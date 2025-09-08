Vasco Rossi, la romantica dedica alla moglie Laura: “Mi cascò in testa come la Luna, fu subito amore”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Vasco Rossi

Anche i rocker hanno un cuore, e d’altronde Vasco Rossi è molto più del rocker ribelle che ha fatto cantare intere generazioni. Vasco è soprattutto un uomo capace di sorprendere con la sua parte più intima e romantica, forse anche per questa sua capacità di mostrarsi e raccontarsi senza filtri ad aver conquistato milioni di fan.

Dietro l’immagine del Blasco trasgressivo si nasconde infatti il cuore tenero di un uomo che custodisce una storia d’amore che dura da decenni, fatta di complicità, discrezione e piccoli gesti che valgono più di mille parole. Una relazione che non ha bisogno di clamore e che continua a emozionare ancora oggi, con un Vasco in versione super romantica che dedica dolci parole d’amore e apprezzamento alla sua Laura.

Vasco Rossi, la dedica d’amore a Laura Schmidt commuove tutti

“Buon compleanno alla mia Laurina! Se c’è chi è troppo bella tu lo sei di più”, ha esordito Vasco Rossi in un romantico post rivolto alla donna che da 39 anni sta al suo fianco, Laura Schmidt. Con queste parole il rocker ha voluto dedicare un pensiero pubblico a sua moglie, confermando ancora una volta quanto profondo e autentico sia il legame che li unisce. A quasi quarant’anni dal loro primo incontro, il cantante di Zocca continua a sorprendere i fan con dichiarazioni d’amore che, pur nella loro semplicità, racchiudono un mondo di verità e poesia.

Il post, condiviso sul profilo Instagram di Vasco, recita così: “Oggi ci sarà anche l’eclissi della Luna rossa di sangue, è un Perfect Day! La Laurina mi cascò in testa come la Luna e la verità è che l’ho amata dal primo momento in cui l’ho vista. Una passione travolgente!”, ha aggiunto il cantante con tanto di cuoricino rosso passione.

Non si tratta di frasi di circostanza, ma di piccoli gesti che raccontano un’unione vissuta lontano dai riflettori, discreta ma indissolubile. Laura, per lui, non è solo la compagna di una vita, ma la musa silenziosa che ha saputo restare accanto all’uomo oltre che alla rockstar, attraversando insieme successi, fragilità ed eccessi.

Il loro matrimonio, celebrato nel 2012, non fu un atto romantico tradizionale ma “una scelta tecnica”, come Vasco stesso lo definì, necessaria per tutelare legalmente la donna che lo aveva sempre sostenuto e con cui aveva condiviso tutto. Prima ancora, però, c’era già stata la nascita di Luca, il figlio che la coppia ebbe nel 1991, una gioia che si aggiunse agli altri due figli di Vasco nati da relazioni precedenti. La famiglia si era così allargata in modo naturale, trovando un equilibrio tutto loro, fatto di rispetto e complicità.

Il post di Vasco ovviamente ha incontrato l’approvazione dei fan e in tantissimi si sono uniti al coro di auguri per Laura.

Vasco Rossi e Laura, un amore che dura da quasi 40 anni

Correva il lontano 1986: quello fu l’anno in cui Laura e Vasco Rossi si conobbero. Lui era già una rockstar affermata, ribelle e fuori dagli schemi, lei una ragazza giovanissima, appena diciottenne, presentatagli da Massimo Riva, storico chitarrista e grande amico del cantante.

L’incontro fu un colpo di fulmine, ma non nei modi convenzionali: Laura lo spiazzò con una frase diretta, quasi provocatoria, che lo colpì profondamente. Vasco ha più volte raccontato che da subito le riconobbe una forza speciale, diversa da tutte le altre donne conosciute fino a quel momento: “Da allora ho amato solo lei” aveva infatti confessato il rocker rivelando un sorprendente animo romantico.

Il tempo aveva fatto il resto, permettendo alla coppia di restare unita e attraversare i decenni senza grandi scossosi. Se Vasco incarnava l’immagine del ribelle, Laura rappresentava la stabilità, l’ancora che lo teneva saldo nei momenti più turbolenti. Forse il segreto della loro storia stava proprio nel fatto che non avesse mai cercato la ribalta, nè mai amato la mondanità: la sua scelta è stata semplicemente quella di restare accanto a Vasco lasciando che fosse lui, con le sue canzoni, a parlare anche per entrambi. Un equilibrio raro, che ha permesso a questa storia d’amore di crescere lontano dai gossip e dalla mancanza di privacy che spesso contraddistingue i personaggi famosi.

Oggi, a distanza di quasi quattro decenni, Vasco Rossi continua a sorprendere per la fedeltà e la tenerezza verso la sua Laura: le sue dediche sui social sono diventate piccoli manifesti d’amore, seguiti e condivisi dai fan che vedono in questa relazione un esempio di autenticità.