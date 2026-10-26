Romasposa 2026, nella Capitale torna la fiera del wedding con oltre 300 espositori

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Ufficio stampa: NewsCast RomaSposa

Il mondo del wedding in mostra a 360 gradi, dalle nuove tendenze della sartorialità ai ricevimenti immersi nella natura: dal 30 ottobre al 1° novembre torna a Roma Romasposa – Salone Internazionale della Sposa, l’appuntamento dedicato alle coppie e a chi cerca idee e soluzioni per organizzare matrimoni, cerimonie ed eventi speciali.

La 62ª edizione si svolgerà negli spazi de La Nuvola di Fuksas, che per l’occasione accoglierà le proposte di oltre 300 espositori e più di 2.000 brand, in rappresentanza di 15 settori merceologici. Tra gli appuntamenti più attesi tornano le sfilate, la Wed Academy, dedicata alla creatività e alla sperimentazione, e una nuova iniziativa pensata per gli amici a quattro zampe.

Wed Academy, l’abito racconta una storia

Ispirazioni che arrivano dalla cultura pop e dal mondo dell’arte, strizzando l’occhio al romanticismo: le proposte della Wed Academy del 2026 promettono di accontentare anche gli sposi più esigenti. Antonella Rossi, ad esempio, si ispira all’estetica romantica e decadente di Cime tempestose, tra ricami ricercati, tessuti leggeri, dettagli preziosi e contrasti che danno vita a una sposa romantica e giocosa.

Torna inoltre Annagiulia Firenze con Mediterranea, collezione prêt-à-couture che richiama il mondo marino attraverso tessuti fluidi e luminosi, corde, intarsi e dettagli realizzati con conchiglie e ostriche vere bagnate in oro e argento. La linea si rivolge non soltanto alle spose, ma anche a damigelle, testimoni e familiari, con abiti da sera, completi, slip dress, cappe e creazioni in pizzo realizzate su misura.

Per biancad’ottobre, invece, abiti dalle linee essenziali accompagnano la sposa dalla cerimonia al ricevimento, fino alla festa, con proposte accessibili che consentono di scegliere anche tre outfit diversi.

Ricercatezza artigianale e valore artistico contraddistinguono anche Emanuele Bilancia Couture, che valorizza tessuti preziosi con ricami fatti a mano e lavorazioni sartoriali, mentre Daphne Milano intreccia riferimenti alla storia dell’arte e del costume, reinterpretando epoche diverse attraverso creazioni contemporanee, ricami ispirati alla natura e accessori floreali.

Abiti trasformabili e sostenibili: cresce il mercato del preloved

Non solo glamour, ma anche comfort e versatilità: tra le tendenze di Romasposa si affermano gli abiti trasformabili, con maniche removibili, sopragonne e accessori che permettono di passare da un look classico ed elegante a uno più dinamico, adatto al ricevimento e alla festa. Il matrimonio si trasforma così in un racconto articolato in più momenti, come nelle proposte di Valore Sposi.

Silhouette morbide e strutturate, ricami botanici e sfumature d’avorio caratterizzano The Secret Garden – The Romantica Collection, ispirata all’atmosfera di un giardino segreto. La ricerca di linee pulite, tessuti luminosi e dettagli floreali contemporanei si ritrova anche nella Collezione Sposa Elvira Gramano, con gonne ampie, strascichi e fiori in tulle declinati in tonalità delicate, dal rosa al vermiglio.

Spazio anche alla sostenibilità, con l’utilizzo di tessuti a basso impatto ambientale, capi riutilizzabili e soluzioni capaci di ridurre gli sprechi. In questo scenario si inserisce il fenomeno degli abiti preloved, proposti a Romasposa da Atelier BIANCO 02, archivio di couture di lusso di seconda mano che seleziona e valorizza creazioni di maison italiane e internazionali. Il riutilizzo di abiti firmati consente di coniugare attenzione ambientale e risparmio, con una riduzione media dichiarata del 70% rispetto al prezzo del nuovo.

Un’altra possibilità è intervenire su abiti già esistenti, anche tramandati in famiglia, attraverso modifiche sartoriali che ne aggiornino il modello e ne prolunghino la vita. Anche sopragonne, mantelle e accessori removibili permettono di riutilizzare singoli elementi dopo le nozze, in un’ottica di maggiore consapevolezza.

