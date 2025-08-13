Taylor Mega: ”Soffro di infertilità. Ho fatto cure di ogni tipo”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Taylor Mega torna a parlare di infertilità e racconta un calvario fatto di cure, ma anche di rinunce e dolore, sia fisico che psicologico. L’influencer ha raccontato il suo desiderio di diventare madre in una lunga intervista, la scoperta dell’infertilità e la volontà di realizzare il suo sogno, con un pensiero anche all’adozione.

Taylor Mega e l’infertilità: “Un calvario”

Intervistata dal Corriere della Sera, Taylor Mega ha parlato della scoperta dell’infertilità avvenuta a 29 anni quando, dopo aver incontrato una persona, ha iniziato a sognare di avere un figlio. Un momento felice, segnato però dalla scoperta di problemi che le impedirebbero di avere figli in modo naturale.

“Vari specialisti mi hanno detto che ho l’endometrio molto sottile e le ovaie che lavorano a rilento, non posso avere figli – ha confessato -. Ho iniziato cure ormonali per la fertilità, ma sono stata malissimo. Tanti effetti collaterali, si sono formate anche due cisti ovariche, ho dovuto interrompere tutto”.

Oggi Taylor ha 31 anni e la scoperta dell’infertilità è avvenuta due anni fa. Due anni in cui l’influencer ed esperta di fitness ha cercato in tutti i modi di trovare una soluzione, sottoponendosi anche a cure particolarmente dolorose. “Fino ai 29 anni non mi sono posta il problema – ha spiegato -. Poi ho incontrato una persona che mi ha fatto desiderare i figli… purtroppo una visita ginecologica ha rivelato che con il mio endometrio molto sottile e le ovaie che lavorano a rilento, sarebbe stato difficile. Da lì è iniziato un percorso tra specialisti, terapie, cure ormonali, progesterone… E conseguenze terribili per cui ho dovuto interrompere tutto. Prima una ciste ovarica, poi un’altra, mestruazioni a distanza di pochi giorni che mi lasciavano senza forze, febbre”.

Taylor Mega, le cure e l’idea dell’adozione

Taylor ha poi raccontato il lungo calvario vissuto per provare a migliorare la sua situazione. Una terapia ormonale che le ha provocato moltissimi problemi. “Mi è venuta una cisti di 5 centimetri, ho mestruazioni a distanza di pochi giorni molto debilitanti, febbre”, ha confessato.

“Ci sono iniezioni, sempre a base di ormoni – ha aggiunto -. Ormai vivo con l’angoscia dell’orologio biologico che corre veloce… Mi è stato proposto di congelare gli ovuli, ci sto pensando. E’ un procedimento che prevede la stimolazione ovarica a base di ormoni, prima del prelievo. Mi fa paura. E poi in Italia si può fare solo a pagamento, è molto costosa, non lo trovo giusto. Non per me, ma per tutte quelle donne che non possono permetterselo”.

Per Taylor Mega il sogno di diventare mamma non si ferma. L’influencer ha confidato che sta valutando l’idea di congelare gli ovuli, ma anche l’adozione. “Sto riflettendoci. Ma sto valutando la possibilità di un’adozione, adesso che in Italia la legge ha aperto le adozioni anche per chi è single, in casi particolari”, ha concluso.

Dopo la fine del legame con Tony Effe, oggi legato a Giulia De Lellis, Taylor Mega ha ritrovato l’amore con Francesco Riviera, influencer ed esperto di business online che l’ha aiutata a gestire e lanciare la sua applicazione dedicata al fitness.