Sting, nozze italiane per la figlia Fuschia Katherine Sumner: gli invitati Vip

Getty Images Sting e la figlia Fuschia Katherine Sting

Un weekend da favola in Sicilia, che ha visto protagonista una delle famiglie ormai adottate dall’Italia a tutti gli effetti. Fuschia Katherine Sumner, primogenita di sei figli del leggendario ex Police Sting, ha pronunciato il fatidico “Sì” davanti al padre commosso e a una cerchia ristretta di ospiti d’eccezione nella splendida cornice di Noto.

Una cerimonia blindata tra storia e bellezza

La 43enne ha coronato il suo sogno d’amore sposando Maximillian Wright, direttore creativo e compagno di lunga data, nonché padre di suo figlio. La scelta della location non è stata casuale: Noto, perla del barocco siciliano, ha già fatto da teatro a matrimoni da sogno, come quello poi naufragato tra Chiara Ferragni e Fedez e ancora quello tra Alena Seredova e Alessandro Nasi, confermandosi meta prediletta per chi desidera una location esclusiva per il proprio giorno più bello.

Le prime immagini della cerimonia sono apparse sui social media della sposa, che ha condiviso la sua gioia con i follower attraverso una story piena di emozione: “Ce l’abbiamo fatta. Sono stati i tre giorni più divertenti della nostra vita”. Una dichiarazione che racconta perfettamente l’atmosfera di festa e serenità che ha caratterizzato l’evento a cui hanno partecipato gli effetti più cari.

Una festa esclusiva tra mare e storia

I festeggiamenti si sono articolati in diverse location, tutte accuratamente selezionate per garantire la giusta privacy ai neosposi ma anche ai tanti invitati. Secondo quanto riportato da SiracusaPress, il Comune di Noto avrebbe concesso alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico cittadino, permettendo alla coppia di celebrare in scenari mozzafiato che solo la Sicilia sa offrire.

Il momento clou della festa si è svolto presso Le Nereidi, direttamente in riva al mare, dove gli invitati hanno potuto godere di una vista spettacolare mentre celebravano l’unione della coppia. Un’atmosfera magica che ha reso indimenticabile questo momento speciale per tutta la famiglia Sumner.

Ospiti d’eccezione per un matrimonio da star

La guest list ha rispettato le aspettative di un evento di tale calibro. Tra gli invitati vip spiccavano nomi del calibro di Shaggy ed Eric Clapton, colleghi e amici di lunga data del papà della sposa, che hanno voluto essere presenti per condividere questa gioia familiare.

Sting, visibilmente emozionato, ha accompagnato la figlia all’altare in un momento che soprattutto lui ricorderà per sempre. La famiglia al completo era presente per celebrare Fuschia: dal fratello Joseph, nato come lei dal primo matrimonio di Sting con l’attrice Frances Tomelty, ai fratelli Brigitte Michael, Jake, Eliot Paulina e Giacomo Luke, nati dall’unione con Trudie Styler.

Un talento di famiglia

Fuschia Katherine Sumner ha costruito la propria identità artistica seguendo le orme materne nel mondo del cinema. La sua carriera cinematografica vanta partecipazioni in produzioni di prestigio come Saving Mr. Banks e The voice of Dust and Ash, dimostrando come il talento sia davvero un dono di famiglia.

Questo matrimonio rappresenta un nuovo capitolo per la primogenita di Sting, che ha scelto di celebrare il suo amore più importante nella terra che da sempre affascina per la sua bellezza e ospitalità. Un weekend siciliano che rimarrà per sempre nella loro memoria e che ha suggellato un’unione nata dall’amore e celebrata nel modo più vero possibile.