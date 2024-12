Dua Lipa si sposa, le indiscrezioni sulla proposta del fidanzato Callum Turner

Fonte: IPA Dua Lipa e Callum Turner

Le vacanze di Natale profumano di cannella, aghi di pino e, spesso, d’amore. La stagione invernale appare essere una delle preferite per gesti romantici e grandi proposte, soprattutto per le star.

Secondo le indiscrezioni, tra cene e regali, anche Dua Lipa potrebbe aver ricevuto il regalo più bello: la proposta di matrimonio di Callum Turner, il suo fidanzato con cui è uscita allo scoperto nell’estate del 2024.

Dua Lipa presto sposa, l’indiscrezione

Grandi novità per il 2025 di Dua Lipa. Secondo le indiscrezioni, pare che la cantante di Houdini abbia trovato un regalo molto particolare sotto l’albero di Natale di quest’anno: una romantica proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato Callum Turner.

I due, riservatissimi, non hanno annunciato pubblicamente la notizia: la proposta potrebbe essere quindi solo una voce ma alcune persone vicine alla coppia, commentando l’accaduto con il giornale The Sun, hanno acceso ancora più curiosità sulla questione: “Dua ha avuto uno degli anni migliori della sua carriera professionale e questa è la ciliegina sulla torta”.

La fonte ha poi aggiunto: “Callum è un solido supporto per Dua e formano una coppia meravigliosa. La loro famiglia e i loro amici sono così felici. È stato un Natale fantastico per loro”.

A rendere ancora più concreta la possibilità che ci sia stata una proposta di matrimonio, alcune foto che Dua Lipa ha condiviso sui suoi canali social raccontando le sue vacanze natalizie a casa, accanto ai suoi affetti.

Molti fan hanno notato un dettaglio piuttosto interessante nella prima foto del carosello, che la ritrae spensierata con un paio di divertentissime corna da renna: un anello luminoso proprio sull’anulare della mano sinistra che non compare nelle altre foto. Un elemento che ha inevitabilmente emozionato i fan della cantante, che hanno commentato con una serie di domande entusiaste rispetto al misterioso brillante.

Ora, non resta di aspettare di capire se Dua Lipa e Callum, attore noto per aver preso parte al cast della saga di Animali Fantastici, decideranno di rendere pubblica la questione, ma una cosa è certa: la coppia è pronta a festeggiare il Capodanno insieme ai partenti e agli amici più cari e, secondo la fonte del The Sun, uno dei motivi della reunion potrebbe essere proprio il loro futuro matrimonio.

La storia d’amore tra Dua Lipa e Callum Turner

La storia d’amore tra Callum Turner e Dua Lipa ha iniziato ad avere rilievo sotto i riflettori a gennaio 2024, quando l’attore era stato visto insieme a Dua Lipa durante l’afterparty della prima di Master of the Air.

I due sono apparti complici, iniziando ad accendere il dubbio che tra loro potesse esserci qualcosa di più che una semplice amicizia. Dopo essere stati avvistati insieme a cene, eventi e impegnati in lunghe passeggiate, a luglio 2024 Dua Lipa ha rotto il silenzio condividendo una foto insieme a Callum mentre erano sdraiati sull’erba al Glastonbury Festival.

Fonte: IPA

Da quel momento non c’è stato alcun dubbio: Callum e Dua Lipa, più complici che mai, continuano a vivere la loro relazione in armonia e serenità e, ora, potrebbero davvero fare il passo più bello per coronare al massimo il loro 2025.