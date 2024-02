Fonte: 123rf L'ingresso della sposa in Chiesa

L’ ingresso della sposa in Chiesa è senza alcun dubbio uno dei momenti più emozionanti di un matrimonio. La camminata verso l’altare, sotto gli occhi commossi dello sposo e degli invitati, è un capitolo fondamentale di tutte le cerimonie nuziali, e come tale merita di essere curata nei minimi particolari. Soprattutto in termini musicali.

In moltissimi casi, a fare da soundtrack a questo momento è la marcia nuziale. Ma nulla vieta alle coppie più originali di scegliere un’ altra melodia per accompagnare il loro rito religioso. State cercando delle alternative musicali al classico motivo composto da Wagner? Ecco alcuni brani che potreste utilizzare al posto della marcia nuziale.

Marcia nuziale: cos’è e perché si usa

L’ingresso della sposa in Chiesa è probabilmente un momento che ogni bride to be sogna sin dalla fatidica ‘proposta’. Nella celebre camminata verso l’altare c’è infatti tutta l’emozione di un nuovo capitolo della propria esistenza che sta per iniziare. Un’ emozione tradotta in note musicali dalla marcia nuziale, scelta da moltissime spose come colonna sonora del proprio giorno più bello.

Esistono diverse marce nuziali, ma la più popolare è forse quella di Wagner, scritta nel 1848 e parte dell’ opera Lohengrin. Molto gettonata anche quella di Mendelssohn, dal tema gioioso e festivo. Infine, non molto popolare in Italia ma piuttosto richiesta nei Paesi anglosassoni, è la marcia nuziale di Elgar, che fa parte dei Pomp and Circumstance e che fu composta a Londra nel 1901.

Secondo la leggenda, il binomio marcia nuziale/fiori d’arancio ha origini antichissime. A renderlo popolare nel 1858 fu la principessa Vittoria, figlia della Regina Vittoria D’Inghilterra, che scelse la marcia di Wagner per il suo matrimonio con il principe ereditario di Prussia. Da allora, tutte le spose iniziarono a chiedere di essere accompagnate da una melodia durante il loro ingresso in Chiesa. E le marce nuziali, meglio se suonate con un organo accompagnato da un violino o clarinetto, divennero presto la scelta più gettonata.

Alternative alla marcia nuziale per il matrimonio in Chiesa

La camminata verso l’altare possiede un grande valore simbolico per entrambi gli sposi: indica l’inizio di un nuovo capitolo nelle rispettive vite, ed un viaggio che si apprestano ad affrontare insieme, mano nella mano. Questa emozionante parentesi nuziale merita di essere curata nei minimi dettagli: non parliamo, ovviamente, solo del look della bride to be e delle damigelle che la introdurranno, ma anche della musica che accompagnerà l’ingresso della futura moglie in Chiesa.

Nell’ immaginario collettivo è sulle sue note della marcia nuziale che la sposa si avvicina all’altare, presumibilmente scortata dal padre o da un altro familiare. Eppure non tutte le coppie si sentono rappresentate da questa melodia: alcune la trovano troppa seria per una cerimonia allegra e festosa, altre semplicemente vorrebbero un brano che riesca a catturare in modo più sincero l’essenza della loro storia d’amore.

È infatti importante che la musica rifletta a pieno la personalità della coppia, e nulla vi vieta di venire meno alle tradizioni in favore di opzioni più moderne. Le alternative sono molteplici, e si sposano con le esigenze più disparate. Che si tratti di una vivace canzone pop, di un capolavoro di musica classica, o di una melodia tradizionale, esistono numerose opzioni per regalare un’ atmosfera ancor più speciale ai vostri fiori d’arancio. Eccone qualcuna da cui lasciarvi ispirare.



La vostra canzone del cuore

L’opzione più accreditata prevede che gli sposi scelgano un brano che abbia un significato speciale per entrambi. Che si tratti della colonna sonora del vostro film preferito, o di una canzone che vi ricordi il primo appuntamento, sentirla riecheggiare nel vostro giorno più bello renderà le nozze ancor più indimenticabili.

Un tributo alle proprie origini

Per le coppie molto legate alle proprie radici, gli esperti consigliano di inserire nel repertorio nuziale dei brani tradizionali del proprio Paese d’origine. Il suono delle cornamuse scozzesi, di un mandolino napoletano o di un tamburo africano potrebbero rivelarsi un vero e proprio valore aggiunto.

Una hit pop moderna

Se avete organizzato una cerimonia moderna, dovrete optare per una colonna sonora pop e contemporanea. Potete puntare su classici della musica leggera come Perfect di Ed Sheeran oppure Marry you di Bruno Mars. Meglio, ovviamente, se suonate live.

Un evergreen romantico

Cercate qualcosa di più romantico? Valutate la possibilità di attraversare la navata sulle note di classici d’amore come At last di Etta James oppure I will always love you di Whitney Houston. Si tratta di brani senza tempo che promettono di commuovere anche gli invitati più stoici. In alternativa, potrete creare un’atmosfera più intima con Canon in D di Johann Pachelbel o The Swan di Camille Saint-Saëns, da suonare con un violino o violoncello.

Un canto religioso

Se avete organizzato una cerimonia in Chiesa e volete regalare un tocco spirituale e mistico al vostro ‘sì’, potete attingere al repertorio religioso. Si va dai cori gospel ai canti celtici, senza dimenticare la classica Ave Maria, sia in versione strumentale che cantata.

Un intramontabile valzer

Per un approccio più tradizionale, lasciate che sia un classico valzer ad accompagnare l’ingresso degli sposi in Chiesa. Una melodia senza tempo, simbolo per eccellenza di eleganza e formalità, che si ‘sposerà’ a perfezione con le cerimonie più minimal e raffinate.

Una performance acustica

Un musicista con la sua chitarra. E una coppia di giovani sposi pronti a pronunciare il fatidico ‘sì’: se sognate un’atmosfera intima e raccolta, questa soluzione potrebbe rivelarsi perfetta.

La cover di un classico

In base al tema della vostra cerimonia, potete scegliere di riarrangiare un grande classico in chiave originale. Pensate ad una versione jazz di una hit moderna se avete organizzato un matrimonio art deco, oppure una rivisitazione indie del vostro brano del cuore per una cerimonia fuori dagli schemi.

La colonna sonora di un film o di una serie tv

Siete appassionati di cinema o di un particolare show? Selezionare un brano dalla colonna sonora del vostro film preferito potrebbe essere un’ottima opzione per personalizzare le vostre nozze. Un esempio? Se avete organizzato un matrimonio in stile fairytale, dirigersi all’altare sulle note di un classico Disney sarebbe sarebbe una scelta impeccabile.