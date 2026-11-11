Aurora Giovinazzo e Andrea Lattanzi, chi sono i protagonisti della nuova serie Netflix Chiaroscuro

Lei ha conquistato il cinema italiano giovanissima, lui si è fatto conoscere anche grazie a Summertime. Ora le loro strade si incrociano in una storia misteriosa nel mondo dell'arte

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Aurora Giovinazzo

Arte, misteri e un pizzico di ironia: sono questi gli ingredienti di Chiaroscuro, la nuova serie italiana disponibile su Netflix dall’11 novembre 2026. Al fianco di Pierpaolo Spollon e Matilde Gioli troviamo due volti sempre più apprezzati del cinema italiano: Aurora Giovinazzo e Andrea Lattanzi. Entrambi romani, hanno costruito il proprio percorso tra film d’autore e produzioni televisive, conquistando ruoli importanti e attirando l’attenzione del pubblico. Ma cosa sappiamo di loro?

Aurora Giovinazzo, dalla danza al cinema: chi è l’attrice di “Chiaroscuro”

Nata a Roma il 18 aprile 2002, Aurora Giovinazzo ha 24 anni e una carriera già ricca di esperienze. Il mondo dello spettacolo le è familiare fin da piccolissima: muove i primi passi davanti alla macchina da presa tra spot pubblicitari e fiction, fino a ottenere, nel 2010, una parte in Caterina e le sue figlie 3. Negli anni successivi continua a lavorare, alternando cinema e televisione, e compare anche in produzioni come Immaturi e Sorelle.

A darle la grande occasione è Gabriele Mainetti, che nel 2021 la sceglie per Freaks Out. Aurora interpreta Matilde, una ragazza con poteri fuori dal comune, e conquista pubblico e critica. La sua prova le vale diversi riconoscimenti, oltre alla candidatura ai David di Donatello come Migliore attrice protagonista.

Da quel momento i progetti si moltiplicano. Lavora con Ferzan Ozpetek in Nuovo Olimpo e Diamanti, interpreta una combattente di arti marziali miste in The Cage – Nella gabbia e partecipa a Eterno visionario di Michele Placido.

Ma la recitazione non è il suo unico talento. Aurora ha alle spalle un passato da campionessa mondiale di balli caraibici, una disciplina che le ha insegnato quanto contino allenamento e costanza e di cui abbiamo visto un assaggio nella serie Storia della mia famiglia 2 dove balla insieme a Massimiliano Caiazzo.

In Chiaroscuro veste i panni di Mia Keller, giovane collaboratrice e amica di Cosmo Speranza, interpretato da Pierpaolo Spollon. Mia conosce bene il mercato dell’arte, ma quando si tratta di Cosmo fatica a tenere a bada i sentimenti.

Andrea Lattanzi, da Summertime a poliziotto

Nato a Roma nel 1992, Andrea Lattanzi ha 34 anni e un percorso che lo ha portato a lavorare tra cinema e televisione. Il suo primo ruolo importante arriva nel 2017 con Manuel, diretto da Dario Albertini, ma è soprattutto grazie a Summertime, dove interpreta Dario, che si fa conoscere dal pubblico di Netflix. Nella sua filmografia ci sono anche Palazzo di giustizia e Io e il secco.

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Con Chiaroscuro affronta una nuova sfida: per la prima volta interpreta un poliziotto. Il suo Angelo Tiberi è un ispettore della Squadra Mobile di Roma che ama l’ordine, rispetta le regole e prende molto sul serio il proprio lavoro. Caratteristiche nelle quali l’attore non si riconosce del tutto.

Ma con Spollon ha costruito un rapporto di grande complicità. E soprattutto nel cast c’è Romana Maggiora Vergano, sua compagna nella vita, che interpreta la medica legale Eleonora Quarto.

Per l’attore si tratta di un periodo ricco di impegni. Il 3 dicembre arriverà nelle sale con Succederà questa notte di Nanni Moretti, mentre ha già concluso le riprese di La valanga, il film Netflix sulla tragedia dell’hotel Rigopiano. Un progetto particolarmente delicato, che lo ha portato anche a incontrare uno dei sopravvissuti.

Chiaroscuro, la trama della serie Netflix

Negli otto episodi diretti da Jan Maria Michelini, l’ispettore Angelo deve collaborare con Cosmo, esperto di opere d’arte e falsificazioni, per risolvere una serie di delitti. Il problema? I due hanno caratteri opposti e un modo completamente diverso di affrontare gli imprevisti.

Tra le strade di Roma, le indagini finiscono per incrociare anche il passato della famiglia Speranza. Nel cast ci sono inoltre Alessandro Preziosi e Paz Vega.