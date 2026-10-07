Eva Cela, chi è la compagna famosa di Andrea Perroni

Nuovo volto del cinema italiano, Eva Cela si è formata a lungo prima di raggiungere il successo. Chi è la compagna di Andrea Perroni

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IPA Eva Cela e Andrea Perroni

La storia di Eva Cela comincia su una pedana di ginnastica e arriva sui set di Marco Bellocchio e Michele Riondino, passando per Cannes e per Netflix. Oggi il suo nome incuriosisce anche chi di cinema si occupa poco: è lei la compagna di Andrea Perroni, il comico e imitatore romano tornato in prima serata con Tale e Quale Show. Ridurla però a un cognome accanto a un altro sarebbe un peccato: la sua strada se l’è costruita da sola, passo dopo passo.

Eva Cela, chi è: dalla ginnastica aerobica al cinema

Eva Cela nasce a Durazzo, in Albania, il 17 febbraio 1995. Ha due anni quando la famiglia si trasferisce in Italia, e cresce a Pescara. A otto anni scopre la ginnastica aerobica e la prende subito sul serio: entra nella Nazionale italiana e nel 2012, ad appena diciassette anni, sale sul podio dei Campionati Mondiali di Sofia, in Bulgaria, con il bronzo al collo. In carriera mette insieme tre Europei e un Mondiale, poi decide di chiudere con l’agonismo.

A quell’età dire basta a ciò per cui ti sei allenata ogni singolo giorno richiede una buona dose di coraggio. Lei lo trova. Nel 2019 entra al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove si laurea nel 2021; prosegue all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico per la magistrale e aggiunge un master in sceneggiatura. La disciplina dello sport, trasferita di peso sul palcoscenico.

I risultati arrivano in fretta. Bellocchio la sceglie per interpretare Agnese Moro, la figlia di Aldo Moro, in Esterno Notte, presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes. Riondino le affida il ruolo di Anna in Palazzina Laf, film premiato con tre David di Donatello. Poi il grande pubblico la incontra in Supersex, la serie Netflix di Matteo Rovere ispirata alla vita di Rocco Siffredi, dove veste i panni di Lucia da ragazza. Nel mezzo, fiction amatissime come Don Matteo, Che Dio ci aiuti, Fiori sopra l’inferno e Briganti.

Il teatro, però, resta casa: nel 2024 porta quattro spettacoli al Festival dei Due Mondi di Spoleto, nel 2025 ne firma cinque alla Biennale Teatro di Venezia.

Eva Cela e Andrea Perroni: la coppia che parla poco e lavora tanto

Sul fronte sentimentale, Andrea Perroni non ha mai cercato i riflettori. Nato a Roma il 15 luglio 1980, cresciuto tra i villaggi turistici, Colorado, Zelig e la lunga stagione di Rai Radio2, il comico ha sempre custodito la propria sfera privata lontano dalle copertine. Il legame con l’attrice è emerso negli ultimi anni quasi in punta di piedi.

Li separano quindici anni di età e, in apparenza, due mondi distanti. Lui vive di comicità, improvvisazione e imitazioni; lei di drammaturgia, teatro d’autore e ruoli intensi. Il punto d’incontro, però, si vede a occhio nudo: entrambi hanno imparato il mestiere sul campo, senza scorciatoie, accettando di ricominciare ogni volta davanti a un pubblico nuovo.

Quello di Eva Cela non è il racconto di una ragazza diventata nota perché sta accanto a qualcuno, ma quello di un’atleta che si è reinventata attrice e ha convinto registi esigentissimi. Un promemoria prezioso per chiunque pensi di aver già giocato la propria carta migliore: quasi sempre, il secondo inizio è quello buono.