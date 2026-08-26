Dolly Parton, svelate le cause della morte

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Dolly Parton

Un’enorme perdita nel mondo della musica country e non solo: Dolly Parton si è spenta all’età di 80 anni, lasciando un grande vuoto nel cuore della sua famiglia e dei tanti fan che la amavano. La notizia della sua morte è stata data dal nipote Bryan Seaver in un video pubblicato sui social: “È morta in pace”, ha dichiarato. La regina della musica country si è spenta serenamente dopo una breve battaglia contro il cancro, come svelato dallo staff di Dolly Parton.

Dolly Parton, le cause della morte

La leggenda della musica country è venuta a mancare dopo una “breve battaglia contro il cancro“, secondo quanto riportato in un nuovo comunicato diffuso dai suoi rappresentanti.⁠ “Dopo aver affrontato con coraggio una breve battaglia contro il cancro, Dolly ha lasciato oggi la sua vita terrena al Vanderbilt-Ingram Cancer Center, circondata dai suoi cari”, si legge nel comunicato.⁠

Il tipo di tumore non è stato specificato, anche se Tmz aveva precedentemente riferito che la cantante era stata ricoverata in ospedale venerdì mattina per problemi renali e autoimmuni.

“La nostra amata Dolly Parton ha dedicato la sua vita e la sua carriera a portare gioia, risate, speranza e integrità in tutto ciò che faceva”, ha dichiarato lo staff nella nota diffusa alla stampa. “La sua generosità senza pari ha toccato la vita di innumerevoli persone che non avrebbe mai incontrato, eppure era sempre pronta a tendere una mano. Che si trattasse delle centinaia di milioni di libri donati attraverso la sua inestimabile Imagination Library o del finanziamento della ricerca che ha contribuito a creare un vaccino salvavita utilizzato in tutto il mondo, l’amore incondizionato di Dolly per tutte le persone è stato la forza guida del suo impatto duraturo”.⁠

I recenti problemi di salute

Era stata la stessa Dolly Parton, qualche giorno fa, a svelare che la sua vita era condizionata da qualche problema di salute. Non aveva specificato che si trattasse di cancro, ma aveva raccontato che dopo la perdita del marito ⁠non aveva prestato attenzione alle sue condizioni, trascurandosi. “Quando mio marito Carl era molto malato – e la malattia è durata a lungo – e poi dopo la sua scomparsa, non mi sono presa cura di me stessa”, aveva detto Parton in un video rivolto ai fan all’inizio di quest’anno, “così ho trascurato molte cose di cui avrei dovuto occuparmi”.

Anche per questo motivo l’artista aveva sensibilmente ridotto le sue apparizioni pubbliche, annullando a ottobre e a maggio alcuni concerti, come quelli previsti a Las Vegas. Dolly Parton aveva spiegato che la guarigione stava procedendo bene, ma che non era ancora pronta a tornare sul palco, definendo il suo sistema immunitario e digestivo come “gravemente compromessi”.