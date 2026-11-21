Poliziotta, infermiera, moglie di un dittatore e ora protagonista di una grande storia familiare. Benedetta Cimatti è uno dei volti più versatili della fiction italiana

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Benedetta Cimatti

Il suo viso vi sembra familiare? Probabilmente avete incontrato Benedetta Cimatti in più di una delle fiction italiane di maggior successo degli ultimi anni. L’attrice romagnola, classe 1989, ha attraversato generi ed epoche molto diverse, passando dal poliziesco al medical drama, fino alle grandi produzioni storiche.

Dopo aver conquistato l’attenzione del pubblico con M. Il figlio del secolo, torna su Rai 1 con La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, al fianco di Serena Rossi. Un’occasione per ripercorrere i personaggi che l’hanno resa un volto sempre più riconoscibile del piccolo schermo.

Benedetta Cimatti, i ruoli in TV da “L’ispettore Coliandro” a “Cuori”

Se avete seguito le avventure dell’ispettore più irriverente della televisione italiana, ricorderete sicuramente “la Buffa“, ovvero la sovrintendente Buffarini. È uno dei personaggi che hanno fatto conoscere Benedetta Cimatti al grande pubblico, grazie alla serie L’ispettore Coliandro, diretta dai Manetti Bros. e interpretata da Giampaolo Morelli.

Il suo percorso televisivo era iniziato nel 2013 con Fuoriclasse, la fiction con Luciana Littizzetto ambientata nel mondo della scuola, dove interpretava Chiara Biffi. Da allora, Cimatti ha collezionato una lunga serie di apparizioni e ruoli importanti, dimostrando una particolare attitudine per i personaggi femminili dalle personalità sfaccettate.

In La strada di casa ha lavorato accanto ad Alessio Boni, mentre La porta rossa l’ha portata nell’universo del thriller soprannaturale. Sono arrivati poi Bella da morire e Circeo, due produzioni molto diverse, accomunate da storie intense.

Gli appassionati di medical drama, invece, l’hanno vista in Doc – Nelle tue mani, con Luca Argentero, nel ruolo di Chiara Marabini. In Cuori, ambientata nella Torino degli anni Sessanta, è diventata Luisa Ferraris, un’infermiera alle prese con le vicende professionali e sentimentali dell’ospedale Le Molinette. Nel 2026 ha poi ritrovato Matteo Martari in Prima di noi, la saga familiare diretta da Daniele Luchetti e tratta dal romanzo di Giorgio Fontana.

“M. Il figlio del secolo” e i film per il cinema

Tra le interpretazioni più significative della sua carriera c’è sicuramente quella di Rachele Guidi, moglie di Benito Mussolini, nella serie Sky M. Il figlio del secolo, diretta da Joe Wright e tratta dal romanzo di Antonio Scurati.

Accanto a Luca Marinelli, Cimatti dà vita a una figura storica complessa, cercando di restituirne le contraddizioni e il carattere. Un ruolo che ha richiesto una preparazione accurata, soprattutto per quanto riguarda la gestualità e la parlata.

Il suo talento, però, ha trovato spazio anche sul grande schermo. Dopo il debutto nella commedia Un boss in salotto di Luca Miniero, ha partecipato a Ricordi?, film sentimentale con Luca Marinelli e Linda Caridi, e all’horror The End? L’inferno fuori.

Tra i titoli più recenti compare Il primo figlio, opera di Mara Fondacaro nella quale interpreta Ada, mentre nel 2026 è nel cast de Il Dio dell’amore, diretto da Francesco Lagi.

E ancora, per quanto riguarda storie ispirate a personaggi realmente esistiti, l’abbiamo vista di recente nel film televisivo Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano interpreta Ennia, la moglie dello scrittore che ha il volto di Giuseppe Zeno.

Benedetta Cimatti è Veronica in “La famiglia Panini”

Il 2026 porta un’altra occasione importante per Benedetta Cimatti, che è nel cast de La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, la fiction Rai diretta da Letizia Lamartire.

Nella serie, che debutta su Rai 1 il 22 novembre, l’attrice interpreta Veronica Panini, figlia maggiore di Olga (Serena Rossi). Una presenza fondamentale negli equilibri domestici: si occupa dei fratelli più piccoli e contribuisce a tenere unita la famiglia. Proprio da una sua intuizione prende forma la possibilità di acquistare l’edicola che darà il via alla straordinaria avventura imprenditoriale dei Panini.