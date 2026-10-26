Claudia Pandolfi, il fascino del nero che non sbaglia mai. Top
Al Festa del Cinema di Roma, per la presentazione di Un tranquillo funerale di famiglia, Claudia Pandolfi sceglie di interpretare il dress code della serata con un'eleganza impeccabile, dimostrando che il nero, quando è indossato così, non ha proprio nulla di scontato. L'attrice, tra i volti più amati del cinema e della televisione italiana, conquista il red carpet con un abito monospalla dalla silhouette aderente, caratterizzato da un orlo asimmetrico che slancia la figura e aggiunge movimento. A rendere il look ancora più interessante sono i guanti in pizzo nero, dal fascino vagamente rétro, e la rosa scura che porta tra le mani: un dettaglio teatrale, perfettamente in linea con l'immaginario funebre del film. Sandali minimal, onde morbide e uno sguardo sottolineato da un intenso smokey eye completano un insieme sensuale, sofisticato e assolutamente riuscito. Bellissima, senza riserve.