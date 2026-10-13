I Casi di Teresa Battaglia, i libri da cui è tratta la serie con Elena Sofia Ricci

IPA L'attrice Elena Sofia Ricci

La serie di Rai 1 dedicata alle indagini di Teresa Battaglia ha saputo conquistare il cuore del pubblico fin dalla sua primissima puntata, grazie alla straordinaria interpretazione di Elena Sofia Ricci. Ma non è tutto qui: dietro a questo personaggio c’è il talento di Ilaria Tuti, scrittrice friulana che ha creato il potente universo letterario in cui opera il commissario. Ambientata tra i paesaggi maestosi e selvaggi del Friuli-Venezia Giulia, la saga da cui è tratta I casi di Teresa Battaglia si sviluppa attraverso cinque splendidi romanzi (che qui vi proponiamo nel corretto ordine di lettura).

Fiori sopra l’inferno

Il romanzo d’esordio di Ilaria Tuti, arrivato nelle librerie nel 2018, segna la nascita del mito letterario di Teresa Battaglia ed è il libro da cui è stata tratta la fortunata prima stagione televisiva.

Offerta Fiori sopra l'inferno Il primo romanzo della saga dedicata a Teresa Battaglia

La storia catapulta il lettore nell’atmosfera inquietante del borgo montano di Traval, sconvolto dal ritrovamento di un corpo brutalmente mutilato a cui sono stati cavati gli occhi. Chiamata a tracciare il profilo psicologico del killer, il commissario Battaglia intuisce che agisce spinto dal desiderio disperato di difendere un gruppo di bambini, all’ombra di un sinistro esperimento condotto decenni prima in un istituto abbandonato.

È in queste prime pagine che prende forma il legame con il giovane ispettore Massimo Marini, interpretato da Giuseppe Spata, e col fedele Giacomo Parisi, interpretato da Gianluca Gobbi, squadra che diventerà una vera e propria famiglia.

Ninfa dormiente

Pubblicato nel 2019, il secondo capitolo della saga ha ispirato la seconda stagione della serie targata Rai. Stavolta l’indagine porta Teresa Battaglia tra le foreste della Val Resia, dove vive una comunità chiusa e custode di antiche tradizioni.

Ninfa dormiente Il secondo capitolo della saga sul commissario Teresa Battaglia

Tutto comincia con un enigma: il ritrovamento di un dipinto risalente alla Seconda guerra mondiale, la Ninfa dormiente appunto, realizzato utilizzando vero sangue umano che si scopre appartenere a una ragazza misteriosamente scomparsa. Mentre scava tra i segreti della comunità locale, il commissario sperimenta i primi vuoti di memoria e la paura di smarrire la propria lucidità, che diventerà un duello intimo e straziante con sé stessa.

Luce della notte

Diverso è Luce della notte, romanzo breve edito da Longanesi, che regala un punto di vista intimo e delicato sull’anima del commissario Battaglia.

Luce della notte Un romanzo breve con protagonista Teresa Battaglia

La trama prende vita dal sogno inquietante di Chiara, una bambina di soli 9 anni gravemente malata, che disegna con precisione la sepoltura di una bimba vestita di bianco. Laddove altri vedrebbero soltanto la fantasia di una piccola creatura, Teresa Battaglia riconosce il richiamo di una verità taciuta e si lancia in un’indagine non ufficiale, affiancata dagli inseparabili Marini e Parisi.

Figlia della cenere

Uscito nel 2021, questo è il romanzo che ha ispirato la terza stagione della serie, nel quale la scrittrice Ilaria Tuti chiude un cerchio fondamentale nella vita di Teresa Battaglia.

Offerta Figlia della cenere Il romanzo che ha ispirato la terza stagione della serie su Teresa Battaglia

La storia scava senza freni nel passato più doloroso della profiler, andando indietro nel tempo fino all’arresto di Giacomo Mainardi, il primo spietato serial killer che ha catturato 30 anni prima. Mainardi chiede di parlarle dal carcere e questo incontro scatena una nuova spirale di violenza. L’incontro coincide, tra l’altro, col ritorno in città di Sebastiano, l’ex marito violento responsabile della tragica perdita del figlio che il commissario portava in grembo.

Madre d’ossa

Questo è forse il capitolo più drammatico e sconvolgente dell’intera saga, uscito nel 2023. L’inizio è un colpo al cuore: Teresa Battaglia viene ritrovata sui monti friulani, smarrita e ricoperta di sangue. Accanto a lei c’è un cadavere e non sa spiegare cosa sia accaduto a causa del blackout totale generato dalla malattia che l’ha colpita, il morbo di Alzheimer.

Madre d'ossa L'ultimo romanzo con protagonista Teresa Battaglia

A questo punto l’ispettore Massimo Marini prende in mano le redini della situazione, rifiutando di credere alla colpevolezza della sua mentore e amica e battendosi contro tutto e tutti per scagionarla.