Giorgio Napolitano è stato il primoa essere stato eletto due volte. L'ex Capo dello Stato si è spento il 22 settembre 2023 dopo l'aggravarsi delle sue condizioni, circondato dall'amore della sua famiglia. I funerali si svolgono ain forma laica e. Le esequie di Stato sono trasmesse in diretta su Rai 1 e Rainews.it con finestre su Rainews24 e su maxischermi appositamente predisposti in Piazza del Parlamento. Il feretro parte da, dov'è stata allestita la, percorrendo corso del Rinascimento, piazza Argentina, passando per piazza Venezia, via del Corso, fino a piazza Montecitorio. È inoltreda otto rappresentanti delle forze armate e di Polizia e da una dei Vigili del Fuoco. Seguono gli onori militari. La salma è poi tumulata nel cimitero acattolico di Roma.