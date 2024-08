Matrimonio in estate: consigli per gli inviti

Dai colori variopinti allo stile boho: ecco qualche suggerimento per realizzare gli inviti di un matrimonio in estate

Fonte: 123RF Inviti di matrimonio estivi

I matrimoni estivi sono molto popolari per diversi motivi. Se da un lato il bel clima rientra tra le motivazioni principali che spingono i futuri sposi a scegliere luglio e agosto per il sì, dall’altro non si può sottovalutare la possibilità di location suggestive, molteplici opzioni floreali e palette cromatiche vivaci e brillanti. E anche la wedding stationery, con gli inviti in primis, può contare su combinazioni e temi originali e unici nel proprio genere.

Le partecipazioni di nozze per il periodo estivo possono infatti tingersi di sfumature vibranti, mantenere uno stile semplice oppure puntare su dettagli eleganti e sofisticati. Senza mai perdere di vista il tema dei fiori d’arancio, che ispirerà tutti i dettagli della cerimonia. Siete in dubbio sugli inviti da scegliere per il vostro matrimonio estivo? Ecco qualche idea originale per voi.

Idee per gli inviti matrimoniali estivi

Che si tratti di nozze in spiaggia o di una cerimonia in piscina, qualunque matrimonio estivo non potrà fare a meno di inviti per gli ospiti che riflettano lo spirito del sì. Le partecipazioni nuziali sono infatti un vero e proprio biglietto da visita per tutte le cerimonie, e vanno quindi realizzate con grande cura.

Se la data del “sì” cade nei mesi più caldi dell’anno, i festeggiati potranno lasciarsi ispirare proprio dai colori e dall’allegria della bella stagione per realizzare la propria wedding stationery, ma le possibilità a loro disposizione sono decisamente molte. Ecco quali potrebbero essere le più adatte.

Mantenetevi sul classico



Per una cerimonia minimal e sofisticata, meglio non osare troppo per realizzare gli inviti nuziali. A colori e tinte vivaci, quindi, preferite colori evergreen come il nero, il bianco e il dorato. Ma anche il verde per i dettagli su uno sfondo chiaro potrebbe rivelarsi un’ottima opzione.

Lasciatevi ispirare dalla location del sì

Se avete organizzato un destination wedding, lasciate che sia la location del vostro sì ad ispirare anche le partecipazioni di nozze. Per un matrimonio in un vigneto, ad esempio, scegliete dettagli che ne ricordano i confini, oppure utilizzate un’illustrazione se avete optato per un matrimonio in una città a voi cara o in una location esotica. In quest’ultimo caso, potreste utilizzare una soluzione ancor più originale, puntando su cartoline vintage.

Il mare in tutte le sue forme

Elemento estivo per eccellenza, il mare può rappresentare un’ispirazione perfetta per i vostri inviti di nozze. Il paesaggio marino può essere replicato nei colori, puntando sull’azzurro in tutte le sue tonalità, ma anche nelle geometrie, con forme che ricordino le sue onde. Altri dettagli di sicuro effetto sono quelli nautici, molto utilizzati soprattutto nelle cerimonie preppy: ancore, timoni e motivi alla marinara sono degli alleati perfetti per qualsiasi wedding stationery.

Se siete infine alla ricerca di una soluzione particolarmente originale, affidatevi al classico “message in a bottle”, avvolgendo il vostro messaggio in una bottiglia come se fosse stato appena ritrovato su una spiaggia.

Attingete alla bellezza della natura

Nella stagione estiva la natura trionfa in tutte le sue forme: potete celebrarne l’abbondanza utilizzando proprio delle illustrazioni che rimandino alle spighe di grano o ai paesaggi campestri della bella stagione. Qualora cerchiate delle soluzioni più semplici, potete sostituire i disegni con dei modesti dettagli o piccole icone che si ispirino proprio ai paesaggi di campagna.

Un tocco boho

Se avete organizzato un matrimonio in stile boho, le vostre partecipazioni di nozze dovranno seguire lo stesso tema. Affidatevi quindi a colori neutri e alle tonalità sabbia e terracotta, ma anche a materiali come corde, juta e macramé.

Fonte: iStock

Per un tocco ancora più originale potete anche utilizzare foglie tropicali e ramoscelli, oppure lasciarvi ispirare da delicate composizioni floreali e fiori di campo. In quanto alla carta, infine, cercate di prediligere quelle naturali per una maggior attinenza al tema.

La fantasia delle piastrelle

Che si tratti di quelle che affollano le vie della Costiera Amalfitana, o di quelle che coprono le mura dei palazzi portghesi, le piastrelle possono rivelarsi un’ottima ispirazione per gli inviti di nozze matrimoniali in estate. Tra i motivi più gettonati c’è senza dubbio il maiolicato, da replicare sia in colori neutri che in tinte più vivaci. Anche in questo caso, potete optare per piccoli accenti oppure per illustrazioni vere e proprie a seconda del vostro gusto personale.

Giocate con i colori



Se amate i colori, potete sfruttare tutte le nuance dell’estate per realizzare degli inviti di nozze vivaci e variopinti. Potete utilizzare i colori della palette cromatica delle nozze, abbinando non più di due tonalità, oppure accostare una maggior quantità di sfumature per realizzare un acquerello astratto. Quali sono i più gettonati? I colori pastello come il verde, la malva, il viola, lilla, glicine, blu, azzurro e arancione.

Giocate con i font



Per i matrimoni ispirati a Bridgerton e alla campagna inglese, lo stile di riferimento resta chiaramente quello classico: se per lo sfondo è quindi da prediligere il bianco, potete invece giocare con font sofisticati, illustrazioni eleganti ed accenti navy o dorati.

Tinte neutre

Se avete organizzato una cerimonia in uno spazio outdoor in stile minimal, dovrete puntare su inviti dello stesso tipo. Il consiglio, quindi, è quello di puntare su colori neutri e pochissimi dettagli: spazio a carta bianca e decorazioni ispirate alle nuance della terra, che vanno dal marrone al beige. Anche per quanto riguarda il font, non puntate su grafie troppo elaborate ma su caratteri tondeggianti e facilmente leggibili.

Ispirazioni dall’Oriente

Alla ricerca di una ispirazione perfetta per il vostro matrimonio in giardino? Lasciatevi guidare dall’Oriente. Le illustrazioni cinesi, con ideogrammi e rondini, possono regalare un tocco esotico e romantico alla vostra wedding stationery. Allo stesso modo, anche dettagli botanici, come inserti di fiori e ramoscelli, possono rappresentare una valida alternativa se avete allestito delle nozze in uno spazio outdoor o di stampo botanico.

Soluzioni originali

L’ironia e l’originalità non sono mai fuori stagione: anche in estate, quindi, potreste decidere di realizzare degli inviti ironici e divertenti. Pensate, ad esempio, a delle caricature dei due festeggiati, oppure dei moderni e coloratissimi biglietti pop up. Questi ultimi sono particolarmente consigliati per cerimonie moderne e poco formali.