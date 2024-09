Damiano David annuncia Silverlines, il primo singolo da solista

Damiano David è pronto per "Silverlines", il suo primo brano come solista: l'annuncio con un video Instagram

Fonte: IPA Damiano David

L’attesa per scoprire il nuovo progetto da solista di Damiano David è agli sgoccioli. Dopo aver pubblicato qualche contenuto in anteprima di quello che sarà il primo lavoro in solitaria, il cantante dei Maneskin ha annunciato ufficialmente il nome del suo singolo: si chiama Silverlines e l’uscita è prevista per il 27 settembre.

Damiano David, “Silverlines” è il suo progetto solista

Una carriera partita grazie alla partecipazione a X Factor insieme ai Maneskin che lo ha portato a essere frontman di una band italiana tra le più conosciute a livello internazionale.

Un percorso artistico costellato di successi e riconoscimenti, che ora, per Damiano David, verte in un nuovo, attesissimo progetto. Dopo le moltissime indiscrezioni degli ultimi mesi che parlavano di una sua possibile versione come solista, il cantante lo ha anticipato sui suoi canali social seminando qualche piccolo indizio, come la data di uscita del nuovo lavoro.

Ora, Damiano ha annunciato il titolo del suo primo singolo: la canzone si chiama Silverlines, ed è disponibile a partire dal 27 settembre. Il nuovo brano, che è stato prodotto dal cantautore insieme al produttore inglese Labrinth, verrà pubblicato in tutto il mondo.

Un singolo che ha già acceso grandissime aspettative fin dal primo video di annuncio: uno spezzone in cui Damiano, seduto in macchina, si presenta e racconta qualcosa di sé, annunciando di vivere il primo giorno della sua vita: “Mi chiamo Damiano David. Sono nato nel 1999, Roma, Italia. Amo la musica, le arti e le donne. Adoro la sensazione dei bei vestiti e il profumo di un buon profumo. Nella mia vita sono stato un ladro, un bugiardo, un amante, un mutaforma. Ho girato tutto il mondo per trovare la mia voce, tanto per finire dove tutto è iniziato. Mi chiamo Damiano David. E oggi, è il primo giorno della mia vita”.

Damiano David, l’avventura da solista

L’uscita di Silverlines preannuncia un nuovo capitolo per la vita lavorativa di Damiano che, nonostante il successo ottenuto insieme ai Maneskin, ha scelto di provare anche una nuova via. Una necessità sentita anche da Victoria, bassista della band, che già da qualche tempo sta lavorando come Deejay.

Strade che, però, non chiudono assolutamente la carriera della band, che continuerà a suonare insieme come ha sempre fatto. “Vorrei che un giorno facessimo tutti qualcosa da soli per un anno, per poi tornare insieme con nuove idee, nuovi stimoli. Penso che nell’arte si debba sempre provare cose nuove, senza fermarsi mai nella propria comfort zone” ha spiegato Damiano in un’intervista.

Una scelta supportata anche dagli altri membri del gruppo, come raccontato da Thomas Raggi in un’intervista a La Stampa: “Con Damiano siamo affiatatissimi e sia chiaro, tutti e quattro abbiamo voglia di portare avanti progetti personali, ma questo non ha nulla a che fare con la band, che sta benissimo: stiamo pensando alle canzoni nuove per il prossimo anno. Victoria fa le sue serate come disc-jockey techno e si diverte un sacco anzi, quando posso vado ad ascoltarla perché è bravissima. Sul disco di Damiano non mi sento di dire nulla più di quanto non sia stato detto perché quello che farà, se lo farà, e certamente non andrà in conflitto con i Maneschi.”

Nessun scioglimento all’orizzonte, quindi: solo la possibilità di ascoltare tutti loro in forme diverse.