Dalle serie Gomorra alla nuova fiction Rai "Una finestra vista lago": ecco chi è Antonio Folletto, l'attore napoletano tra carriera, famiglia e passioni

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Antonio Folletto

La fiction Rai potrebbe aver trovato il suo nuovo volto di punta: Antonio Folletto, protagonista della serie Una finestra vista lago, ha tutte le carte in regola per rubare il cuore dei telespettatori. Non si tratta comunque di un esordiente: nel suo curriculum, infatti, sono presenti titoli di successo come Gomorra e I bastardi di Pizzofalcone.

Chi è Antonio Folletto

Lineamenti eleganti, fascino d’altri tempi e una simpatia tutta partenopea: Antonio Folletto è il protagonista della nuova fiction Rai, Una finestra vista lago. L’attore, nato a Napoli il 16 febbraio 1988, non ha avuto un’infanzia semplice: suo padre, infatti, è morto in un incidente quando sua madre era ancora incinta. A sette anni, insieme alla famiglia, ha lasciato il capoluogo campano per trasferirsi a Viareggio, dove è cresciuto.

Folletto vanta alle spalle una lunga gavetta, che lo ha visto esordire sulle scene giovanissimo e diplomarsi presso la prestigiosa Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Il primo ruolo importante è arrivato nel 2016 con la fiction Gomorra, in cui Antonio ha vestito i panni di ‘o Principe a partire dalla seconda stagione. Il successo è stato replicato con I bastardi di Pizzofalcone, in cui Folletto ha recitato dal 2017 al 2023 interpretando l’agente Marco Aragona. Nel curriculum dell’interprete partenopeo si segnalano anche A casa tutti bene – La serie, Il nostro generale, dedicata alla figura del generale Dalla Chiesa, e I leoni di Sicilia.

Sul grande schermo, invece, Antonio Folletto è stato diretto da Mario Martone in Capri-Revolution, da Piero Messina in L’attesa e da Simona Cocozza in Sottocoperta.

Antonio Folletto, la vita privata

Antonio Folletto è molto riservato sulla sua vita privata, ma ha svelato in una recente intervista a I’m Magazine di essere impegnato: “Sono felice, non potrei esserlo di più. Sono innamorato e sta per arrivare il mio secondo bambino dalla mia compagna Enrica”, ha raccontato l’attore.

Prima della relazione con Enrica, Antonio era stato legato alla collega Matilda Lutz, sposata a Beverly Hills nel 2018. Dalla loro unione è nato Oliver Antonio, che oggi ha 8 anni. La coppia ha annunciato la separazione nel 2022, dopo aver vissuto insieme negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda le passioni lontano dal set, infine, sono molteplici e variegate. In cima alla lista c’è sicuramente il calcio: prima di dedicarsi alla recitazione, infatti, l’attore giocava, ma ha dovuto fermarsi a causa di due operazioni alla gamba. Antonio si definisce anche un grande appassionato di letteratura e cucina.

Antonio Folletto, la fiction Una finestra vista lago

La fiction Una finestra vista lago è tratta dai romanzi di Andrea Vitali. Al centro della serie c’è la nuova vita del giovane maresciallo dei Carabinieri Ernesto Maccadò, che negli anni Trenta riceve il suo primo incarico come comandante di una stazione a Bellamo. Vi arriva dalla natia Calabria con l’amatissima moglie Maristella e una valigia piena di sogni e di dubbi su sé stesso. Circondato da personaggi inquietanti ed esilaranti, Maccadò si troverà a indagare sui casi più curiosi e a fare i conti con la propria capacità di adattamento in un paese dove – scoprirà presto – non sarà facile farsi accettare.