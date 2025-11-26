Vasco Rossi, il concerto della discordia a Ferrara: “Non lo volete?”. La polemica

IPA Vasco Rossi

Ferrara ricorda quel 18 maggio 2023, data del concerto memorabile di Bruce Springsteen, il “Boss”. E forse per questo tenta di evitare un remake, dopo i danni ambientali subiti. Il 5 e il 6 giugno 2026 sono previsti i concerti di Vasco Rossi, il Komandante: il comitato cittadino Save the Park ha scelto di scrivere una lettera aperta a Rossi, a seguito delle critiche legate alla location. Non solo: si sono scatenate forti polemiche per la scelta di destinare 1,2 milioni di euro al Teatro Abbado che si occupa del concerto, esattamente come è stato per quello del Boss.

Le polemiche per il concerto di Vasco Rossi a Ferrara

Il luogo prescelto per i concerti che inaugurano l’inizio del tour 2026 di Vasco Rossi, il “Kom”, è il Parco Urbano Giorgio Bassani. Poiché stiamo parlando di un vero e proprio polmone verde per la città estense, l’appello del comitato “Save the Park” è rivolto proprio al Komandante: per loro, è necessario trovare una soluzione che impatti molto meno, soprattutto considerando dopo quanto è accaduto con il concerto di Bruce Springsteen del 2023.

“Non è un luogo adatto per grandi eventi, per concerti da 50mila a 100mila persone. Due anni fa, noi di Save the Park abbiamo lottato a lungo per spostare il concerto di Bruce Springsteen, prevedendo i danni che avrebbe causato e la conseguente devastazione. Il parco è stato chiuso ai cittadini per mesi per consentire il ripristino del terreno fragile e del manto erboso; ancora adesso i danni sono evidenti”, si legge nella lettera aperta pubblicata su Ferrara Today.

Hanno aggiunto che ci sono delle alternative da poter vagliare e poi hanno tenuto a sottolineare un aspetto: no, non sono contrari al concerto di Vasco in città, bensì alla scelta della location. “Noi non siamo contro il tuo concerto; siamo contrari allo svolgimento all’interno del parco e ci rivolgiamo a te sperando tu scelga un altro luogo più consono e meno impattante per l’ambiente, proprio in virtù del premio che hai ricevuto”, hanno concluso, riferendosi al Premio Ambiente e Legalità ricevuto da Rossi nel 2025 da Legambiente e Libera.

Il concerto di Vasco Rossi a Ferrara nel 2026

Per il Vasco Live Tour 2026, Rossi ha registrato quasi il tutto esaurito in appena 2 ore, arco temporale in cui ha venduto più di 350mila biglietti. E la data di partenza del tour dell’artista di Zocca è proprio il Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara il 5 e il 6 giugno. Poi prosegue con Olbia, Bari, Ancona, Udine. E, anche se i fan sono curiosi di scoprire cosa riserva il 2027, anno in cui Vasco festeggia ben 50 anni di carriera (a dieci anni dallo storico evento Modena Park), la polemica legata a Ferrara non accenna a diminuire.

Ormai mancano pochi mesi al concerto, evento per il quale sono stati stanziati 1,2 milioni di euro. A tal proposito si sono scatenate ulteriori polemiche, e la cifra è stata definita sproporzionata. “Non sappiamo il beneficio che i concerti avranno sulla città. E soprattutto non sappiamo perché vada destinata una somma così alta (un quarto del budget del Comunale) a uno scopo che non rientra in quelli di un teatro comunale”, ha detto Anna Zonari.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!