Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Marco Liorni

Serata scoppiettante a L’Eredità: nella puntata del 24 novembre del game show di Rai1, sono arrivati nello studio di Marco Liorni Antonio Folletto e Paola Minaccioni, protagonisti della nuova fiction Una finestra vista lago. Un titolo che, complice la somiglianza con una nota pellicola di Hitchcock, ha mandato in tilt il conduttore.

L’Eredità, la gaffe di Marco Liorni

Non solo gare di cultura e simpatici siparietti con le Professoresse: nella puntata de L’Eredità del 24 novembre, c’è spazio anche per due ospiti d’eccezione. Al momento de La scossa, fanno il loro ingresso in studio Antonio Folletto e Paola Minaccioni, chiamati ad affiancare Marco Liorni nella lettura delle domande e delle curiosità collegate a ciascuna risposta.

La presenza degli attori non è casuale: stasera va infatti in onda la fiction Una finestra vista lago, di cui sono protagonisti. E proprio il titolo della serie tradisce il conduttore, che nel presentare la fiction si lascia sfuggire un lapsus, annunciandola come La finestra sul lago e dimenticando le parole “con vista”: “Mi ha ingannato il film La finestra sul cortile“, si è scusato poi il presentatore tirando in ballo il film di Hitchcock citato in una precedente manche.

La piccola gaffe di Liorni non ha comunque impedito a Paola Minaccioni di regalare qualche risata al pubblico con le sue imitazioni di Sabrina Ferilli e Giorgia Meloni. Nel descrivere inoltre il personaggio da lei interpretato nella serie, l’attrice ha ironizzato: “Sono una suora lombarda. Notate il make-up non presente sulla mia faccia e abbiate pietà”.

L’Eredità, la gara

La puntata di oggi de L’Eredità si apre con il campione Giacomo, affiancato da sei sfidanti: Alberta, pensionata di Milano; Francesco P., nutrizionista; Elisa, architetto di Torino, già concorrente del programma a 18 anni ai tempi di Carlo Conti; Roberto, docente universitario di Savona; Vittoria, manager aziendale; e Francesco, professore di geografia.

La prima manche Sbagliando s’impara vede la sconfitta di Roberto, che sfida Alberta, ma è lei a vincere. Nella manche successiva, 1, 2, 3 quella è invece Giacomo a perdere e a sfidare Vittoria: a sorpresa, il campione deve lasciare il gioco.

Come di consueto, con il gioco dedicato alle date entrano in studio le Professoresse, anche stasera al centro di un simpatico siparietto con Marco Liorni: “Tra un mese è Natale, avete già pensato ai regali?” chiede il conduttore. “L’unico regalo che possiamo fare a chi ci vuole bene è essere più buone”, risponde Ofelia. “Eh, ho visto come trattate i ragazzi”, ironizza il presentatore, ritrattando pochi secondi dopo: “Scherzavo, dietro le quinte c’è sempre una bellissima atmosfera”. La gara prosegue con la sconfitta di Francesco che decide di sfidare Vittoria, ma questa volta è lui a vincere e a proseguire la gara.

Al Triello arrivano quindi Francesco, Francesco B. e Alberta. Quest’ultima non riesce a superare la manche e lascia il posto ai due Francesco, che si affrontano ai 100 Secondi. Alla Ghigliottina arriva il professore di geogragia, che è chiamato a collegare le parole “massimo”, “copertura”, “ripararsi”, “abbandono” e “mondo”. La risposta data è “buio”, ma non è corretta. Marco Liorni rivela invece che la soluzione è “tetto“, rimandando la possibile vittoria del concorrente alla prossima puntata.