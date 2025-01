Dua Lipa e Callum Turner: quando l’amore brilla in coppia (e nel look)

Dua Lipa e Callum Turner conquistano la scena alla Fashion Week parigina con look coordinati e una complicità palpabile. L’anello di lei continua a far parlare

L’amore si veste di nero e scintilla sotto le luci di Parigi. Dua Lipa e Callum Turner sono la coppia del momento, e non solo per la loro intesa palpabile, ma anche per il loro stile impeccabile e coordinato. Tra eventi esclusivi e apparizioni glamour, i due hanno trasformato la loro relazione in una dichiarazione di moda, conquistando i riflettori della Fashion Week parigina.

L’eleganza di coppia: Dua e Callum in total black

Che il matching style fosse il nuovo segnale di una relazione solida lo sapevamo, ma Dua Lipa e Callum Turner ne stanno facendo una vera e propria firma di coppia. La loro ultima apparizione alla festa esclusiva di Tiffany & Co. a Parigi è stata l’ennesima conferma: due anime affini, anche nel guardaroba.

Dua ha scelto un abito nero di velluto con una silhouette scolpita, caratterizzato da una scollatura arcuata che valorizzava le spalle e da un punto vita enfatizzato.

Il modello, elegante e strutturato, si allargava leggermente sui fianchi per poi scendere dritto fino ai piedi, regalando un effetto colonna perfettamente bilanciato. A completare il look, gioielli in oro giallo e diamanti firmati Tiffany & Co.: lunghi orecchini a catena, un bracciale in pendant e due anelli, tra cui l’ormai celebre solitario che continua a far parlare di sé.

Accanto a lei, Callum Turner ha optato per un completo nero sartoriale che sfidava le convenzioni con dettagli raffinati. La giacca doppiopetto con revers pronunciati e la camicia nera abbottonata fino al collo hanno conferito un’aria sofisticata e al contempo disinvolta. I pantaloni leggermente più morbidi del classico taglio slim e gli stivaletti Chelsea hanno aggiunto un tocco moderno all’ensemble, perfettamente in sintonia con lo stile della sua dolce metà.

L’amore sotto la Tour Eiffel: tra look impeccabili e gesti romantici

Oltre agli eventi patinati, Dua e Callum hanno regalato ai fan un momento da film sotto la Tour Eiffel. I due sono stati avvistati mentre passeggiavano romanticamente davanti al monumento illuminato, scambiandosi baci e sorrisi complici. Un’uscita che ha fatto impazzire il web, soprattutto perché è stata la loro prima apparizione pubblica dopo i rumors sull’imminente matrimonio.

Gli indizi su un possibile fidanzamento sono iniziati a circolare già lo scorso dicembre, quando Dua è stata vista con un anello importante al dito. Poi è arrivato il Capodanno, festeggiato tra amici e con il medesimo brillante ben in vista. Secondo fonti vicine alla cantante, Callum avrebbe fatto la proposta durante le vacanze, coronando un anno già incredibile per la popstar.

E se il viaggio a Parigi fosse stato il preludio a qualcosa di più grande? Al momento, nessuno dei due ha confermato o smentito, ma le loro apparizioni pubbliche lasciano intendere che siano più uniti che mai.

Il tocco couture di Dua: da Chanel alla serata Tiffany

Parigi non è stata solo il palcoscenico del loro amore, ma anche della passione di Dua Lipa per la moda. Prima della serata da Tiffany, la cantante ha fatto un’apparizione alla sfilata di Chanel Haute Couture Primavera-Estate 2025, con un look che omaggiava la maison francese: un completo in tweed nero con gonna midi e giacca dal taglio essenziale, abbinato a un maxi fiocco tra i capelli, un’ode all’estetica senza tempo di Coco Chanel. L’outfit è stato completato da una borsa trapuntata Chanel e orecchini in argento che spezzavano il total black con un tocco di luce.

Non è la prima volta che Dua Lipa si trasforma in icona di eleganza durante le Fashion Week. Negli ultimi anni, la popstar ha affinato il suo stile, oscillando tra audacia e raffinatezza, e scegliendo capi couture che le permettono di esprimere la sua personalità forte e camaleontica.

Un amore che brilla (e che detta tendenze)

Dua e Callum non sono solo una coppia da red carpet, ma anche una dichiarazione di stile in movimento. La loro capacità di mixare glamour e spontaneità, unita a un’allure da perfetti innamorati, li ha resi tra le coppie più seguite del momento.

E se i matching outfits sono davvero il segreto di una relazione felice, loro sono la prova vivente che l’amore e la moda possono camminare mano nella mano.