Figlia della cenere. I nuovi casi di Teresa Battaglia, cast e di cosa parla la fiction con Elena Sofia Ricci

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IPA Elena Sofia Ricci

Certe ferite restano sotto la pelle per anni, coperte dal lavoro, dal sarcasmo e da una tenacia testarda, finché qualcosa le riporta a galla. Succede anche a Teresa Battaglia, la profiler della Squadra Mobile di Udine nata dalla penna di Ilaria Tuti, che torna su Rai 1 con Figlia della cenere, terza stagione de I casi di Teresa Battaglia tratta dall’omonimo romanzo. Appuntamento in prima serata da lunedì 12 ottobre: otto episodi diretti da Kiko Rosati, prodotti da Rai Fiction con Publispei e disponibili anche su RaiPlay.

Al centro di tutto ritroviamo Elena Sofia Ricci, che ha anticipato una stagione più dura e più intima delle precedenti: stavolta il passato della commissaria, finora solo evocato, prende forma sullo schermo.

Figlia della cenere, la trama: un serial killer a Udine e un passato che ritorna

Sono trascorsi cinque mesi dal caso della Ninfa dormiente quando la squadra viene chiamata lungo il greto di un torrente. A terra giace un anziano pensionato, e sul suo corpo l’assassino ha lasciato una firma rituale e spietata: le falangi delle dita recise e lo sterno sfondato. Poco dopo, in un parco cittadino, viene trovato un imprenditore mutilato allo stesso modo.

A Teresa basta poco per capire di avere davanti un serial killer che segue un codice preciso. Ogni vittima custodiva un segreto, una colpa sepolta per anni, e lui ha deciso che quel peccato andava pagato con la vita. Seguire il filo equivale a entrare in famiglie ferite e silenzi lunghi decenni.

Intanto la commissaria combatte la sua guerra privata con l’Alzheimer, che le scava la memoria proprio quando servirebbe tutta la sua lucidità. E a Udine ricompare Sebastiano, l’ex marito violento che anni fa l’ha quasi uccisa, togliendole per sempre la possibilità di diventare madre. Si presenta con una nuova compagna e un’accusa che lascia senza fiato: secondo lui, dietro le minacce anonime che li tormentano ci sarebbe proprio Teresa.

Il cast di Figlia della cenere: chi affianca Elena Sofia Ricci

La squadra di Teresa è una piccola famiglia scelta, e ritrovarla somiglia a un ritorno a casa. Ecco attori e personaggi della nuova stagione:

Elena Sofia Ricci è Teresa Battaglia, commissaria e profiler dai modi ruvidi e dal cuore grande

è Teresa Battaglia, commissaria e profiler dai modi ruvidi e dal cuore grande Giuseppe Spata è l’ispettore Massimo Marini, alle prese con la notizia più inattesa: sta per diventare padre

è l’ispettore Massimo Marini, alle prese con la notizia più inattesa: sta per diventare padre Gianluca Gobbi è l’ispettore capo Giacomo Parisi, ombra fedele di Teresa da diciotto anni, stavolta anche sul fronte sentimentale

è l’ispettore capo Giacomo Parisi, ombra fedele di Teresa da diciotto anni, stavolta anche sul fronte sentimentale Fausto Maria Sciarappa è Albert Lona, dirigente della Squadra Mobile, rigido e sempre più attratto da Teresa

è Albert Lona, dirigente della Squadra Mobile, rigido e sempre più attratto da Teresa Marial Bajma-Riva è Alice, esperta nella ricerca di resti umani insieme al fedele cane Smoky

è Alice, esperta nella ricerca di resti umani insieme al fedele cane Smoky Giulia Petrungaro è Elena Privitera, compagna di Marini e storica dell’arte, preziosa per decifrare le figure paleocristiane della Basilica di Aquileia

è Elena Privitera, compagna di Marini e storica dell’arte, preziosa per decifrare le figure paleocristiane della Basilica di Aquileia Sara Drago è Serena Giorgi, nuova responsabile della Scientifica

è Serena Giorgi, nuova responsabile della Scientifica Massimo Poggio è Mauro Degano, giornalista d’inchiesta in cerca di riscatto

è Mauro Degano, giornalista d’inchiesta in cerca di riscatto Maurizio Donadoni è Sebastiano Corsi, l’ex marito di Teresa

Teresa ci resta addosso perché somiglia a tante donne vere: stanca, ferita, ironica e ostinatamente in grado di rialzarsi. Il titolo lo dice già perché dalla cenere si rinasce, a patto di avere il coraggio di guardarla in faccia. Su Rai 1 quel coraggio lo cercheremo insieme a lei.