Chi era Bice Bochicchio, madre del “disturbatore” Gabriele Paolini

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Ansa Gabriele Paolini

Cantante lirica e artista, Bice Bochicchio era la mamma di Gabriele Paolini, il noto “disturbatore” televisivo entrato nel Guinness dei primati nel 2012 per le sue numerose apparizioni sul piccolo schermo.

Chi era Bice Bochicchio, cantante lirica e madre di Paolini

Beatrice “Bice” Bochicchio era una cantante lirica e un’artista, sposata con Gaetano Paolini, generale dell’esercito. Una coppia legata per moltissimi anni, sino alla scomparsa di Gaetano, avvenuta nel 2017, con quattro figli: Gabriele, Stella, Marinella e Silvia.

Da sempre molto riservata, Bice era apparsa spesso nei video Instagram e Tik Tok di Gabriele Paolini. In un video pubblicato il 16 aprile scorso, ad esempio, Paolini raccontava di essere stato al mare con la madre, mostrandola mentre, felice e serena, mangiava e svelava i dettagli di quella giornata.

Momenti felici, spezzati da un ictus e dal ricovero della donna in una casa di cura a Roma per effettuare la riabilitazione. Da quel momento, secondo quanto denunciato in seguito da Gabriele Paolini, la situazione sarebbe peggiorata in modo irrimediabile.

La donna, stando al racconto del figlio, sarebbe stata dimessa il 29 luglio senza aver eseguito degli esami approfonditi delle urine che avrebbero consentito di individuare e trattare una infezione alle vie urinarie.

“Hanno dimesso mamma Bice il 29 luglio senza eseguire un’approfondita analisi delle urine. Mamma Bice è morta di sepsi a causa di una grave infezione delle vie urinarie”, ha spiegato Paolini.

Poi la corsa in ospedale, nella notte fra il 23 e il 24 agosto, e l’annuncio della morte della 92enne, scomparsa dopo il ricovero all’ospedale Sandro Pertini di Roma.

Dopo la morte della signora Bice, Paoli ha presentato una denuncia nei confronti della casa di cura romana in cui la 92enne era stata ricoverata dopo l’ictus, affermando che sarebbe stata dimessa con una infezione mai controllata. Le forze dell’ordine sono attualmente in all’opera per chiarire la situazione e, dopo il sequestro della documentazione sanitaria, sarebbe stata disposta l’autopsia sul corpo di Bice Bochicchio.

Gabriele Paolini, il legame con mamma Bice e la carriera di “disturbatore”

Gabriele Paolini era legatissimo alla madre che lui chiamava “mamma Bice”. Classe 1974, Paolini è diventato un personaggio televisivo italiano grazie alle sue numerose apparizioni di disturbo realizzate durante i collegamenti in diretta tv di inviati di tg o trasmissioni.

Più volte lo stesso Paolini si è definito come un “inquinatore televisivo”, affermando che avrebbe iniziato la sua opera di “disturbatore tv” nel 1995, dopo la morte di un amico per AIDS. Da quel momento avrebbe iniziato una personale campagna per diffondere la consapevolezza dell’importanza dell’uso del profilattico.

Negli anni l’attività di Paolini è diventata un cult, con l’uomo impegnato ad apparire dietro inviati speciali e giornalisti, con cartelloni, gesti e messaggi provocatori, facendo spesso arrabbiare il malcapitato di turno.

Fra gli episodi più famosi quello avvenuto nel 1998 al campionato mondiale di calcio quando, in collegamento da Marsiglia con il tg 1, il giornalista Paolo Frajese perse la pazienza, colpendo in diretta Paolini, per poi scusarsi e riprendere la diretta. Una scena cult ripresa da decine di trasmissioni, anche all’estero.