Ascolti tv del 19 ottobre, I casi di Teresa Battaglia contro il GF Vip

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

La settimana televisiva si è aperta con la grande sfida tra Elena Sofia Ricci che su Rai 1 interpreta Teresa Battaglia, nella serie Figlia della Cenere, tratta dai romanzi di Ilaria Tuti, e Ilary Blasi che su Canale 5 ha condotto il Grande Fratello Vip.

Nel primo scontro Ilary Blasi è stata fortemente penalizzata. Ma questa stagione del GF Vip fatica a decollare, anche perché ha avuto rivali davvero difficili da battere.

Invece su Rai 2 abbiamo visto Formidabile! e su Rai 3 Lo stato delle cose. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarta Repubblica e su Italia 1 il film G20. Su La7 è andata in onda la mini serie, M, il figlio del secolo.

Nell’access prime time, la battaglia tra Stefano De Martino e Gerry Scotti infiamma i telespettatori.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 19 ottobre