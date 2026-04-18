Vasco Rossi, la sua vita diventa un fumetto. E poi lo spoiler sui 50 anni di carriera

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Vasco Rossi

Cosa mancava a Vasco Rossi per essere completo? Ma certo, un fumetto! Ora non più, dal momento che la sua vita spericolata diventerà effettivamente una graphic novel in tre volumi dal titolo Vasco. Una favola lunga una vita, per Sergio Bonelli Editore. A dare la notizia è lo stesso cantautore con un piccolo spoiler sulla sua pagina Instagram, dove ha pubblicato in anteprima alcune immagini del fumetto.

Mentre si prepara a tornare sul palco con un tour già tutto esaurito, quindi, sorprende ancora una volta i fan con un progetto editoriale inedito e uno sguardo ambizioso sul futuro. Cosa avrà in serbo per i 50 anni di carriera?

Vasco Rossi protagonista di un fumetto

Vasco Rossi non smette mai di stupirci e questa volta lo fa attraverso un formato totalmente inedito per il rocker: il fumetto. Il nuovo progetto prende vita in una graphic novel divisa in tre volumi, pronta a raccontare la sua storia con uno stile tutto nuovo. Il primo capitolo, in arrivo il 19 maggio in tutte le librerie e fumetterie, ci riporta agli inizi della sua carriera, quando c’erano più sogni che certezze e la musica era già una specie di ossessione.

È proprio lui a dare l’annuncio sui social: “In anteprima esclusiva..abusiva…mondiale. For You, alcune tavole del primo volume “VASCO-LA RABBIA GIOVANE”!!”, scrive. E l’emozione è palpabile, soprattutto quando spiega il suo amore per il genere e l’onore di far parte di un progetto così. “Ho sempre amato i fumetti, fin da piccolo. Da Alan Ford a Diabolik, passando per

Topolino, li ho divorati tutti. Mi piaceva l’idea di iniziare ogni volta un viaggio diverso. Un viaggio breve, però, che non ha bisogno di troppo tempo o di un bagaglio ingombrante”.

Nelle prime tavole spunta un Vasco giovanissimo, chiuso in camera con la chitarra e la testa piena di idee. Poi scorrono le notti in radio, i locali, i primi incontri decisivi: piccoli pezzi di strada che messi insieme costruiscono il mito che conosciamo oggi. Ma non è solo nostalgia, anzi. È un modo leggero e diretto per raccontarsi, quasi come se sfogliasse un album di ricordi insieme ai fan. E in fondo non sorprende, lui i fumetti li ha sempre amati. Stavolta, però, la storia da leggere è la sua.

I 50 anni di carriera: cosa ha in serbo per i fan?

Ma mentre il passato prende forma tra vignette e colori, il futuro si annuncia ancora più sorprendente. Vasco Rossi ha infatti iniziato a lasciare qualche indizio su come potrebbe festeggiare i suoi 50 anni di carriera, un traguardo che arriverà nel 2027. Dimenticate, almeno per ora, la replica di Modena Park: lo stesso artista ha spiegato che “il leggendario record mondiale di Modena Park resta un evento unico e irripetibile”, anche per le condizioni in cui è stato realizzato. Ma questo non significa rinunciare a qualcosa di altrettanto memorabile.

L’idea, ancora in fase di costruzione, è quella di un grande evento capace di coinvolgere un numero ancora più alto di persone, superando anche la soglia simbolica delle centinaia di migliaia di spettatori. Non una semplice serata, ma una festa più lunga, pensata per accogliere un pubblico vastissimo. “Per il 50º anniversario Dall’inizio della storia…Voglio fare una festa diversa..per molte più persone.. oltre 500.000.. e che duri più di una notte!”, scrive su Instagram. Addirittura si ipotizzano ben 10 date consecutive nella stessa location, che ancora è tutta da scoprire.

Nel frattempo, comunque, il tour 2026 è già tutto esaurito. La partenza è fissata per il 30 maggio a Rimini, con la tradizionale data zero, e proseguirà poi in diverse città italiane.