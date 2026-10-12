Figlia della cenere. I nuovi casi di Teresa Battaglia, cast e di cosa parla la fiction con Elena Sofia Ricci

Certe ferite restano sotto la pelle per anni, coperte dal lavoro, dal sarcasmo e da una tenacia testarda, finché qualcosa le riporta a galla. Succede anche a Teresa Battaglia, la profiler della Squadra Mobile di Udine nata dalla penna di Ilaria Tuti, che torna su Rai 1 con Figlia della cenere, terza stagione de I casi di Teresa Battaglia tratta dall’omonimo romanzo. Appuntamento in prima serata da lunedì 12 ottobre: otto episodi diretti da Kiko Rosati, prodotti da Rai Fiction con Publispei e disponibili anche su RaiPlay.
Al centro di tutto ritroviamo Elena Sofia Ricci, che ha anticipato una stagione più dura e più intima delle precedenti: stavolta il passato della commissaria, finora solo evocato, prende forma sullo schermo.
Figlia della cenere, la trama: un serial killer a Udine e un passato che ritorna
Sono trascorsi cinque mesi dal caso della Ninfa dormiente quando la squadra viene chiamata lungo il greto di un torrente. A terra giace un anziano pensionato, e sul suo corpo l’assassino ha lasciato una firma rituale e spietata: le falangi delle dita recise e lo sterno sfondato. Poco dopo, in un parco cittadino, viene trovato un imprenditore mutilato allo stesso modo.
A Teresa basta poco per capire di avere davanti un serial killer che segue un codice preciso. Ogni vittima custodiva un segreto, una colpa sepolta per anni, e lui ha deciso che quel peccato andava pagato con la vita. Seguire il filo equivale a entrare in famiglie ferite e silenzi lunghi decenni.
Intanto la commissaria combatte la sua guerra privata con l’Alzheimer, che le scava la memoria proprio quando servirebbe tutta la sua lucidità. E a Udine ricompare Sebastiano, l’ex marito violento che anni fa l’ha quasi uccisa, togliendole per sempre la possibilità di diventare madre. Si presenta con una nuova compagna e un’accusa che lascia senza fiato: secondo lui, dietro le minacce anonime che li tormentano ci sarebbe proprio Teresa.
Il cast di Figlia della cenere: chi affianca Elena Sofia Ricci
La squadra di Teresa è una piccola famiglia scelta, e ritrovarla somiglia a un ritorno a casa. Ecco attori e personaggi della nuova stagione:
- Elena Sofia Ricci è Teresa Battaglia, commissaria e profiler dai modi ruvidi e dal cuore grande
- Giuseppe Spata è l’ispettore Massimo Marini, alle prese con la notizia più inattesa: sta per diventare padre
- Gianluca Gobbi è l’ispettore capo Giacomo Parisi, ombra fedele di Teresa da diciotto anni, stavolta anche sul fronte sentimentale
- Fausto Maria Sciarappa è Albert Lona, dirigente della Squadra Mobile, rigido e sempre più attratto da Teresa
- Marial Bajma-Riva è Alice, esperta nella ricerca di resti umani insieme al fedele cane Smoky
- Giulia Petrungaro è Elena Privitera, compagna di Marini e storica dell’arte, preziosa per decifrare le figure paleocristiane della Basilica di Aquileia
- Sara Drago è Serena Giorgi, nuova responsabile della Scientifica
- Massimo Poggio è Mauro Degano, giornalista d’inchiesta in cerca di riscatto
- Maurizio Donadoni è Sebastiano Corsi, l’ex marito di Teresa
Teresa ci resta addosso perché somiglia a tante donne vere: stanca, ferita, ironica e ostinatamente in grado di rialzarsi. Il titolo lo dice già perché dalla cenere si rinasce, a patto di avere il coraggio di guardarla in faccia. Su Rai 1 quel coraggio lo cercheremo insieme a lei.