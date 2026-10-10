Come organizzare un matrimonio senza wedding planner: chi deve occuparsi di cosa

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Sposi senza wedding planner

Sempre più sposi scelgono di affidarsi per le proprie nozze a un wedding planner. Un professionista del settore, infatti, può affrontare anche le sfide più dure con calma e precisione, incidendo però sensibilmente sul budget.

Non tutte le coppie, tuttavia, potrebbero riuscire a coprire con le somme a propria disposizione anche l’operato di una specialista, trovandosi quindi a dover fare tutto da sole. Organizzare un matrimonio senza l’aiuto di un wedding planner è sicuramente possibile, ma richiede una buona pianificazione, capacità organizzative e una chiara divisione dei compiti.

Da dove iniziare per organizzare un matrimonio senza wedding planner

Prima di iniziare a pianificare operativamente il proprio sì, è necessario definire budget, numero indicativo degli invitati e periodo delle nozze. Da questi tre elementi dipendono infatti tutte le decisioni successive.

Preparate un foglio di calcolo in cui annotare le diverse voci di spesa: cerimonia, location, catering, abiti, fiori, fotografo, musica, trasporti e wedding stationery. Per ciascuna categoria indicate il budget previsto, il costo effettivo, gli acconti versati e le scadenze dei pagamenti. Non dimenticate un fondo per gli imprevisti: tra maltempo e forfait dell’ultimo minuto, è sempre consigliato mettere da parte una somma pari al 5-10% del budget complessivo, per un eventuale piano B.

Realizzate poi una checklist con tutte le attività da completare e una timeline delle scadenze. Per un matrimonio tradizionale, iniziare con 12-18 mesi di anticipo permette di valutare con calma le diverse opzioni, soprattutto se desiderate sposarvi in alta stagione. Conservate quindi contratti, preventivi, ricevute, contatti e documenti in una cartella condivisa con il partner.

Come dividere i compiti tra gli sposi

Per evitare che lo stress organizzativo ricada unicamente sulle spalle di uno degli sposi, è fondamentale distribuire le responsabilità in modo equilibrato, tenendo conto delle capacità e delle preferenze personali.

Chi ha maggiore dimestichezza con numeri e preventivi potrebbe occuparsi del budget e dei pagamenti, mentre chi possiede una particolare sensibilità estetica potrebbe seguire decorazioni, fiori e allestimenti. Le decisioni finali, tuttavia, devono essere sempre condivise: anche se uno dei due partner si occupa di contattare il fiorista, per esempio, la scelta definitiva dovrebbe essere presa insieme.

Può essere utile fissare un breve appuntamento settimanale o bisettimanale per verificare i progressi, discutere le decisioni ancora in sospeso e aggiornare la lista delle cose da fare.

Location, catering e fornitori: chi se ne occupa?

La ricerca e la gestione dei fornitori rappresentano una delle attività più impegnative per chi organizza un matrimonio senza wedding planner. Per questo motivo è necessario dividere con precisione i compiti, in modo tale che nessuno si senta troppo stressato dal carico del lavoro.

Uno dei due partner può occuparsi di richiedere preventivi, organizzare sopralluoghi e confrontare le diverse proposte di location e catering. Prima di firmare, verificate attentamente cosa sia incluso nel prezzo: personale di servizio, attrezzature, allestimenti, pulizie, eventuali straordinari e piano B in caso di maltempo.

L’altro, invece, può occuparsi di fotografo, videomaker e intrattenimento musicale, valutando disponibilità, tariffe e tipo di performance offerti. Questa stessa persona, visto il carico più leggero, potrebbe preparare una moodboard di riferimento per fiori e decorazioni, con immagini di riferimento, palette cromatica e stile desiderato.

Indipendentemente dalla divisione dei compiti, è fondamentale avere tutti gli accordi per iscritto: ciascun documento dovrebbe specificare servizi inclusi, orari, costi, modalità di pagamento e condizioni di cancellazione. Evitate inoltre di scegliere automaticamente il preventivo più economico: valutate anche esperienza, affidabilità e qualità del servizio.

Partecipazioni, invitati e disposizione dei tavoli

La gestione degli invitati è un’altra attività che richiede attenzione e aggiornamenti costanti. Gli sposi dovrebbero occuparsi personalmente della guest list confrontandosi con le rispettive famiglie. Una volta definito l’elenco, è possibile delegare a una persona fidata alcuni aspetti pratici, come la raccolta degli indirizzi o il monitoraggio delle conferme: in questo modo, graverà sulle spalle dei partner un minor carico di lavoro.

Anche la realizzazione della wedding stationery può essere gestita autonomamente, utilizzando strumenti di grafica oppure confrontandosi con un professionista per la realizzazione.

La disposizione dei tavoli, invece, dovrebbe rimanere una responsabilità degli sposi: solo i festeggiati, infatti, sono a conoscenza di eventuali antipatie e incomprensioni tra gli ospiti. Nella stesura del tableau de mariage, cercate di organizzarvi con largo anticipo: preparate una prima bozza e aggiornate le assegnazioni man mano che arrivano le conferme.

Documenti e pratiche burocratiche

Con o senza wedding planner, gli sposi sono tenuti a verificare personalmente anche gli adempimenti necessari per celebrare il matrimonio. Soprattutto per il rito civile, è necessario predisporre i documenti richiesti dal Comune di riferimento, assicurandosi di affiggere le pubblicazioni nei tempi stabiliti. Anche per un matrimonio concordatario è necessario coordinarsi con il ministro di culto e con gli uffici competenti per gli adempimenti previsti.

Trattandosi di una categoria particolarmente importante, in cui una scadenza non rispettata potrebbe fare la differenza, create una checklist dedicata esclusivamente alla documentazione, annotando appuntamenti, scadenze e recapiti degli uffici.

Quali compiti affidare a testimoni, amici e familiari

Organizzare un matrimonio senza wedding planner non significa necessariamente fare tutto da soli. Pur non potendo disporre della stessa professionalità, amici e parenti possono offrire un aiuto prezioso: per rendere il loro compito più semplice, tuttavia, cercate di definire i rispettivi incarichi con chiarezza.

I testimoni, anche in virtù del loro ruolo durante la funzione, potrebbero avere piccoli compiti di supporto, come custodire le fedi prima della cerimonia, verificare che gli sposi abbiano con sé tutto il necessario per il rito oppure supportarli durante la funzione.

Un altro familiare potrebbe occuparsi dei trasporti degli ospiti, verificando gli orari delle navette e fornendo indicazioni a chi arriva da fuori città. Per evitare che gli sposi ricevano continuamente telefonate durante i preparativi, questa stessa persona potrebbe incaricarsi di raccogliere eventuali richieste degli invitati, cercando di rispondere a tutte le loro necessità di ordine logistico.

Le damigelle, invece, potrebbero occuparsi delle emergenze legate a look e make-up, assicurandosi che alla sposa non manchino blush o cerotti nel caso in cui le scarpe le facciano male.

Si tratta, in ogni caso, di mansioni volontarie: per questo motivo, non trasformate amici e parenti in personale di servizio. Qualunque possa essere il tipo di aiuto fornito, assicuratevi che riescano comunque a godersi la festa.