Gli accessori "luccicanti" ci piacciono tutti, ma per caratteristiche e significati segreti siamo legate a uno in particolare. Per scoprire il tuo gioca con il test che ti svela a quale ornamento più o meno prezioso, ma molto simbolico, sei connessa

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Fonte: 123RF Test: Quale gioiello sei?

La parola gioiello ha la stessa radice di ”gioia”, di cui è un diminutivo. In effetti è proprio quello che trasmettono questi accessori più o meno preziosi: una sensazione di leggera euforia e di incremento del proprio appeal, indossando qualcosa che valorizza la persona e dona una luce particolare. La peculiarità di questi oggetti non è dovuta solo alla loro bellezza, ma anche al significato simbolico: a seconda della cultura, della religione e del contesto storico, i gioielli hanno avuto valenze rituali, scaramantiche, sociali, religiose, propiziatorie, di status, di potere e importanza di chi li indossava.

“Mi piace venire da Tiffany per l’atmosfera tranquilla e serena che si respira, non per i gioielli… sinceramente a me non piacciono i gioielli, ma solo i diamanti!” Audrey Hepburn, Holly in “Colazione d Tiffany”, 1961

I gioielli più antichi

Ancor prima della scrittura, dell’agricoltura, di qualsiasi forma di organizzazione sociale complessa, gli esseri umani costruivano degli ornamenti. Nel 2018, nella grotta di Bizmoune, nel sud-ovest del Marocco, sono state ritrovate 33 perline fatte di conchiglie forate in modo da poter essere infilate in una collana, risalenti a 142 mila anni fa. L’homo sapiens realizzava ornamenti servendosi di gusci marini, pietre ma anche di piume e elementi animali come corna o frammenti di osso.

Circa ottomila anni fa l’uomo iniziò progressivamente a lavorare con abilità i metalli e a utilizzarli per una gioielleria sempre più raffinata. Tra questi, l’oro ricoprì un ruolo privilegiato per la lucentezza e incorruttibilità che venivano interpretati come un legame con le divinità.

Tra star e principesse

Insomma, la passione per le collane di perline (o di diamanti) viene da molto lontano e il ruolo dei gioielli nella storia dell’uomo è importantissimo. E oggi? I gioielli più belli che sono indossati da star, principesse, vip e “gente che conta” inondano le cronache rosa. Vedere la stella della musica con un collier di diamanti oppure il rapper che sfoggia bracciali in oro massiccio dimostra quanto i gioielli abbiano anche un significato di potere, ricchezza, importanza.

“Diamonds are a girl’s best friend/ I diamanti sono i migliori amici di una ragazza”, Marilyn Monroe, Lorelei in “Gli uomini preferiscono le bionde”, 1953

Ma se non ci possiamo permettere i monili di Beyoncé, abbiamo tutte comunque i nostri gioielli del cuore: acquistati da sole, ereditati dalla nonna, donati da un compagno innamorato, i portagioie nascondono anelli, bracciali, collane, orecchini più o meno preziosi, che è piacevole indossare per sentirsi più “brillanti”.

Ogni gioiello racconta una storia

Scegliere un gioiello è un modo per esprimere la propria individualità, i gusti e lo stile. Ognuna di noi però ha un gioiello particolare che la rappresenta e che le somiglia: non è solo quello che decide di indossare al mattino o per un’uscita serale, ma è l’oggetto “prezioso” che è in sintonia con il suo carattere e le sue inclinazioni.

Per sapere quale gioiello sei, gioca con il test che ti svela il tuo monile personale e perché.