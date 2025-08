Nord Sud Ovest Est, iniziano le riprese della seconda stagione della serie sugli 883: la prima foto ufficiale

IPA Max Pezzali e Mauro Repetto formano gli 883

Dopo aver fatto sognare i Millennials italiani e avvicinato la Generazione Z a uno dei gruppi più amati e rappresentativi degli anni ’90, la serie tv sugli 883 sta per tornare con un nuovo capitolo.

La seconda stagione si chiama Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 e racconta il proseguimento della vita di due ragazzi di Pavia. Il momento in cui hanno scelto di seguire il loro sogno senza mai snaturarsi trasformando in musica le loro vite normali ma, proprio per questo, speciali. Le riprese sono ufficialmente partite e Sky ha appena pubblicato la prima foto: un piccolo assaggio che già fa battere il cuore di tutti i fan.

“Nord Sud Ovest Est”, la prima foto della serie sugli 883

Ci sono momenti in cui i grandi volti del passato tornano a farsi sentire risvegliando una nostalgia collettiva che attraversa generazioni. L’inizio delle riprese di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 è uno di questi momenti: un’occasione speciale per rituffarsi negli anni ’90. Quelli pieni di musica, sogni e storie che continuano a farci emozionare.

La seconda stagione della serie Sky Originar firmata da Sydney Sibilia e prodotta da Sky Studios e Groenlandia promette di riportarci in quel decennio di sogni, amicizie e sfide di vita.

Dopo il successo di Hanno ucciso l’Uomo Ragno che ha fatto cantare ed emozionare non solo i fan più accaniti del gruppo, tornano Max e Mauro, i due artisti che con la loro musica hanno raccontato un’intera generazione.

Otto nuovi episodi per rivivere il boom dell’iconico duo: a scalata alle classifiche, la fatica di restare se stessi in un mondo che cambia e le amicizie sincere che resistono a tutto.

E per accendere ancora più entusiasmo, Sky ha pubblicato la prima foto ufficiale dal set: uno scatto che cattura i due giovani Max e Mauro, sicuri, concentrati e in pieno stile anni ’90.

“Nord, Sud, Ovest, Est”, trama e cast della nuova stagione

Ma non solo: i due protagonisti hanno anche girato un video di backstage. Un piccolo assaggio in cui Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, gli attori che danno vita a Max Pezzali e Mauro Repetto, ci mostrano alcune immagini dei lavori sul set promettendo di tornare presto con la nuova stagione, attesa nel 2026.

Ad accompagnarli, oltre ai ritorni di Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco) ed Edoardo Ferrario (Pierpaolo Peroni), ci sono le new entry Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina), due nuove voci che arricchiranno questa storia portando freschezza e nuovi intrecci nel racconto di amicizia, musica e sogni.

Dopo l’esplosione di Hanno ucciso l’Uomo Ragno, Nord Sud Ovest Est ci immerge in uno dei momenti più intensi e delicati della storia degli 883: la realizzazione del secondo album, quando il duo di Pavia si ritrova catapultato in un successo travolgente, ma anche in un mondo nuovo e spesso complicato.

È il 1993, un anno di grandi cambiamenti, non solo per la musica italiana ma anche per la cultura pop in generale. Max e Mauro affrontano la pressione di mantenere la loro autenticità, mentre la fama li porta a confrontarsi con nuove sfide personali e professionali.

In questa fase, la loro amicizia, la vera forza dietro tutto, sarà messa alla prova come mai prima d’ora. Tra i palcoscenici più importanti, le luci accecanti e i sogni ancora da inseguire, la serie racconta il delicato equilibrio tra successo e identità, mostrando i retroscena di un’epoca che ha segnato un’intera generazione.