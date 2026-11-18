Location da sogno, tradizioni e sapori: l’Italia conquista gli sposi stranieri e supera il miliardo di euro di fatturato

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Agenzia Newscast Matrimonio a Bomarzo

La destinazione preferita per gli sposi che vogliono pronunciare il sì all’estero? L’Italia, of course. Giurarsi amore eterno nella nostra nazione significa infatti vivere un’esperienza indimenticabile tra dimore storiche, ville, castelli e location mozzafiato, gustando ottimo cibo e vino e immergendosi nella ricchezza architettonica, naturalistica, culturale e culinaria italiana.

Per questo motivo, i destination wedding nel Belpaese sono sempre più popolari: dal Nord al Sud della Penisola le mete a disposizione dei futuri coniugi sono davvero moltissime.

Destination wedding in Italia, un trend in crescita

Il desiderio di un matrimonio made in Italy si traduce in importanti ricadute economiche. Lo scorso anno il fatturato legato al Destination Wedding ha superato il miliardo di euro, registrando un aumento del 19,6% rispetto all’anno precedente, con oltre 3 milioni di pernottamenti. Un risultato che conferma le potenzialità di un settore capace di coinvolgere non soltanto gli sposi, ma anche amici e parenti, trasformando le nozze in un soggiorno di più giorni.

A raccontare le opportunità di questo mercato è anche la BMII – Bridal & Tourism in Italy, la più importante fiera B2B del settore, giunta alla sua dodicesima edizione. La manifestazione ha ospitato 60 buyer internazionali, favorendo l’incontro tra domanda e offerta e incentivando l’internazionalizzazione e l’attività di incoming.

Tra borghi sul mare e castelli, il fascino del Nord Italia

Tra le destinazioni che si propongono al pubblico internazionale c’è la Liguria, capace di unire paesaggio, patrimonio culturale, ospitalità ed eccellenza enogastronomica. L’offerta è piuttosto versatile, e permette di celebrare il matrimonio affacciati sul mare, soggiornare in dimore di pregio e vivere il patrimonio storico e artistico delle città. A completare l’esperienza sono le degustazioni e le attività legate al territorio, particolarmente apprezzate dalle coppie che desiderano coinvolgere gli invitati per più giorni.

Versatile e ricco di proposte è anche il Friuli Venezia Giulia. In un territorio raccolto e facilmente percorribile si incontrano il mare Adriatico, le città d’arte, i borghi, le vigne del Collio, i castelli, le dimore storiche e i paesaggi della montagna. Le coppie possono costruire veri e propri wedding weekend personalizzati, con welcome dinner, degustazioni, visite alle cantine e momenti dedicati all’enogastronomia. A rendere la destinazione ancora più distintiva è la sua identità di terra di confine, dove cultura italiana, mitteleuropea e mediterranea si incontrano.

Dall’Umbria slow alla Romagna, nozze tra gusto e cultura

Per chi desidera un’esperienza di slow tourism, The Monteleone, nel cuore dell’Umbria, propone un matrimonio che diventa un piccolo viaggio condiviso tra colline, borghi, vigne e uliveti. La filosofia dello slow travel invita gli ospiti a rallentare e a scoprire il territorio attraverso degustazioni di vino e olio, passeggiate, visite ai borghi medievali e cene sotto le stelle. Un modo autentico di vivere le nozze, lontano dalle rotte più turistiche.

In Emilia-Romagna merita invece una menzione Rimini. La città mette a disposizione delle coppie nove Case Comunali designate per la celebrazione di matrimoni e unioni civili, offrendo scenari differenti, dal fascino del centro storico alla suggestione della spiaggia. Tra i luoghi simbolo c’è il Cinema Fulgor, legato all’immaginario felliniano, che ha fatto da cornice anche a una celebrazione civile diventata set per le riprese di un film.

