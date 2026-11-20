Attrice di successo e star sia al cinema che in tv: la carriera straordinaria di Vanessa Scalera.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Vanessa Scalera

Attrice di teatro, star della serie tv Imma Tataranni e protagonista al cinema con Il fuoco che ti porti dentro, Vanessa Scalera è una delle attrici più amate del momento.

Chi è Vanessa Scalera, la carriera, i film e le serie tv

Classe 1977, Vanessa Scalera è nata a Mesagne, in provincia di Brindisi, figlia di due infermieri. Ha trascorso la sua infanzia a Latiano, in seguito si è trasferita a Roma dove si è iscritta alla scuola dei teatro La Scaletta. La sua carriera è iniziata proprio dal teatro, mentre nel 2001 ha debuttato al cinema con il film Mari del sud.

In seguito ha recitato in Il nostro messia e Vincere. L’abbiamo poi vista in Bella Addormentata, film di Marco Bellocchio, e in Prima di andare via. Fra i suoi film figurano Mia madre, Nome di donna, Il ladro di giorni, ma anche L’Arminuta, Diabolik, Corro da te e Diamanti. Nel 2026 è stata scelta per recitare in Il bene comune con Rocco Papaleo.

Il grande successo però è arrivato grazie alla televisione. Nel 2005 ha recitato in Padri e figli, due anni dopo è apparsa in Donna detective e in RIS Roma – Delitti imperfetti e Squadra antimafia – Palermo oggi.

Nel 2012 ha recitato in Distretto di polizia, mentre nel 2019 ha ottenuto il ruolo di protagonista di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Una fiction che le regalerà un enorme successo.

“Nessuno poteva immaginare che Imma avrebbe avuto un’accoglienza talmente trionfale dal pubblico – ha raccontato -. Il personaggio del Pm è stato un volano per la mia carriera. Sono uscita dalla nicchia, dal cono di precarietà che spesso caratterizza la nostra attività”.

Poi l’addio, arrivato dopo cinque stagioni. “Cara Imma, ti amerò per sempre – ha detto l’attrice, congedandosi dal suo personaggio -, sei stata una carissima amica, e ora è arrivato il momento del distacco, mi hai donato otto anni bellissimi”.

Nel 2020 ha recitato in Romulus, in seguito è apparsa in Filumena Marturano e in Napoli milionaria. Nel 2024 è stata scelta per entrare nel cast di Avetrana – Qui non è Hollywood e l’anno successivo ha recitato in Storia della mia famiglia. Nel 2025 ha collaborato con Checco Zalone nel videoclip di L’ultimo giorno di patriarcato.

Tanti i premi ricevuti nel corso della sua lunghissima carriera. Nel 2022 Vanessa Scalera è stata candidata come migliore attrice non protagonista ai David di Donatello per L’arminuta. Con lo stesso film, ha vinto poi il Premio Nuovo Imaie ai Nastri d’argento. Grazie alla serie tv Imma Tataranni ha ottenuto il prestigioso Premio Flaiano come miglior interpretazione femminile.

La vita privata di Vanessa Scalera

Nonostante sia famosissima, Vanessa Scalera ha sempre protetto la sua vita privata di cui si sa poco e niente. L’attrice da ben vent’anni è legata a Filippo Gili, regista teatrale e attore. I due non si sono mai sposati e non hanno figli.

“La vivo male – aveva spiegato lei qualche tempo fa, parlando della fama -, però mi hanno detto che mi ci devo abituare. Mi ha sconvolto perché io ho una vita normalissima. Studio, poi vado al supermercato… Non sono una rockstar. Ci devo fare il callo”.