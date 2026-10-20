Ascolti tv del 19 ottobre, I casi di Teresa Battaglia contro il GF Vip

Elena Sofia Ricci su Rai 1 sfida Ilary Blasi che su Canale 5 non riesce a far decollare il Grande Fratello Vip: tutti gli ascolti

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Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Ascolti tv del 19 ottobre, I casi di Teresa Battaglia contro il GF Vip
Ufficio Stampa Mediaset
Ilary Blasi
Quali romanzi ispirano Figlia della cenere? Come sono gli ascolti di Teresa Battaglia? Chi conduce il Grande Fratello Vip?

La settimana televisiva si è aperta con la grande sfida tra Elena Sofia Ricci che su Rai 1 interpreta Teresa Battaglia, nella serie Figlia della Cenere, tratta dai romanzi di Ilaria Tuti, e Ilary Blasi che su Canale 5 ha condotto il Grande Fratello Vip.

Nel primo scontro Ilary Blasi è stata fortemente penalizzata. Ma questa stagione del GF Vip fatica a decollare, anche perché ha avuto rivali davvero difficili da battere.

Invece su Rai 2 abbiamo visto Formidabile! e su Rai 3 Lo stato delle cose. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarta Repubblica e su Italia 1 il film G20. Su La7 è andata in onda la mini serie, M, il figlio del secolo.

Nell’access prime time, la battaglia tra Stefano De Martino e Gerry Scotti infiamma i telespettatori.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 19 ottobre

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