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Getty Images Natalie, Nicole e Nika Taylor

Era una delle più note e amate esponenti del country americano, è scomparsa prematuramente a causa di un tumore al seno. Nicole Taylor, cantante 35enne, è morta il 28 settembre 2026, quattro anni dopo aver ricevuto la diagnosi di cancro. La notizia è stata data oltre un mese dopo dalle sorelle gemmele Natalie e Nika, assieme alle quali formava il trio delle Taylor Red. I funerali della cantante sono stati celebrati in forma privata, i fan possono ricordarla donando ad alcune associazioni benefiche di cui l’artista era promotrice.

Nicole Taylor morta a 35 anni, l’addio delle sorelle

“Abbiamo il cuore a pezzi nel comunicare di aver perso nostra sorella Nicole. – così inizia il lungo e toccante video condiviso sui social da Natalie e Nika Taylor – Credevamo sarebbe guarita qui sulla Terra, ma adesso sta guarendo in cielo”. Le sorelle spiegano che a Nicole fu diagnosticato un tumore al seno al terzo stadio nel 2022, una forma aggressiva di cancro. “Ha affrontato la malattia con coraggio e ci ha spinto a non vivere nel terrore. – raccontano – Faceva persino crossfit durante la chemioterapia”.

Inizialmente Nicole Taylor aveva risposto positivamente ai trattamenti e sembra in via di remissioni dalla malattia. Poi, il cancro è tornato, al quarto stadio, con una speranza di vita di tre mesi. Lei, però, ricordano commesse le sorelle, “ha provato a non vivere nella paura, a restare ottimista. Ha viaggiato, ha continuato a vivere la propria vita, ha lavorato duramente e ha cercato di divertirsi”.

Ad accompagnarla e sorreggerla in questo difficile percorso è stata la fede in Dio, di cui la cantante iniziò a parlare fin da giovanissima. Ai dottori, rivelano Natalie e Nika, si è dichiarata “pronta al giudizio finale”. Se ne è andata in pace, donando pace anche ai cari che ne piangono la scomparsa. La famiglia ha scelto di prendersi del tempo prima di comunicare la triste notizia. Nicole Taylor è morta a fine settembre, ma l’annuncio è arrivato soltanto più di un mese dopo, dopo la celebrazione dei funerali in forma privata.

Chi era la popstar delle Taylor Red

“La nostra leader senza paura” così la ricordano le sorelle. Nicole Taylor era infatti la voce principale della band formata assieme alle sorelle gemelle e, oltre a cantare, suonava il banjo, la chitarra e il violino. Il gruppo era tra i più seguiti del genere country e folk negli Stati Uniti. Il successo è arrivato soprattutto sul web. Dopo aver pubblicato tre album tra il 2011 e il 2014 con il nome di Red Roots, il loro singolo Country Money è diventato virale sul TikTok, segnando una svolta nella loro carriera.

Nel 2021 la band ha cambiato nome, diventando le Taylor Red. Da allora, pur non pubblicando più alcun album completo, le tre sorelle hanno girato gli Usa e il mondo intero, con oltre 1.000 concerti. Sul loro canale YouTube raccontavano anche la quotidianità e i fan – più di 16 milioni – le amavano anche per l’autoironia e la semplicità. Sono tantissimi i follower che la ricordano con affetto sui social.