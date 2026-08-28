L’eredità di Dolly Parton: la canzone segreta, gli hotel e il museo

L'eredità di Dolly Parton è fatta di canzoni segrete, un hotel, un museo e una linea di biancheria per la casa.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Dolly Parton

Chi l’ha conosciuta in privato l’ha sempre definita come una vera forza della Natura e una donna piena di risorse. Sarà forse anche per questo che l’eredità lasciata da Dolly Parton, la star del country scomparsa lo scorso 25 agosto, è piuttosto variegata.

L’hotel, la linea di accessori e il museo: l’eredità di Dolly Parton

La sua eredità non è legata solamente ai diritti sulle canzoni più famose, da Jolene a I Will Always Love You, ma anche a molto altro. Come raccontato da Danny Nozell, storico manager dell’artista, Dolly Parton negli ultimi anni aveva lavorato insieme al suo team ad una serie di progetti che terranno vivo il suo ricordo anche dopo la sua morte, raccontandola a tutto tondo.

“Dolly ha lavorato fino al giorno della morte. Amava vedere i suoi sogni diventare realtà e sapere che il suo lavoro regalava gioia alle persone», ha spiegato l’uomo.

Fra i nuovi progetti c’è l’apertura di un hotel, prevista per metà settembre, che si chiamerà Dolly Parton’s SongTeller Hotel. Poco dopo vedrà la luce anche il museo Dolly’s Life of Many Colors, mentre sarà messa in vendita una collezione di bambole. Non solo: i fan potranno acquistare anche altri prodotti firmati da Dolly Parton. L’artista avrebbe ideato prima delle sua morte una linea di snack per i cani, una linea di biancheria per la casa e di bigiotteria.

Le iniziative non finiscono qui. Ci sarà anche uno spettacolo immersivo, realizzato con un avatar di Dolly Parton. I fan potranno inoltre assistere, fra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, allo spettacolo di Broadway intitolato Dolly: A True Original Musical. In tv e al cinema arriveranno infine un biopic e una docuserie dedicate entrambe alla vita straordinaria di Dolly.

“Se vedrete uscire musica inedita, prodotti, libri, esperienze e campagne attraverso i canali ufficiali, potrete essere certi che portano la sua impronta personale”, ha raccontato il suo manager.

La canzone segreta di Dolly Parton

Fra le eredità lasciate da Dolly Parton c’è anche una canzone segreta, registrata dalla cantante, che però verrà svelata solamente fra vent’anni, ossia in occasione della data in cui avrebbe compiuto 100 anni.

Il singolo si intitola My Place in History ed è stato inciso più di dieci anni fa. Le due registrazioni del brano, in formato CD e in musicassetta, sono state inserite all’interno di una particolare capsula del tempo e seppellite nel DreamMore Resort di Dollywood, il parco a tema che si trova in Tennessee dedicato alla diva del country.

“A Dollywood facciamo un sacco di cose e un anno ci venne questa idea”, aveva raccontato a Jimmy Fallon qualche tempo fa. Il brano verrà rivelato al mondo solamente il 19 gennaio 2046, ossia il giorno il cui Dolly Parton avrebbe compiuto 100 anni.

Il brano, in entrambe le sue versioni, si trova all’interno di una custodia realizzata in legno di castano, una scelta fatta per omaggiare Bill Owens, zio della cantante, impegnato nella salvaguardia di questa pianta. Fu proprio lui, autore di canzoni, a regalare a Dolly una chitarra Martin quando aveva solamente 8 anni, sostenendola nel suo sogno di diventare una star.