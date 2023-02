Vi spieghiamo la tendenza all’astinenza sessuale volontaria che è esplosa su TikTok

Fonte: istockphoto.com Donna che si riposa sul letto

Storicamente parlando, il sesso è sempre stato un tabù. Per fortuna, una maggiore apertura mentale e le recenti ondate di femminismo hanno portato a quella che gli esperti chiamano positività sessuale. Ma se sesso, droga e rock and roll erano un tempo al centro del movimento di culturale ora, a quanto pare, è diventata mainstream la tendenza esattamente opposta.

L’era della recessione sessuale

Tutto è iniziato con la pandemia di Covid-19, quando il contatto fisico con altre persone era proibito. Uno stile di vita di isolamento forzato ha portato Millennials e Gen Z a una recessione sessuale. In altre parole, i giovani non fanno sesso. A riprova il fatto che, sebbene sia aumentata l’educazione sessuale, le ricerche di Google rivelano che la castità, cioè l’astinenza volontaria dai rapporti sessuali, è una tendenza in crescita, con un aumento del 90% delle ricerche sul tema.

Uno studio del 2021 condotto ha indicato che uomini e donne di età compresa tra 18 e 23 anni avevano rapporti sessuali significativamente meno occasionali rispetto ai giovani adulti del decennio precedente. La ricerca ha inoltre indicato che il 38% degli intervistati, di tutte le età, ha avuto rapporti sessuali occasionali nel 2007, ma questo numero è sceso al 24% nel 2017. Un’altra ricerca ha evidenziato come per quasi la metà della Gen Z (49%) il sesso al primo appuntamento sia un vero e proprio problema, rispetto al 36% di persone di età compresa tra 25 e 34 anni e al 30% della fascia di età 35-45 anni.

L’astinenza al di là della religione, il nuovo trend di TikTok

Sappiamo che l’astinenza è una delle norme più diffuse all’interno di alcuni insegnamenti religiosi tradizionali. Ma il concetto molto meno familiare di castità non religiosa è stato introdotto per la prima volta nel 1980, quando la scrittrice Gabrielle Brown ha sostenuto che non avere rapporti sessuali può portare alla crescita personale e all’empowerment. Quattro decenni dopo, quel sentimento viene riconfezionato su TikTok da giovani utenti che raccontano la loro storia.

L’hashtag #voluntarycelibacy ha oltre 178 milioni di visualizzazioni e innumerevoli video di persone che parlano del motivo per cui scelgono o di aspettare più a lungo per fare sesso con qualcuno con cui stanno uscendo oppure di astenersi completamente dai rapporti sessuali. E le ragioni di queste scelte sono del tutto personali e diverse per ognuno: c’è chi vuole concentrarsi su se stesso e sui propri obiettivi di carriera, e chi ritiene che qualsiasi potenziale partner potrebbe prenderli più seriamente se scelgono di astenersi dal sesso per un po’ di tempo.

I motivi per cui la Gen Z pratica astinenza sessuale

Per alcune persone, in particolare donne, l’astinenza è un modo per rivendicare il controllo sul proprio corpo e sulla propria vita sessuale.

«Penso che sia una progressione logica da un’era di repressione sessuale alla liberazione sessuale che diventa la sua stessa forma di repressione. La decisione su ciò che una donna fa con il suo corpo spetta solo a lei», ha detto la sessuologa Kathy McMahon, fondatrice di Couples Therapy Inc.

La comunità di TikTok non vede l’astinenza sessuale come un modo per diventare una donna “migliore”, bensì come un modo per combattere la misoginia interiorizzata. A riguardo, McMahon ha detto che stiamo vivendo una «bellissima transizione di donne che non sopportano più di essere trattate meno di».

Praticare la #voluntarycelibacy

Se state prendendo in considerazione l’astinenza sessuale, è fondamentale dedicare del tempo a riflettere sulle ragioni per cui lo fate. Siete motivati da convinzioni spirituali o religiose o dal desiderio di concentrarvi su altri aspetti della tua vita? State cercando di evitare traumi passati o complicazioni emotive?

È importante interrogarsi sui propri motivi e sui propri desideri per assicurarsi che questa sia la decisione giusta per te e che comprendiate le potenziali sfide emotive e fisiche che potrebbero derivarne.

Ricordate infine che la #voluntarycelibacy potrebbe avere significati diversi per persone diverse. Potrebbe semplicemente significare non fare sesso, fare solo sesso orale o non avere proprio nessun tipo di contatto fisico al di là del bacio. Ognuno è libero di scegliere i confini che vuole tracciare.