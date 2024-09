L’ananas nel carrello del supermercato è il nuovo trend di TikTok per trovare l’anima gemella

Altro che Hinge o Bumble: su TikTok spopola un trend che trasforma l'ananas nel carrello di un supermercato in un simbolo per i single alla ricerca di un partner. Scopri come funziona e quali sono le regole di questo gioco romantico

Hai mai pensato che fare la spesa potesse diventare un modo per incontrare l’amore della tua vita? Probabilmente no. Ma, grazie a TikTok, le corsie del supermercato si sono trasformate in veri e proprio luoghi dove flirtare.

Sicuramente avete già sentito parlare del trend dell’ananas nel carrello. Esatto, un semplice ananas, messo in un carrello a testa in giù, è il nuovo segnale per far capire che sei single e in cerca dell’anima gemella. Questa nuova tendenza, che ha preso piede in Spagna ed diventata virale in tutto il mondo, ha già coinvolto migliaia di utenti della Generazione Z e non solo.

Ma come funziona esattamente questo strano metodo per trovare l’amore? E, soprattutto, quali sono le regole da seguire per partecipare a questo curioso gioco romantico? Se sei curiosa di scoprire di più su questo fenomeno e vuoi magari provare anche tu, continua a leggere: ti spiegheremo tutto ciò che c’è da sapere.

Come nasce il trend dell’ananas nel carrello?

Il trend ha iniziato a diffondersi grazie a un video della comica spagnola Vivy Lin, che ha lanciato l’idea di “Ligar en Mercadona”, letteralmente “flirtare al Mercadona”. Mercadona è una famosa catena di supermercati in Spagna, e il video ha rapidamente raccolto milioni di visualizzazioni su TikTok. Vivy Lin, in tono ironico e divertente, ha descritto come trovare l’amore al supermercato potrebbe essere molto più semplice (e meno imbarazzante) rispetto alle app di dating.

L’idea è diventata virale in pochissimo tempo, conquistando soprattutto i giovani che cercano nuove alternative agli incontri online, spesso impersonali e poco stimolanti. Invece di passare ore a scorrere profili su Hinge o Bumble, perché non fare la spesa sperando di trovare qualcuno che condivida gli stessi gusti alimentari e, magari, anche amorosi?

Ma l’ananas non è stato scelto a caso. Questo frutto tropicale è stato storicamente associato a significati particolari, e in certi contesti culturali ha addirittura simboleggiato lo scambismo. Tuttavia, nel contesto del trend “Ligar en Mercadona”, l’ananas rappresenta qualcosa di molto più innocente: è un modo per dire “Sono single e aperto a nuove conoscenze”. E se l’ananas è messo a testa in giù nel carrello, il segnale è chiaro per chi è in cerca di un appuntamento.

Come partecipare al trend: le regole del gioco

Se sei curiosa e vuoi provare anche tu a prendere parte a questo trend nella speranza di trovare l’amore, sappi che ci sono delle regole precise per partecipare. Prima di tutto, l’orario è fondamentale: tra le 19 e le 20 è il cosiddetto “hookup time”, cioè l’ora in cui molte persone terminano il lavoro o lo studio e si dedicano alla spesa. Questo è il momento ideale per aggirarsi tra le corsie del supermercato con un ananas ben visibile nel carrello.

L’elemento chiave per segnalare che sei alla ricerca di un incontro romantico è mettere l’ananas a testa in giù nel carrello. Questo piccolo gesto indica a chiunque che sei disponibile a fare nuove conoscenze. Il linguaggio non verbale, infatti, è il punto forte di questo trend: senza dover parlare subito, puoi già comunicare la tua intenzione.

E cosa fare se incontri qualcuno che ti piace? Secondo il “protocollo”, puoi provocare un piccolo scontro tra carrelli, un incidente apparentemente casuale, ma che in realtà è un invito a iniziare una conversazione. Il reparto vini è considerato il punto migliore per mettere in scena il tutto, visto che crea un’atmosfera più rilassata e adatta a rompere il ghiaccio.

Oltre all’ananas, puoi anche aggiungere altri prodotti nel carrello per comunicare ulteriori dettagli sulle tue intenzioni amorose. Ad esempio, il cioccolato suggerisce che sei in cerca di un’avventura romantica, mentre un vasetto di marmellata indica la volontà di costruire una relazione seria e duratura. Al contrario, se preferisci una relazione breve e piena di passione, le caramelle sono il prodotto segreto per lanciare questo messaggio.

Le problematiche legate al trend: cosa c’è da sapere

Come ogni tendenza che diventa virale, anche il trend dell’ananas nel carrello ha suscitato alcune critiche e problematiche.

In primo luogo, il flusso di persone nei supermercati, soprattutto durante l’ora di punta, è aumentato notevolmente. Nei punti vendita spagnoli di Mercadona, il personale ha dovuto affrontare la presenza di molti giovani che, più che fare la spesa, si aggiravano per le corsie alla ricerca di appuntamenti, creando confusione e disagi.

Inoltre, è importante ricordare che non tutti coloro che si recano al supermercato a quell’ora sono lì per partecipare al trend. Non tutti conoscono il significato dell’ananas capovolto e, per molte persone, quel momento della giornata è semplicemente dedicato alla spesa quotidiana. Di conseguenza, potrebbero verificarsi malintesi o situazioni di imbarazzo, soprattutto se qualcuno non è a conoscenza del “gioco” e fraintende l’intento di chi lo segue.

Per questo motivo, come in ogni situazione, è importante agire con rispetto verso gli altri e considerare l’ambiente circostante.