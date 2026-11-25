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IPA Angelina Mango

Il Festival di Stefano De Martino vedrà il ritorno e la reunion dei Maneskin. Niente da fare, invece, per un’altra delle vincitrici più amate degli ultimi anni. Angelina Mango non sarà a Sanremo, così come rivelato da alcune indiscrezioni. La giovane cantante, dopo un periodo di pausa dalle scene, ha scelto di continuare a restare al di fuori dal tran tran mediatico per godersi con serenità la propria arte, e anche un nuovo amore. Angelina sembra ormai far coppia fissa con Matteo Oscar Giuggioli, il giovane attore protagonista di Hanno ucciso l’Uomo Ragno.

Chi è Matteo Oscar Giuggioli, nuova stella del cinema

Angelina Mango è stata ospite sul set di Nord sud ovest est – La leggendaria storia degli 883, la serie che racconta la storia del noto gruppo italiano. A dare il volto a Mauro Repetto è il giovane attore Matteo Oscar Giuggioli, che sembra aver conquistato la simpatia della cantante. Si dice che, dopo una sincera amicizia, il rapporto si sia trasformato in qualcosa di più. Indiscrezioni rivelano che, al fianco dell’attore, Angelina è serena come da tempo non la si vedeva.

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E allora scopriamo qualcosa di più su questo Matteo che ha fatto capitolare il cuore della cantante. Nato a Rho il 31 dicembre 2000, inizia a studiare recitazione ad appena 16 anni per approdare ben presto a teatro. L’anno successivo, appena 17enne, debutta al cinema con Gli sdraiati, accanto a Claudio Bisio. Negli anni successivi Giuggioli fa gavetta in numerose serie televisive, dalla Rai a Mediaset fino a Netlix.

Il primo ruolo da protagonista arriva nel 2023 con il film Billy di Emila Mazzacurati. La vera svolta, però, arriva nel 2024 proprio con la serie Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883. L’interpretazione di Mauro Repetto vale all’attore il David Rivelazioni Italiane 2025, il premio Rivelazione dell’anno ai Nastri d’argento – Grandi Serie 2025 e il premio come Miglior attore protagonista in una serie comedy alla prima edizione dell’Italian Global Series Festival.

A gennaio 2027 Matteo Oscar Giuggioli torna al cinema con il film Figli perduti, già vincitore del premio del pubblico alla Festa del cinema di Roma. E chissá che sul red carpet, al suo fianco, non compaia anche Angelina Mango.

Tutti gli amori di Angelina Mango

La liaison con Matteo Oscar Giuggioli non è ancora stata confermata dai diretti interessati, d’altronde Angelina Mango ha sempre mantenuto grande riserbo sulla propria vita privata. Sappiamo però che nel suo passato c’è un musicista. La relazione più importante della giovane cantante è stata quella con Antonio Cirigliano, il chitarrista del suo gruppo. La lunga amicizia tra i due sfociò in una bellissima storia d’amore, durata per tre anni, dal 2021 al 2024. Lo scorso anno, Angelina conobbe sul set del videoclip Velo sugli occhi il fotografo Antonio Agostinelli, con cui visse una breve liason.

Se davvero Angelina ha ritrovato il sorriso con Matteo Oscar siamo pronti a nominare questi due giovane stelle come la coppia più bella (e talentuosa) del mondo dello spettacolo italiano.