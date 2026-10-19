Chi è Massimiliano Caiazzo, l’attore che interpreta il giovane Pino Daniele in Je so’ pazzo

Massimiliano Caiazzo, tutto sull’attore che ha conquistato il pubblico con "Mare fuori" e che al cinema veste i panni di Pino Daniele

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IPA Chi è Massimiliano Caiazzo

Per il pubblico di Mare fuori è Carmine Di Salvo, il ragazzo che sogna di lasciarsi alle spalle il mondo in cui è cresciuto. Ma Massimiliano Caiazzo, classe 1996, ha già iniziato a scrivere una storia professionale diversa da quella del personaggio che gli ha regalato la popolarità.

Dopo il successo della serie Rai, l’attore campano si è misurato con altri ruoli, fino ad arrivare al cinema nei panni di Pino Daniele. In Je so’ pazzo ha affrontato una trasformazione fisica importante per raccontare gli anni in cui il cantautore napoletano stava ancora cercando la propria strada.

Chi è Massimiliano Caiazzo

Massimiliano Caiazzo è nato il 28 agosto 1996 a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. La passione per la recitazione è arrivata durante l’adolescenza, anche grazie al teatro in parrocchia.

A 18 anni ha seguito la sua passione iniziando a studiare alla scuola di cinema Méliès, per poi trasferirsi a Roma e proseguire la propria formazione. Dopo il liceo scientifico ha intrapreso anche gli studi universitari in Biotecnologie, che ha presto lasciato per dedicarsi alla carriera di attore.

Il debutto televisivo è arrivato nel 2016 con Furore e, 4 anni dopo, è entrato nel cast di Mare fuori, interpretando Carmine Di Salvo: un ragazzo diviso tra le aspettative della famiglia e il desiderio di costruirsi un futuro diverso.

Il successo della serie lo ha portato a farsi conoscere da un pubblico sempre più ampio, ma Caiazzo ha continuato a lavorare anche al cinema, con ruoli in titoli come Piano piano e Filumena Marturano. Nel 2025 è arrivato su Netflix con Storia della mia famiglia, nel ruolo di Valerio.

Ma l’attore ha attirato l’attenzione dei fan anche per la sua vita sentimentale. Nell’estate del 2023 è diventata pubblica la relazione con Elena D’Amario, ballerina professionista che ha iniziato una carriera televisiva grazie ad Amici. I due hanno condiviso alcuni momenti sui social, mantenendo però una certa riservatezza fino al 2024, quando la stampa ha riportato la fine della loro storia.

Massimiliano Caiazzo è Pino Daniele in “Je so’ pazzo”

Il 15 ottobre 2026 Massimiliano Caiazzo è tornato al cinema nei panni di Pino Daniele in Je so’ pazzo. Diretto da Nicola Prosatore, il film racconta gli anni della formazione del cantautore, dall’infanzia difficile a Napoli fino al concerto del 1981 in piazza del Plebiscito, davanti a circa 200mila persone.

Per interpretare Pino Daniele, Massimiliano Caiazzo ha dovuto affrontare una grande trasformazione fisica: è ingrassato di circa 20 chili e ha studiato i movimenti, il modo di camminare e la gestualità del cantautore.

Ma l’attore non si è limitato soltanto a riprodurre l’aspetto di Pino: ha provato ad avvicinarsi all’uomo che c’era dietro la musica.

Nelle interviste dedicate al film ha raccontato di aver avuto paura di non essere all’altezza di un personaggio così importante. Proprio quella sensazione, però, lo ha aiutato a riconoscere alcune fragilità comuni e a trovare un punto di contatto con il giovane cantautore.

Accanto a lui c’è Mariasole Pollio, che interpreta Dorina Giangrande, la prima moglie di Pino Daniele. Musicista e corista, Dorina ha accompagnato il cantautore nei primi anni della sua carriera e ha condiviso con lui una parte importante della sua vita.

Il loro rapporto è uno degli elementi attraverso cui il film racconta il ragazzo prima del successo: un talento che, tra sentimenti e famiglia, ha lottato per portare avanti il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo, senza però abbandonare mai il legame con la sua Napoli.