Look nuziale e fedi: tutto all’insegna della personalizzazione

La personalizzazione è una delle prerogative irrinunciabili per gli sposi della Gen Z, che considerano il matrimonio come un’esperienza rigorosamente “su misura”. A partire, ovviamente, dall’abito. Frange Couture propone analisi di Body Shape e Face Shape per individuare i modelli più valorizzanti e costruire un’immagine armoniosa, considerando anche velo, accessori, acconciatura e proporzioni. Cambiano anche le tendenze beauty: secondo la make-up artist Francesca Marte, cresce l’interesse per look più ricercati e d’impatto, come l’Arabic Bridal Make-Up, accanto al tradizionale effetto naturale.

La personalizzazione coinvolge anche le collezioni bridal. Atelier Mara Spose propone interventi su corsetti, maniche, gonne, linee e ricami, fino alla realizzazione di dettagli capaci di raccontare la storia della coppia.

E le fedi? Con Officina Orafa, gli sposi possono progettarle attraverso laboratori artigianali e configuratori digitali in 3D, partecipando anche alla lavorazione. Tra le novità presenti in fiera figurano il solitario Hokusai con diamante a goccia di Romagioielli e i modelli disegnati dall’art director Alessandro La Leggia. Accanto alla ricerca estetica cresce l’attenzione per i metalli misti, le finiture spazzolate, l’oro riciclato da rifiuti elettronici e la tracciabilità etica delle materie prime.

Luna di miele e intrattenimento diventano “su misura”

Anche la luna di miele diventa un progetto su misura. Secondo Business Class Viaggi, tra le mete richieste figurano Giappone, Stati Uniti e Oceano Indiano, spesso abbinati a percorsi itineranti. A crescere è l’interesse per la Cina e per l’Africa, in particolare il Sudafrica, che consente di combinare safari, natura e soggiorni sull’oceano.

La musica assume invece il ruolo di una vera regia dell’evento con il Wedding Sound Design di Quei Due Music: non più una successione di momenti separati, ma un progetto sonoro capace di accompagnare l’intera giornata, seguendo il ritmo dei festeggiamenti e le emozioni degli sposi e degli invitati.

Anche il racconto fotografico delle nozze si evolve. Fotomatrimoni presenta l’Endless Wedding, formula che documenta una serie di celebrazioni distribuite su più giorni, trasformando il matrimonio in un’esperienza condivisa con amici e parenti. Catino Foto propone invece un approccio che combina fotogiornalismo e reportage, dando spazio a sguardi, sorrisi, abbracci e dettagli, con particolare attenzione alla luce e al contesto.

Ricevimenti e bomboniere sempre più green

Tra le tendenze wedding si affermano cerimonie e ricevimenti immersi nel verde, con riti in vigna, serre e spazi agricoli riservati. Tra le proposte presenti a Romasposa c’è la serra di 240 metri quadrati di Tenuta Il Sogno, pensata per accogliere gli ospiti in un contesto a contatto con la natura.

L’attenzione alla sostenibilità riguarda anche gli allestimenti: i fiori utilizzati durante la cerimonia possono essere recuperati e reinterpretati per decorare tableau e centrotavola, oppure trasformati in ricordi da consegnare agli invitati.

Quanto alle bomboniere, cresce la richiesta di prodotti gastronomici e artigianali per valorizzare le produzioni locali. Qualche esempio? Sapori delle Tuscia propone confetture preparate con frutta di stagione, olio extravergine di oliva biologico e Rugiada di Zafferano, un incontro tra miele di fiori e pistilli di zafferano. Per chi preferisce un oggetto da conservare nel tempo, THUN porta in fiera la collezione cerimonia primavera-estate 2027 Momenti da ricordare, con creazioni in vetro e ceramica ispirate a simboli come il cuore, il quadrifoglio, la coccinella e il tulipano.

“Fedele per sempre”, in passerella dieci cani in cerca di una famiglia

Fiori d’arancio fa rima con impegno sociale. Nel giorno inaugurale, venerdì 30 ottobre alle ore 17:00, Romasposa ospita Fedele per sempre, una sfilata speciale con dieci cani provenienti dai canili comunali della Muratella e di Ponte Marconi. Dieci storie diverse per accendere i riflettori sull’adozione e avvicinare il pubblico a una realtà spesso conosciuta soltanto superficialmente.