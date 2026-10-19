Stefano De Martino mette in difficoltà il concorrente ad Affari Tuoi: “Non lo sapevi?”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino torna in onda al timone di Affari Tuoi con una nuova puntata, fra storie emozionanti e momenti divertenti. Il concorrente di oggi ci ha regalato una

Affari Tuoi, Stefano De Martino svela un segreto al concorrente

A giocare nella puntata del 19 ottobre 2026 di Affari Tuoi, Francesco della Basilicata che ha scelto di farsi accompagnare in questa avventura televisiva da Anna, sua futura moglie. Sin dall’inizio la fortuna di Francesco è stata altalenante.

Il concorrente con i primi sei tiri ha infatti aperto diversi pacchi blu, ma è riuscito a lasciare in gioco il premio da 300mila euro. Poco dopo è arrivata la prima offerta del Dottore da 24mila euro. Il concorrente però ha annunciato a Stefano De Martino la volontà di andare avanti e di proseguire con il gioco.

Al conduttore, Francesco e la sua fidanzata hanno raccontato la volontà di estinguere il mutuo, ma anche di organizzare il loro matrimonio. Di fronte ad un tabellone in equilibrio, il concorrente di Affari Tuoi ha deciso di tentare ancora la sorte, rifiutando il cambio di pacco, proposto dal Dottore e continuando ad aprire pacchi. Una scelta che però non si è rivelata vincente, Francesco infatti con i tiri successivi ha aperto il pacco che conteneva 300mila euro.

Durante il gioco infatti Stefano ha, quasi per sbaglio, svelato un segreto di Anna, la compagna di Francesco, che aveva scelto tempo prima di tatuarsi il numero 17. “Ma scusa, tu non lo sapevi?”, ha scherzato il presentatore, rivolto al concorrente.

Poco dopo, nel tentativo di risollevare la sua partita ad Affari Tuoi, il concorrente ha deciso di cambiare pacco. Lasciando il numero 17 per avere il numero 13. Una scelta che, questa volta, è stata vincente: il suo pacco infatti conteneva solamente 100 euro.

Nel corso della puntata non sono mancati momenti divertenti. Non solo grazie ad Herbert Ballerina, divenuto ormai la spalla comica del conduttore, ma anche per via di uno scambio di battute, molto particolare, fra la coppia e Stefano De Martino.

Dopo l’ennesimo assegno – questa volta da 15mila euro – rifiutato, Francesco ha provato a conquistare una cifra alta, forte di un tabellone che conteneva ancora buone cifre. Sul finale il concorrente ha deciso di accettare un cambio pacco da parte del Dottore, lasciando il pacco numero 13 per il numero 8.

Francesco della Basilicata beffa il Dottore e vince

Sul finale Affari Tuoi ci ha lasciato con il fiato sospeso. Merito di un tabellone con il premio da 30mila e un altro pacco da 10 euro. “Sono sempre stato parecchio sfortunato nel cinquanta e cinquanta”, ha detto, affidandosi alla compagna Anna nella sua decisione.

Alla fine Francesco e la sua futura moglie sono riusciti ad aggiudicarsi 30mila euro dopo una puntata ricca di colpi di scena. Incontenibile la felicità di Stefano De Martino che si è congratulato con la coppia che grazie a questa cifra riuscirà a realizzare i suoi sogni.

“Avrete metà matrimonio pagato dal Dottore, è una grande soddisfazione!”, ha riso Stefano De Martino, chiudendo così la puntata di Affari Tuoi con una piccola sfida al Dottore.