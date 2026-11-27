Non solo DJ e pista da ballo: dalle performance artistiche ai giochi di gruppo, passando per photo booth e spettacoli pirotecnici, ecco tante idee originali per rendere indimenticabile il ricevimento di nozze

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Intrattenimento nozze

Tra i grandi classici tradizionalmente associati ai matrimoni figurano senza dubbio i momenti musicali. Moltissimi sposi, infatti, scelgono di affidare a un esperto DJ il divertimento dei propri invitati, trasformando il ricevimento in un vero e proprio party in pista da ballo.

Non è detto, tuttavia, che le coppie debbano necessariamente optare per un’unica forma di intrattenimento: in alcuni casi, infatti, per mantenere un’atmosfera coerente sarebbe più opportuno puntare su altre soluzioni. Le opzioni, in tal senso, sono molteplici: che siate amanti dell’arte o dei giochi da tavolo, avrete l’imbarazzo della scelta.

Idee alternative per l’intrattenimento musicale

La musica può influenzare profondamente l’atmosfera della cerimonia nuziale ed è per questo motivo che la maggior parte delle coppie si affida a DJ e vocalist per movimentare il ricevimento. Non è comunque detto che, tra una portata e l’altra, gli ospiti debbano necessariamente scatenarsi in pista da ballo: se avete optato per una cerimonia estremamente raffinata, infatti, quartetti o trii d’archi, cantanti acustici e persino cori gospel potrebbero rappresentare una soluzione migliore per accompagnare gli invitati nel passaggio dalla cerimonia al successivo aperitivo.

Un ensemble di archi o un’arpista solista possono creare l’atmosfera perfetta per un evento all’insegna del black tie. Il repertorio, spesso sorprendentemente versatile, permette inoltre di proseguire l’esibizione anche durante l’ora dell’aperitivo. Un assolo di sax rappresenta invece un’opzione moderna e particolarmente adatta ai momenti più rilassati. Se cercate qualcosa di originale, potete anche sfruttare questo strumento per accompagnare l’ingresso in chiesa.

Infine, sappiate che poche performance possono vantare lo stesso impatto di un vivace ensemble jazz. Si tratta di una scelta ideale per un aperitivo lungo, quando si desidera una musica di sottofondo allegra, ma non così invadente da sovrastare le conversazioni.

Siete decisi a coinvolgere assolutamente gli ospiti nei festeggiamenti? Se il vostro matrimonio è conviviale e poco formale, valutate la possibilità di allestire cabine per il karaoke oppure di organizzare una silent disco. È un’idea particolarmente indicata per i ricevimenti serali all’aperto o per le location soggette a restrizioni sugli orari e sui rumori.

Forme di intrattenimento originali

Non solo musica: anche altre forme di intrattenimento possono migliorare l’esperienza dei vostri ospiti. Qualche esempio? Trampolieri, artisti circensi, cartomanti e ballerini possono regalare sorrisi e divertimento anche agli invitati più piccoli.

Un mago specializzato in giochi di prestigio può rivelarsi invece perfetto tra una portata e l’altra o durante il buffet dei dolci. Mentre gli invitati chiacchierano, li intrattiene con piccoli numeri di magia e contribuisce a eliminare quei momenti imbarazzanti in cui ci si ritrova semplicemente ad aspettare che gli sposi finiscano il servizio fotografico.

Forme di intrattenimento artistico

Siete amanti dell’arte? Tra le ultime tendenze nuziali c’è proprio la possibilità di affidarsi a pittori e fumettisti per regalare agli invitati un’illustrazione personalizzata. Un caricaturista, ad esempio, può spostarsi tra i tavoli durante il pranzo oppure avere una postazione dedicata durante l’aperitivo, per realizzare un ritratto simpatico e ironico in pochi minuti.

In alternativa, un pittore dal vivo può realizzare ritratti individuali degli invitati in tempo reale, proprio come un caricaturista, oppure dipingere una scena della giornata da lasciare agli sposi come ricordo indelebile del matrimonio.

Non solo disegni e colori, ma anche qualche risata: tra le molteplici declinazioni dell’arte c’è anche la comicità. Un intrattenitore capace di divertire amici e parenti a suon di battute oppure un attore in grado di commuoverli con poesie d’amore e monologhi sono scelte poco scontate, ma sicuramente destinate a lasciare il segno.

Giochi da tavolo e intrattenimento per matrimoni all’aperto

Un pizzico di sana competizione tra gli invitati è assolutamente incoraggiato. Se ne avete la possibilità, organizzate una postazione dedicata ai giochi da tavolo. Un quiz personalizzato sulla storia degli sposi, da svolgere attraverso cartoncini distribuiti ai tavoli o un link da consultare sullo smartphone, può mantenere alta l’energia tra una portata e l’altra.

Per i matrimoni in abito da sera e le celebrazioni dall’atmosfera più elegante e glamour, blackjack, roulette e poker possono coinvolgere anche gli invitati che non amano ballare. Per rendere tutto ancora più suggestivo, fatevi aiutare da qualche croupier e valutate la possibilità di riservare ai tavoli da gioco una sala dedicata.

Diversa è la situazione nel caso dei matrimoni all’aperto. Che si tratti di una location immersa nei boschi, del grande prato di una dimora storica o del giardino di casa propria, se gli invitati trascorreranno molto tempo all’aria aperta, scegliere il giusto intrattenimento può fare davvero la differenza.

Giochi classici come Jenga, Forza 4 e scacchi sono perfetti per intrattenere gli ospiti all’aperto: non solo sono conosciuti da tutti, ma coinvolgono persone di ogni età. Se il meteo lo permette o tra i vostri amici ci sono degli sportivi, una partita a golf potrebbe essere un ottimo diversivo.

Photo booth e scatti ironici

Complice la grande popolarità dei social, i photo booth sono ormai una costante in moltissimi matrimoni. Dalle cabine a tema ai set con video a 360 gradi e slow motion, fino alle postazioni tradizionali con diversi fondali e scenografie tra cui scegliere, oggi esistono più possibilità che mai per immortalare i momenti divertenti del ricevimento. Inoltre, le fotografie realizzate possono diventare un souvenir perfetto da regalare agli invitati come ricordo della giornata.

Se tra i vostri fornitori c’è anche un wedding content creator, gli scatti possono invece essere pubblicati in tempo reale, per restituire un’immagine autentica dell’evento anche a quanti non hanno potuto partecipare alla festa. Il vostro sito di nozze, ovviamente, ne gioverà.

Fuochi d’artificio e spettacoli pirotecnici

Cosa c’è di meglio di uno spettacolo pirotecnico per regalare qualche momento di magia con il naso all’insù? I fuochi d’artificio sono un grande classico dell’intrattenimento nuziale, ma non rappresentano un’opzione adatta a tutti i tipi di cerimonia. Oltre ad avere a disposizione uno spazio all’aperto, è necessario che la struttura disponga dei permessi necessari e che vengano rispettati eventuali limiti o vincoli comunali. Il meteo, infine, è una variabile che potrebbe fare la differenza: per questo motivo, una soluzione di questo tipo è sicuramente più adatta alle stagioni calde.