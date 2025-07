Taylor Mega dopo la cura per la fertilità: “Mi è venuta un’altra cisti all’ovaio”

IPA Taylor Mega

Nel 2024 l’influencer italiana Taylor Mega aveva parlato dei suoi problemi di infertilità: “Non posso avere figli, mi hanno detto che mi sta bene”. Nelle sue stories su Instagram, ha parlato dell’argomento e di essersi sottoposta ad alcune cure per la fertilità (che ha alla fine sospeso), scoprendo un’altra cisti all’ovaio di 5 cm.

Taylor Mega, i problemi dopo la cura per la fertilità

Taylor Mega ha parlato dei problemi di salute che ha dovuto affrontare: mesi fa si era sottoposta alla cura per la fertilità, ma sta affrontando un altro periodo complesso. Ha aggiornato i follower sul suo stato di salute, spiegando che sta vivendo giorni complicati a causa della nuova cisti e dei sintomi debilitanti che la accompagnano. L’influencer, che aveva già parlato delle difficoltà legate alla fertilità e alla possibilità di diventare madre, ha aggiunto che dovrà valutare il congelamento degli ovuli, pur ammettendo di essere spaventata dall’idea. Per il momento, ha scelto di condividere solo parte delle informazioni ricevute dai medici.

“Sono un po’ giù di umore in questi giorni. Ho scoperto che mi è venuta un’altra cisti all’ovaio di 5 cm nell’arco di pochi mesi. Il corpo, per espellerla, mi fa venire mestruazioni (non perdite) a distanza di pochi giorni e mi debilitano tantissimo il fisico con conseguente febbre e malessere generale. Il tutto condito da altre notizie tristi che mi ha dato la ginecologa ma che non mi sento ancora di condividere”, ha spiegato l’influencer, chiarendo che non si tratta di ovaio policistico.

Rispondendo alla domanda di una sua follower, ha inoltre spiegato di non avere l’endometriosi. “A dicembre cominciai una cura per la fertilità, ma ha fatto più danni che bene. Da lì si è creata questa cisti, ho interrotto la cura e pensavo si fosse sistemato tutto perché poi si era rimpicciolita. Adesso è tornata: mestruazioni continue e stato di spossatezza. (…) Adesso dovrei fare congelamento ovuli, ma onestamente sono un po’ spaventata”.

Taylor Mega: “Non posso avere figli”

La confessione sui problemi di salute era arrivata ai microfoni del podcast Gurulandia di Marco Cappelli e Simone Salvai, dopo aver parlato delle critiche che ha ricevuto dai suoi hater e dei limiti che fin troppo spesso si superano sui social, senza sapere nulla dell’altro: “Non posso avere figli, mi hanno detto che mi sta bene. Sotto il post ho ricevuto tantissimi insulti, uno mi è rimasto impresso, mi hanno scritto: ‘Non puoi avere figli grazie al karma, ti sta bene’. Io ho un problema, non posso realmente avere figli e lui mi ha detto questa cosa, manco avessi truffato dei bambini. Ma ci sono abituata, nel mio lavoro devi essere temprato agli insulti”.

A ottobre del 2024, Mega aveva parlato per la prima volta del problema, un argomento estremamente delicato: non aveva più condiviso ulteriori dettagli in merito, considerando l’argomento, non di certo facile da affrontare privatamente, figuriamoci pubblicamente. Solo nelle ultime ore ha voluto aggiornare i follower in merito al suo stato di salute, raccontando che le “cadono” gli oggetti dalle mani, probabilmente a causa della debolezza derivata dal flusso.