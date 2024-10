Masturbarsi con le mestruazioni: quale legame c’è fra mestruazioni e libido?

Fonte: iStock Qual è il legame tra le mestruazioni e la libido

Se prima e durante il periodo delle mestruazioni ti è capitato di notare un aumento del tuo desiderio sessuale, sappi che non sei la sola. È normale! In effetti, diversi studi hanno dimostrato che il desiderio sessuale raggiunge il suo picco durante l’ovulazione, ma può essere molto forte anche durante le mestruazioni. E c’è di più: raggiungere l’orgasmo durante questo periodo può avere dei benefici sorprendenti. Come mai? Scopriamolo insieme. Non lasciarti condizionare dai tabù e inizia a scoprire e a conoscere meglio il tuo corpo per un benessere sessuale migliore e appagante.

È vero che il desiderio sessuale aumenta durante le mestruazioni?

Né mito né tabù: durante le mestruazioni è normale provare più desiderio sessuale. Quest’ultimo, infatti, è legato molto alla fase ormonale e, quindi, al ciclo mestruale mensile della donna. Nella maggior parte dei casi, infatti, si nota che durante il periodo perimestruale (dai 2 giorni prima ai 3 successivi alle mestruazioni) il desiderio sessuale è tendenzialmente più alto rispetto ad altri periodi del mese.

Il ciclo mestruale: una questione ormonale

Durante il ciclo mestruale i livelli ormonali cambiano, quindi, anche durante le mestruazioni le variazioni dei livelli ormonali influiscono sul corpo e sullo stato d’animo, andando a toccare anche il desiderio sessuale. Durante le mestruazioni, infatti, si ha un calo di progesterone che aumenta il livello di desiderio sessuale. Quindi, non si deve provare nessuna vergogna se durante il periodo delle mestruazioni si ha più desiderio, anzi, è del tutto naturale.

Perché masturbarsi con le mestruazioni

Partiamo dal presupposto che è importante rispettare il proprio corpo: se senti desiderio durante i giorni di mestruazione e vuoi provare piacere, non lasciare che secoli di tabù sull’argomento affossino il tuo desiderio. Non sentirti diversa o sbagliata se e quando provi un orgasmo con le mestruazioni, anche perché i suoi benefici sono molteplici:

Appagamento : se il tuo desiderio è provare piacere, ascoltati. Ascoltarsi, infatti, e masturbarsi in questo periodo del mese potrebbe creare una connessione con il proprio corpo molto piacevole, migliorando e intensificando anche la consapevolezza sessuale;

: se il tuo desiderio è provare piacere, ascoltati. Ascoltarsi, infatti, e masturbarsi in questo periodo del mese potrebbe creare una connessione con il proprio corpo molto piacevole, migliorando e intensificando anche la consapevolezza sessuale; Dolori attenuati : provando l’orgasmo con le mestruazioni potresti provare meno dolori e crampi causati dalle mestruazioni. Il corpo rilascia endorfine durante l’orgasmo che fungono da analgesico naturale e si può avvertire una riduzione dei dolori mestruali;

: provando l’orgasmo con le mestruazioni potresti provare meno dolori e crampi causati dalle mestruazioni. Il corpo rilascia endorfine durante l’orgasmo che fungono da analgesico naturale e si può avvertire una riduzione dei dolori mestruali; Buon umore: dopo l’orgasmo, e il rilascio delle endorfine, dopamina e ossitocina, potrai sentirti più allegra e serena, notando miglioramenti non solo sul fisico, ma anche a livello psichico e mentale, riducendo gli stati di ansia e di stress.

L’orgasmo durante le mestruazioni è una sensazione molto soggettiva; il cambiamento ormonale causato dagli ormoni, quali il progesterone e gli estrogeni, possono cambiare notevolmente le concezioni del proprio corpo e, quindi, anche degli stimoli fisici e sessuali. Non necessariamente proverai orgasmi migliori o più intensi durante le mestruazioni, ma è molto probabile che tu senta più forte il desiderio.

Come masturbarsi durante le mestruazioni

Per masturbarti durante le mestruazioni inizia ad accettare questo tuo desiderio. Il periodo delle mestruazioni non è un mostro, giorni in cui tutto si ferma. Ascoltati e vivi le tue emozioni e le tue sensazioni senza pregiudizi, godendoti, è il proprio il caso di dirlo, il benessere fisico e mentale dovuto al desiderio sessuale e all’orgasmo.

Se ti stai chiedendo come praticare la masturbazione durante il ciclo, ti diciamo subito che non esiste un modo univoco per tutte, ma ognuna trova il modo migliore per se stessa: puoi utilizzare sex toys esterni, così da esercitare una stimolazione esterna; se invece preferisci la penetrazione, puoi utilizzare dildi e vibratori in base alla tua sensibilità.

Alcune preoccupazioni potrebbero riguardare l’igiene nel masturbarsi durante le mestruazioni. Come ogni volta che ti masturbi con mani o sex toys, è consigliabile lavarsi sempre le mani prima e dopo, lavare i sex toys con gli appositi detergenti e usare prodotti per l’igiene intima delicati. Inoltre, possiamo consigliarti di:

Masturbarti sotto la doccia;

Utilizzare la coppetta mestruale;

Utilizzare un assorbente interno se decidi di concentrarti sulla vulva e il clitoride esterno.

Masturbarsi con le mestruazioni non dovrebbe creare nessun tipo di disagio o fastidio, tuttavia se per qualsiasi motivo senti una mancanza di comfort, stanchezza, irritazioni e infiammazioni non proseguire; non devi fare niente che ti crei dolore o imbarazzo. Se può farti sentire più tranquilla, puoi rivolgerti a dei professionisti (come sessuologi o ginecologi) per ricevere informazioni o consigli sul tuo stato d’animo o il tuo stato fisico di salute. Le scelte consapevoli sono un aspetto fondamentale per il benessere sessuale e personale.

E si può fare sesso durante le mestruazioni?

L’aumento del desiderio sessuale durante le mestruazioni non solo incrementa la voglia di masturbazione, ma anche di avere un rapporto sessuale. Questo avviene non solo a causa della variazione ormonale, come abbiamo visto, ma anche a livello “psicologico”, in quanto spesso durante le mestruazioni c’è un minor rischio di gravidanza e questo porta ad aumentare inconsapevolmente il desiderio sessuale. Abbiamo usato il condizionale per due motivi:

Seppur in rari casi, l’ovulazione può esserci anche nei giorni vicini alle mestruazioni e gli spermatozoi, rimanendo vivi per giorni, potrebbero fecondare l’ovulo e, quindi, potrebbero esservi gravidanze indesiderate ;

; Il sesso anche con le mestruazioni, se non protetto con preservativo, è pericoloso per la trasmissione di malattie.

Inoltre, ci sono altri aspetti da tenere in considerazioni: non a tutti piace avere rapporti sessuali con la partner durante le mestruazioni e, indipendentemente dal desiderio sessuale, non a tutte le ragazze piace la penetrazione durante le mestruazioni. In ogni caso, è importante parlarne insieme, per trovare un compromesso che possa andare bene a entrambi e incrementare complicità e intimità di coppia.

La tua sessualità è una parte importante di te: imparare a conoscerla è un percorso naturale e personale. Non lasciare che i tabù o i giudizi degli altri influenzino il modo in cui percepisci, conosci e vivi il tuo corpo e i tuoi desideri.