Nel cuore della Food Valley Italiana, le ville storiche dell’Emilia rappresentano una proposta ideale per chi desidera unire l’eleganza di una location importante al piacere della buona cucina e dei prodotti del territorio.

Il Lazio delle location da sogno, tra dimore storiche e scenari insoliti

Il Lazio offre un patrimonio particolarmente ricco per gli sposi stranieri, alla ricerca di location mozzafiato e uniche. Tra le proposte più particolari c’è il Sacro Bosco di Bomarzo, giardino manierista della metà del Cinquecento che ospita anche matrimoni, riti civili e simbolici ed eventi esclusivi. Le cerimonie sono limitate nel numero per preservare l’essenza del luogo e garantire un’esperienza personalizzata.

A Pontinia, in provincia di Latina, Borghetto di Stefano apre invece le porte ai matrimoni con i suoi locali ristrutturati e una location sorprendente: nella vecchia stalla dei Tori si trova una cappella consacrata, appartenente alla cappellania dell’Abbazia di Fossanova.

Nel cuore dei Castelli Romani, Villa Pocci propone un Destination Wedding con vista sul Lago di Castel Gandolfo e sulla residenza estiva del Papa. Villa Clodia, a Manziana, è un’affascinante dimora della fine dell’Ottocento, immersa nella campagna romana e vicina al Lago di Bracciano. Per chi desidera invece vivere la Città Eterna in un’atmosfera più intima, Villa Calandra, autentica dimora Liberty nel cuore di Roma, unisce eleganza italiana, patrimonio storico e raffinatezza.

Nella Sabina, Il Bosco dei Sabini propone un’accoglienza rurale e sostenibile, con una linea esclusiva di Agri-Bomboniere realizzate attraverso orcetti in ceramica di Castelli dipinti a mano. Non manca il fascino della Città Eterna, con strutture dall’effetto wow come l’Hotel Atlante Star****S. Il suo Roof Garden, con il ristorante panoramico Les Etoiles e una terrazza che si sviluppa su tre livelli, regala una vista mozzafiato su Roma e sulla Basilica di San Pietro. Una cornice scenografica per festeggiare il proprio matrimonio avvolti dalla magia della capitale.

Il Sud Italia tra trulli, masserie e tradizioni gastronomiche

Anche il Sud propone esperienze capaci di coniugare autenticità, tradizioni e ospitalità personalizzata. Ai piedi del Parco Nazionale del Matese, tra Campania e Molise, Conchiglia Wedding and Events offre formule flessibili e originali, come il matrimonio itinerante, che cambia atmosfera durante il ricevimento. Un classico banchetto può trasformarsi, per esempio, in un vivace party country nel parco, con musica dal vivo, allestimenti a tema e postazioni gastronomiche dedicate.

Nel cuore della Puglia, Tenuta Monacelle accoglie gli sposi tra ulivi e querce secolari, antichi trulli in pietra e paesaggi della campagna mediterranea. Tra le esperienze più amate ci sono le cerimonie civili e simboliche all’aperto, le cene sotto le stelle, i menù ispirati alla tradizione gastronomica pugliese e i vini del territorio.

Novità per la stagione dei matrimoni 2027 è Masseria Petrajanca, nuova dimora nel Salento nata dal recupero della storica Masseria Pagliarone, risalente ai primi del Novecento. La struttura conserva volte a stella, pietra leccese e muretti a secco tra gli ulivi, a pochi minuti da Lecce. Pensata per un uso esclusivo e intimo, può accogliere fino a 40-50 ospiti al banchetto e dispone di undici camere tra suite e superior. Tra le esperienze proposte ci sono pizza party tra gli ulivi e momenti di relax nelle tre piscine.

Gli stranieri apprezzano particolarmente la pietra a vista e le tradizioni rurali contemporanee, mentre gli italiani mostrano una predilezione per la cucina d’autore. Cooking class dedicate alla gastronomia tipica e serate di pizzica completano l’offerta, trasformando il matrimonio in un’immersione nella cultura locale.