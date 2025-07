Taylor Mega indagata per minacce ed estorsione all’ex fidanzato: cosa è successo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Taylor Mega

Taylor Mega è stata indagata con l’accusa di minacce ed estorsione ai danni dell’ex fidanzato. L’indagine parte dalla Procura di Milano, secondo cui l’influencer avrebbe minacciato l’ex compagno, un imprenditore 38enne, che voleva indietro degli orecchini del valore di 50mila euro. Un regalo fatto mentre i due stavano insieme e che l’uomo avrebbe chiesto di riavere una volta terminata la relazione.

Taylor Mega e l’accusa di minacce ed estorsione: cosa è successo

Ma andiamo con ordine. Il caso, come già anticipato, ruoterebbe intorno a dei preziosi orecchini dal valore di 50mila euro. Un dono che l’imprenditore 38enne avrebbe fatto a Taylor Mega quando stavano ancora insieme. Dopo l’addio l’uomo – che oggi vive a Londra – avrebbe richiesto indietro i gioielli, ma l’influencer avrebbe rifiutato.

In seguito – secondo gli inquirenti – Taylor Mega avrebbe incaricato una persona di contattare l’ex compagno per intimidirlo, parlando di presunti rapporti con la mafia calabrese. Un tentativo, secondo i magistrati, per costringere l’uomo a non richiedere più i gioielli.

Secondo l’avviso di conclusione di indagini che è stato firmato dal pubblico ministero Maurizio Ascione, Taylor Mega sarebbe accusata di estorsione, ma anche di diffamazione ai danni del suo ex fidanzato. Per ora l’influencer non ha commentato, ma presto potrebbero esserci nuovi sviluppi sulla questione.

Chi è Taylor Mega

Classe 1993, vero nome Elisa Todisco, Taylor Mega è originaria di Udine ed è diventata celebre grazie ai social, da Instagram a TikTok dove è seguita da milioni di followers. Ha preso parte a programmi cult come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi, ma a far discutere sono stati soprattutto i suoi amori.

Il primo flirt famoso è senza dubbio quello con Flavio Briatore. All’epoca – era il 2018 – lui si era da poco separato con Elisabetta Gregoraci e i riflettori erano puntati su possibili nuovi amori. Il nome di Taylor divenne subito famosissimo, ma la laison durò pochissimo.

“Mi ero un po’ fissata, sai quando hai dei fetish? Io avevo quel prototipo di uomo – racconterà qualche tempo dopo, parlando proprio di Briatore -. Ero molto giovane, mi piaceva prima di vederlo di persona. Poi l’ho conosciuto, mi ha corteggiato. È durata poco. C’è stato un ghosting da entrambi i lati”.

Ben più lunga la love story con Tony Effe, che è durata per tre anni sino all’addio causato, a quanto pare, da un tradimento del rapper, oggi legato a Giulia De Lellis (da cui aspetta una figlia, Priscilla).

“Tony aveva fatto una canzone contro di me in cui mi dava della poco di buono. Poi quando gli ho chiesto un favore non c’è stato per me”, ha raccontato parlando dell’ex fidanzato.

Intervistata nel programma Belve di Francesca Fagnani, Taylor Mega ha affermato di aver avuto un flirt anche con Fedez quando ancora era sposato con Chiara Ferragni.

“Con Fedez è stata una cosa passionale – ha spiegato a Le Iene -. Non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta – ha aggiunto parlando del rapporto fra Chiara Ferragni e Fedez -. Una coppia aperta è un tipo di relazione dove ci sono più concessioni, e manca l’esclusività tipica delle relazioni tradizionali”.