Sai quante volte farai sesso nella tua vita? Ecco una stima approssimativa

Inutile fare finta che non sia così: in una relazione il sesso è un aspetto importante (o quanto meno lo è nella maggior parte dei casi). Se si escludono i casi del cosiddetto “matrimonio bianco”, l’attività sessuale è una sfera che entra nella quotidianità di ogni coppia, più o meno. Perché più o meno? Perché sono stati realizzati dei sondaggi che hanno valutato quante volte si fa sesso durante la settimana e, quindi, possiamo fare una stima di quante volte farai sesso nell’arco della tua vita.

Quante volte fanno sesso gli italiani?

Censis ha pubblicato nel 2019 il rapporto CENSIS-BAYER sui comportamenti sessuali degli italiani che ha portato alla luce il numero di volte in cui le persone tra i 18 e i 40 anni fanno sesso durante la settimana. L’8,4% ha affermato di avere una vita sessuale molto attiva (fa sesso almeno una volta al giorno), il 33,2% ha rapporti sessuali che variano da 2 a 3 volte alla settimana, il 27,7% ha dichiarato di fare sesso 1 volta a settimana, mentre il 21,2% meno di una volta a settimana, ma circa 2-3 volte al mese. Il restante 9,5%, invece, o non ha avuto una vita sessuale attiva negli ultimi mesi o ha praticato sesso una volta ogni 5-6 mesi. Quindi, quello che si evince da questo studio, è che quasi il 42% delle persone ha una vita sessuale attiva, che li trova impegnati nei rapporti sessuali almeno 2-3 volte a settimana (in alcuni casi anche tutti i giorni, come abbiamo visto).

Dallo studio, inoltre, è emerso che molte persone sono soddisfatte della propria vita sessuale, indipendentemente dall’età e dal genere. Probabilmente si è soddisfatti perché, nonostante ci siano ancora dei tabù sociali, molti aspetti della trasgressione sono entrati nel quotidiano della vita di coppia. Tra questi, ad esempio, c’è il porno: guardare il porno insieme al partner è un gioco di seduzione entrato nelle camere da letto di molti italiani. Può essere perché vi è una maggior facilità di accesso oppure perché è online e gratuito, tuttavia il 25% delle coppie intervistate guarda video e immagini porno insieme. Inoltre, il 37,5% fa sexting; tramite smartphone, si inviano testi ed, eventualmente, immagini e video erotici ed espliciti. Il sexting può essere un modo per giocare, iniziare a fare dei preliminari particolarmente piccanti prima di vedersi e un metodo per divertirsi. Ovviamente, è importante farlo in sicurezza, con persone di cui ti fidi, e non compromettere l’intimità di coppia: il sexting è un gioco per eccitare ed eccitarsi, non per sostituire completamente il contatto fisico o per comunicare solo tramite i cellulari.

Quante volte farai sesso nella tua vita?

Facendo una media dei sondaggi e degli studi condotti, si può sommariamente affermare che potresti fare sesso circa 6mila volte nella tua vita. Si presuppone che dai 18 ai 58 anni si abbia una vita sessuale attiva, con una media di 3 volte a settimana; in 40 anni ci sono circa 2087 settimane quindi si può dedurre che in media farai sesso più di 6mila volte nell’arco della vita.

Al netto della quantità di volte in cui farete sesso, il consiglio è quello di concentrarsi più sulla qualità: fare l’amore con il partner e dare e ricevere piacere, ecco il modo migliore di godere del proprio tempo insieme! Attrazione fisica, rispetto, desideri sessuali condivisi, ma anche comunicazione e interessi in comune: sono tanti gli aspetti per vivere una relazione d’amore e d’intimità esattamente come la desideri.

Fonti:

CENSIS

Doxapharma