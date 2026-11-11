Lucia Lavia, che cosa fa la figlia di Monica Guerritore

Cresciuta in una famiglia di attori, Lucia Lavia ha debuttato giovanissima e oggi porta avanti il suo percorso sul palcoscenico

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IPA Lucia Lavia, che lavoro fa

Crescere in una famiglia in cui il teatro è parte della quotidianità può regalare una passione innata. Lo sa bene Lucia Lavia: nata dall’unione di due artisti che hanno dedicato la propria vita alla recitazione, Monica Guerritore e Gabriele Lavia, ha respirato fin da piccola l’atmosfera dei palcoscenici e delle tournée, fino a scegliere di seguire le loro orme.

Oggi Lucia è infatti un’attrice che ha costruito il proprio percorso tra teatro, cinema e televisione. Una strada che l’ha portata a lavorare con entrambi i genitori e con il fratello Lorenzo.

Lucia Lavia, la carriera da attrice

Nata a Roma il 18 febbraio 1992, Lucia Lavia cresce in un ambiente in cui l’arte e la recitazione sono presenze costanti. Il suo primo incontro con il palcoscenico arriva molto presto: quando ha appena 13 anni, recita accanto alla madre Monica Guerritore nel ruolo di Teresa bambina, in uno spettacolo dedicato a Teresa d’Avila. Un’esperienza che rappresenta il suo debutto, ma che non segna ancora l’inizio della carriera professionale.

Nel 2010, a 18 anni, arriva infatti il primo vero impegno importante: Il malato immaginario di Molière, diretto dal padre Gabriele Lavia. Interpreta Angelica e affronta la sua prima tournée, un’esperienza che si rivela fondamentale per la sua formazione artistica. Proprio lavorando con il padre impara le basi della recitazione, dalla tecnica vocale al movimento del corpo.

Nel corso degli anni Lucia si divide tra palcoscenico e produzioni televisive. A 16 anni viene scritturata per la fiction Rossella, diretta da Gianni Lepre, mentre tra le sue esperienze teatrali figura anche Le Baccanti. Nel suo percorso incontra anche un maestro come Luca Ronconi, che la dirige nello spettacolo La Celestina e la incoraggia a trovare una propria strada artistica.

Il teatro rimane il centro della sua attività. Nel 2025 torna a interpretare un personaggio di Molière, questa volta nei panni di Antonietta ne Il malato immaginario, con la regia di Andrea Chiodi. Un ritorno significativo, a distanza di quindici anni dalla prima esperienza con la stessa opera.

Lucia Lavia, rapporto con un cognome e una famiglia importante

La storia familiare di Lucia è legata a doppio filo al teatro, ma anche a un percorso personale fatto di affetti e cambiamenti. Monica Guerritore e Gabriele Lavia si sono separati quando lei aveva circa sei anni. Entrambi erano spesso impegnati in tournée e l’attrice ha raccontato di aver vissuto con una certa sofferenza le loro frequenti assenze durante l’infanzia.

Con il padre, però, Lucia ha costruito anche un rapporto professionale molto importante. Gabriele è stato il suo primo maestro e non le ha riservato trattamenti di favore. Come ha raccontato in un’intervista, durante le prove e le tournée non le ha mai fatto sconti, trasmettendole le basi del mestiere e aiutandola a conoscere il palcoscenico. Dalla madre, invece, dice di aver ereditato soprattutto l’onestà e il rispetto delle regole.

Lucia ha anche una sorella maggiore, Maria Fragolina Lavia, che ha scelto una strada diversa da quella della recitazione: lavora infatti come agente e si occupa della rappresentanza di artisti.

C’è poi Lorenzo Lavia, figlio di Gabriele nato da una precedente relazione, che è attore e regista teatrale. Con lui Lucia ha condiviso diverse esperienze professionali. Il loro è un rapporto molto stretto, come lei stessa ha raccontato in diverse interviste.

Anche il legame con Monica è rimasto importante. Nel 2026, parlando del nuovo spettacolo che la vede protagonista, Minnie la candida, Lucia ha commentato la partecipazione della madre a Ballando con le Stelle, spiegando di essere felice per questa sua nuova esperienza televisiva. Un modo diverso e “pop”, come la stessa Lucia ha spiegato, di vivere lo spettacolo, che Guerritore affronta portando con sé la propria esperienza di attrice.