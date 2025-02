Come organizzare un matrimonio ispirato agli anni ‘90

Fonte: iStock Un matrimonio anni ‘90

Gli anni ’90 sono tornati prepotentemente alla ribalta in diversi settori della nostra quotidianità: dalla moda ai reboot delle serie tv, l’influenza di quel decennio è più forte che mai. E promette di conquistare anche il settore del wedding.

Che cerchiate una soluzione per omaggiare gli anni della vostra infanzia o siate semplicemente dei fan di quel periodo, ci sono tanti modi raffinati per organizzare un matrimonio ispirato al passato. Dagli abiti da sposa con crop top alle decorazioni ispirate alla street art, ecco come organizzare dei fiori d’arancio in pieno stile anni ‘90.

Il look perfetto per un matrimonio ispirato agli anni ‘90

Un abito da sposa a due pezzi, composto da crop top e gonna longuette, è l’outfit perfetto per un matrimonio ispirato agli anni ‘90. Moltissimi brand offrono versioni eleganti e sofisticate di abiti di questo tipo, ma volendo potete anche puntare su un modello classico e tradizionale per la cerimonia e poi optare per uno più audace per l’after-party. Anche le maniche voluminose sono state un trend che ha dominato sulle passerelle di 30 anni fa: per un tocco vintage e romantico, cercate un abito con spalle scoperte e polsini trasparenti oppure con maniche a sbuffo. Gli accessori? assolutamente promosse coroncine e veli extra-long, come quelli scelti dalle protagoniste delle serie tv più popolari del tempo.

Per quanto riguarda i materiali, il pizzo era senza alcun dubbio un tessuto amatissimo per gli abiti da sposa negli anni ’90, come dimostrano diverse collezioni di moda passate. Se non siete fan di veli appariscenti o maniche a palloncino, potete quindi rendere omaggio allo stile di quel decennio con un abito con maniche lunghe in pizzo o dettagli sovraimpressi, per un look elegante e senza tempo.

Qual è la scelta più adatta per gli sposi? I futuri mariti potrebbero distinguersi puntando su completi eleganti sì, ma in colori e tonalità sgargianti. Sono infatti nuance in stile neon, come il rosa shocking o il blu elettrico, a fare la differenza.

Infine, capitolo damigelle: in questo caso, la scelta non può che ricadere sugli iconici slip-dress, gli abiti sottoveste resi iconici da star come Kate Moss e Carolyn Bessette-Kennedy. Nulla vi vieta, tuttavia, di puntare su questo modello anche per un eventuale cambio d’abito della sposa.

Le decorazioni per un matrimonio vintage

Alla ricerca di un’atmosfera colorata e vivace come quella della vostra infanzia? Una cascata di palloncini vi aiuterà a raggiungere questo risultato senza troppi sforzi: sostituite il classico arco floreale con una creazione di questo tipo, e ai vostri invitati sembrerà di aver fatto un vero e proprio viaggio nel tempo.

Tra i must indissolubilmente legati agli anni ‘90, ci sono anche le luci al neon, sinonimo di sale giochi e gallerie. Per ricreare quel tipo di atmosfera, potete distribuire bastoncini luminosi agli ospiti da indossare e sventolare durante il ricevimento. In alternativa, potete creare un’installazione luminosa con questi psichedelici accessori.

Un’idea altrettanto originale, infine, prevede di includere negli addobbi nuziali alcuni richiami a celebri sitcom che abbiano segnato l’infanzia degli sposi. Segnaposti, escort card e centrotavola possono ad esempio replicare i motivi di serie tv come Friends o Twin Peaks, solo per citarne alcuni.

La wedding stationery dal tocco 90s

In un’epoca in cui il digitale non aveva ancora preso piede nella quotidianità delle persone, gli inviti di nozze e la cartoleria nuziale in generale avevano senza dubbio un ruolo molto importante. Per questo motivo, è fondamentale curare con estrema attenzione la vostra wedding stationery se sognate dei fiori d’arancio in pieno stile anni ‘90.

Una prima idea, potrebbe essere quella di replicare con le partecipazioni la forma di un disco o, meglio ancora, di una musicassetta. Anche le palette olografiche conobbero grande successo in questo decennio, soprattutto grazie al boom delle feste rave. Potreste quindi optare per degli inviti con finiture lucide che riflettono sfumature di rosa, blu e argento, introducendo gli ospiti in un vero matrimonio in stile psichedelico.

La torta e i dessert che strizzano gli occhi al passato

Negli anni ’90 i graffiti e la street art in generale hanno conosciuto una vera e propria esplosione di popolarità: per questo motivo, il classico font associato a questa forma d’arte è diventato tra i simboli indiscussi del decennio. Oltre ai pezzi della wedding stationery, anche il menù può in qualche modo inglobare elementi che richiamino questo stile.

Potrete sbizzarrirvi con antipasti e appetizer super colorati, includendo tartine e tramezzini vivaci e gustosi. Per un tocco ancora più nostalgico, potete selezionare alcuni snack particolarmente in voga nel vostro decennio di riferimento, magari rivolgendovi a dei fornitori specializzati.

Anche la torta nuziale può essere facilmente adeguata allo stile del tempo: vi basterà chiedere al pasticcere o al catering di decorarla con scritte o disegni ispirati ai graffiti lungo i vari livelli per un dessert super trendy.

Se cercate delle idee originali anche per impreziosire il tavolo dei dolci, puntate tutto su biscotti che replichino nelle forme e nel colore alcuni oggetti simbolo per i Millennial: su tutti, le indimenticabili musicassette, che daranno un tocco vintage al tavolo dei dolci senza essere troppo appariscenti.

Forme di intrattenimento perfette per nozze anni ‘90

Sul fronte dell’intrattenimento rendere omaggio agli indimenticabili anni ‘90 risulterà per voi piuttosto semplice. Considerando la grande popolarità delle sale giochi, potreste puntare sull’effetto Amarcord allestendo un’area video games in cui gli ospiti possano sfidarsi ai loro giochi preferiti. Potreste anche rendere tutto più interessante organizzando una vera e propria competizione e mettendo dei premi in palio.

Anche il photo booth potrebbe regalarvi diverse soddisfazioni. Per regalare un tocco di colore al vostro sì, potreste allestire un angolo che replichi lo stile della street art vintage, mettendo a disposizione dei vostri invitati anche dei gadget a tema, come cappellini da baseball super colorati e bombolette spray.

Infine, impossibile non pensare ad un dj che sappia mixare i migliori successi di quegli anni, così da scatenarsi in pista sulle note delle hit del tempo: dalle boyband al grunge, avrete l’imbarazzo della scelta. Se cercate un’alternativa più “soft”, invece, potreste anche ingaggiare una cover band anni ’90 per un’esperienza ancora più immersiva.