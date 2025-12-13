Ce n'è davvero per tutti i gusti e gli eventi sono molti più di quanto indicato qui: tra nostalgia, evergreen e nuove generazioni, ecco chi seguire live

Il 2026 sarà un anno ricco di musica. Al di là di quelli che saranno gli album in uscita e annunciati, così come i singoli proposti a sorpresa o svelati tramite countdown come l’ultimo di Geolier, 081, ci sarà tanto spazio per i live.

Numerosi i concerti in calendario e alcuni di questi sono decisamente attesi. Di seguito ne riportiamo un bel po’ ma, ovviamente, si tratta soltanto di una cernita sulla base del clamore che hanno generato sui social e sulla rapidità delle vendite dei biglietti.

I concerti italiani più attesi

Tiziano Ferro è pronto al ritorno sul palco dopo l’uscita del disco Sono un grande, nono album in studio. Il suo tour avrà inizio il 30 maggio 2026 a Lignano Sabbiadoro, per poi raggiungere: Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e Messina.

Chi ha un’anima più rock, invece, non si farà scappare la chance di ascoltare Vasco Rossi dal vivo. Anche lui partirà a maggio, con tanto sole e voglia di scatenarsi live. Prima tappa a Rimini e poi: Ferrara, Olbia, Bari, Ancona, Udine (doppio appuntamento al Bluenergy Stadium il 28 e 29 giugno).

Laddove Vasco termina, Eros Ramazzotti inizia. Il 6 giugno, infatti sarà proprio a Udine per dare il via al suo tour, che lo porterà anche a Milano, Napoli, Roma, Messina, Bari e Torino. Uno stadio dopo l’altro e, si prevede, un elenco di sold-out o quasi.

Grandi eventi negli stadi anche per Achille Lauro. Il cantante e giudice di X Factor si metterà nuovamente alla prova con l’Olimpico di Roma e San Siro di Milano. Il tutto a giugno, con la sua tournée al via però da marzo con i palazzetti: Eboli, Roma, Bari, Padova, Torino, Milano, Bologna, Firenze, Torino, Milano (ancora), Bologna (ancora).

Nuovo salto generazionale ed eccoci ai live di Renato Zero, che avranno inizio il 7 marzo a Torino, proseguendo poi con Mantova, Conegliano, Bologna e Pesaro. Nello stesso mese ben sei palazzetti si riempiranno poi per Olly, impegnato in un tour che passerà da Jesolo, Firenze, Casalecchio di Reno, Torino, Milano e Bari. In estate, a giugno, spazio poi per 3 date allo stadio Ferraris di Genova, per poi volare al Rock in Roma il 30 del mese e alla Reggia di Caserta il 3 luglio.

Come non parlare poi del tour d’addio di Claudio Baglioni. Sarà un’estate colma di impegni ed emozioni per il celebre cantautore. Partirà il 29 giugno a Venezia, in Piazza San Marco, per poi trascorrere luglio, agosto e parte di settembre in tour, come se avesse nuovamente 30 anni.

Un dono ai suoi fan, che potranno ammirarlo un po’ ovunque: Villafranca, Codroipo, Marostica, Este, Pistoia, Genova, Sordevolo, Cernobbio, Bergamo, Firenze, Cattolica, Pompei, Siracusa, Agrigento, Palermo, Taormina, Alghero, Cagliari, Castiglioncello, Forte dei Marmi, Termoli, Barletta, Fasano, Apricena, Cirò Marina, Roccella Ionica, Paestum, Lanciano, Brescia, Cervere, Vigevano, Macerata, Caserta.

Saranno stracolmi anche i PalaJova, ovvero gli eventi organizzati da Jovanotti per l’estate 2026. Da Olbia a Montesilvano, da Barletta a Catanzaro fino a Palermo. Ecco le tappe del suo agosto. Due invece gli appuntamenti di settembre: Napoli e Roma, dove si attendono “fiumi di persone”, considerando le location scelte: Ippodromo di Agnano e Circo Massimo.

Tappa singola invece per Ultimo ma tanto grande da fare la storia del suo percorso personale, e non solo. Il 4 luglio sarà a Tor Vergata per l’evento dell’estate italiana, almeno stando ai numeri. Il cantautore romano ha infatti visto “polverizzare” 250mila biglietti in appena 3 ore (concerto con il maggior numero di paganti in Italia).

Chiudiamo l’elenco, che sarebbe ben più ampio, con Max Pezzali, in tour dal 7 giugno: Lignano Sabbiadoro, Torino, Napoli, Roma, Bologna, Roma (bis all’Olimpico), Messina, Bari, Padova, Milano. Il 5 giugno, poi, tappa singola evento di Liberato allo stadio Maradona di Napoli. Un sogno che si avvera per l’artista ignoto. Quattro tappe per Cesare Cremonini. L’artista si concederà un bagno di folla in location enormi che si riempiranno di fan adoranti: Roma (Circo Massimo), Milano (Ippodromo La Maura), Imola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari), Firenze (Visarno Arena).

Infine, giunge la consacrazione per Geolier, che nell’ultimo anno ha accolto tra le sue fila di fan molte più persone. Effetto Sanremo? Non solo, anche merito di una maturazione personale e musicale. L’artista napoletano sarà a Termoli, Milano, Roma, Messina e soprattutto Napoli. Tre tappe al Maradona, dal 26 al 28 giugno, concesse dopo l’immediato sold out della prima.

Gli artisti internazionale in Italia nel 2026

Come se non bastassero gli italiani, c’è spazio per tanti artisti stranieri, di fama internazionale, che faranno tappa in Italia:

Wu-Tang Clan – 8 marzo a Bologna (Unipol Arena);

Jade – 14 marzo a Milano (Fabrique);

Rosalìa – 25 marzo a Milano (Unipol Forum);

Metallica – 3 giugno a Bologna (Stadio Dall’Ara);

Lenny Kravitz – 12 giugno a Firenze (Visarno Arena);

The Cure – 14 giugno a Firenze (Visarno Arena);

Iron Maiden – 17 giugno a Milano (San Siro);

Lewis Capaldi – 17 giugno a Milano (Fiera Milano Live);

Linkin Park – 26 giugno a Firenze (Visarno Arena);

Florence + The Machine – 3 luglio (Ippodromo La Maura);

Foo Fighters – 5 luglio a Milano (Ippodromo La Maura);

My Chemical Romance – 15 luglio a Firenze (Visarno Arena);

Bad Bunny – 17-18 luglio a Milano (Ippodromo La Maura);

The Weeknd – 25-25-26 luglio a Milano (San Siro);

Evanescence – 28 settembre a Bologna (Unipol Arena).

