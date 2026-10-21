Chi è Giulia Vecchio e in quali serie l’abbiamo vista

Dalla formazione teatrale ai ruoli nelle fiction Rai, fino alle parodie che hanno conquistato il pubblico televisivo, Giulia Vecchio ha costruito un percorso che unisce recitazione e comicità

IPA Giulia Vecchio

Giulia Vecchio ha conquistato il pubblico del GialappaShow, dove trasforma volti noti della televisione in personaggi comici costruiti attraverso la voce, i gesti e le espressioni. Le sue interpretazioni di Milly Carlucci e Monica Setta nello show in onda su Sky le sono valse il premio TvTalk come rivelazione dell’anno.

Chi la guarda oggi in tv vede una comica a proprio agio con personaggi molto diversi tra loro. Dietro quella sicurezza però ci sono anni di studio e un mestiere costruito passo passo, tra teatro, fiction, radio e palcoscenico.

Giulia Vecchio oltre il personaggio

Nata a Mesagne, in provincia di Brindisi, il 18 marzo 1992, Giulia Vecchio ha iniziato ad avvicinarsi al teatro da adolescente, mentre frequentava il liceo classico. È stata la sua prima insegnante a riconoscerne la vena comica e a insistere perché la sviluppasse. La verità è che fin da bambina amava imitare personaggi famosi e conoscenti per divertire familiari e amici, e con il tempo sono diventate la chiave del suo successo.

A 18 anni ha partecipato a Miss Italia, conquistando il titolo di Miss Puglia. Ben presto però ha accantonato la carriera di modella per darsi anima e corpo alla recitazione. Dopo la scuola si è trasferita a Milano per studiare e cercare la sua opportunità. La collaborazione con il collettivo comico Contenuti Zero ha segnato una piccola svolta, perché le ha garantito familiarità con i tempi della comicità.

I ruoli in tv

Il passaggio alla televisione è arrivato nel 2015 con Il paradiso delle signore, dove interpretava una delle giovani commesse degli anni Sessanta. È apparsa anche in Don Matteo ma la sua filmografia non si limita alla fiction italiana. Comprende anche produzioni internazionali e serie di genere diverso come Trust, miniserie sul rapimento di John Paul Getty III. In seguito è comparsa in Imma Tataranni, Sostituto procuratore, Blanca e Cops, Una banda di poliziotti. Nel 2023 ha interpretato Gemma D’Angelo ne Il metodo Fenoglio, L’estate fredda ed è entrata nel cast della settima stagione di Un passo dal cielo.

Nel frattempo la comicità prendeva spazio. Con il collettivo Contenuti Zero ha partecipato a Bar Stella, poi è stata nel cast di Stasera tutto è possibile su Rai2, mentre in radio è presenza fissa a Radio2 Social Club. A teatro porta Non so piangere a comando, un monologo che nasce dal suo rapporto difficile con le interviste.

Il vero salto di popolarità è però arrivato con il GialappaShow. Per l’imitazione di Milly Carlucci ha spiegato di essere andata in crisi totale prima di trovare la chiave giusta, mentre per quella di Monica Setta ha trovato la chiave ironizzando sul modo in cui si conducono le interviste in certi programmi, soprattutto femminili. Due interpretazioni brillanti ma dagli esiti differenti: Setta non ha gradito la parodia, mentre Carlucci l’ha invitata a Ballando con le stelle come ballerina per una notte.

Oltre alla recitazione, la conduzione: Giulia Vecchio conduce la seconda edizione di Hot Ones Italia su RaiPlay , dove ha preso il posto di Alessandro Cattelan e dove dice di sentirsi più libera dopo tante maschere. Per lei si sono aperte anche le porte del cinema con Cena di classe di Francesco Mandelli.

La vita privata

Lontano dalle telecamere Giulia Vecchio resta riservata. Per cinque anni è stata legata a Carlo Amleto, attore, comico e musicista con cui aveva lavorato anche nel collettivo Contenuti Zero. Qualche mese fa però a Verissimo ha confermato la fine della relazione, spiegando che tra loro è rimasto un rapporto di amicizia. Ha raccontato anche di trovarsi per la prima volta a vivere da single, un cambiamento che sta imparando ad affrontare. La sua carriera, intanto, continua a muoversi tra recitazione e comicità, due dimensioni che le hanno permesso di farsi conoscere da pubblici diversi.