Fonte: Getty Images Damiano David

Damiano David, frontman dei Maneskin, è tornato a condividere un contenuto digitale sui suoi canali social ufficiali, dopo un lungo periodo di assenza. Il musicista, infatti, ha deciso di raccontare poco la sua vita ai suoi followers negli ultimi mesi, lasciando su di sé e sulla sua attività artistica un alone di mistero.

Ma il ritorno sui social networks del cantante è stato, davvero, in grande stile, visto che ha deciso di condividere un video piuttosto ambiguo, che apre a diversi scenari, primo tra tutti, la possibilità di un’imminente uscita di un suo singolo da solista. Nel filmato, infatti, Damiano David fissa un appuntamento virtuale con i suoi ammiratori al 27 settembre prossimo. Sarà la data d’uscita del suo prossimo lavoro musicale?

Damiano David, l’esordio da solista

Damiano David ha raggiunto la fama mondiale negli ultimi anni, grazie al suo ruolo centrale nella band dei Maneskin, vincitori, non solo di uno dei più seguiti Festival di Sanremo degli ultimi anni, ma anche del successivo Eurovision Song Contest. Grazie al palco internazionale, la hit Zitti e buoni è diventata un successo mondiale, facendo entrare i Maneskin nell’Olimpo della musica. Una formazione vincente che, però, Damiano David potrebbe lasciare a breve.

Molti, infatti, hanno visto dietro il suo ultimo post social, caratterizzato da un video, il lancio di un nuovo lavoro da solista, la cui data di pubblicazione sarebbe proprio il 27 settembre 2024, che si vede nel filmato. Nel contenuto digitale Damiano David è ritratto mentre sale sul sedile posteriore di un auto, con indosso un abito scuro elegante e una cravatta. Appena seduto una voce gli chiede in inglese dove voglia andare e lui risponde: “Everywhere”. Questa particolare risposta del cantante potrebbe essere proprio il titolo del suo prossimo lavoro musicale, il primo da solista. In questo caso il musicista seguirebbe le orme della collega Victoria De Angelis, che, a inizio 2024, ha già annunciato il cambio di carriera, almeno momentaneo.

La carriera musicale fuori dal gruppo, infatti, potrebbe configurarsi solo come un periodo di pausa dai Maneskin e non come un venturo scioglimento della band. Damiano David aveva ipotizzato, già in passato, quest’eventualità, durante un’intervista: “Vorrei che un giorno facessimo tutti qualcosa da soli per un anno, per poi tornare insieme con nuove idee, nuovi stimoli. Penso che nell’arte si debba sempre provare cose nuove, senza fermarsi mai nella propria comfort zone”.

Damiano David, il dettaglio social

Damiano David sarebbe in procinto di far ascoltare al suo pubblico il suo primo lavoro da solista, che potrebbe essere pubblicato a fine settembre. Il cantante potrebbe aver deciso, quindi, di lasciare momentaneamente i Maneskin, per poi riprendere il suo posto centrale nel gruppo musicale in seguito.

Un dettaglio social, però, notato da diversi utenti, ha messo dei dubbi nei tanti ammiratori della band. Damiano David, infatti, oltre a pubblicare l’annuncio del suo nuovo lavoro da solista, ha cambiato anche la sua biografia su Instagram, togliendo ogni riferimento ai Maneskin e lasciando solo la misteriosa data, protagonista del video. In molti fan hanno deciso di chiedere al cantante cosa voglia dire tutto questo. A chi ha ipotizzato che il nuovo progetto fosse un: “Film? Pubblicità? Onlyfans?”, il cantante ha replicato: “Tutti e tre”, senza sbilanciarsi oltre.