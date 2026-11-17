IPA Gemelle Kessler

È passato esattamente un anno dalla morte di Alice ed Ellen Kessler, le gemelle che hanno fatto la storia del varietà della Rai. Era il 17 novembre 2025 quando le due artiste sono morte insieme, a 89 anni, nella loro casa di Grünwald, alle porte di Monaco di Baviera, ricorrendo al suicidio assistito. Nel giorno dell’anniversario, il quotidiano tedesco Bild ha pubblicato il testo completo della lettera d’addio che le sorelle avevano lasciato agli amici più cari: poche righe in cui spiegano la loro scelta e salutano chi le ha amate.

La lettera d’addio delle Gemelle Kessler: “Non siate tristi”

Secondo Bild, a scriverla sarebbe stata Alice. Le lettere sono state lasciate nelle cassette della posta di alcune persone care, ciascuna accompagnata da un gioiello personale. Sulla busta c’era un’indicazione precisa: aprirla solo il 18 novembre.

“Ci dispiace aver intrapreso questa strada, ma a causa delle limitazioni imposte dalla nostra salute non avevamo più qualità di vita”, si legge. Le sorelle parlano dei problemi al cuore e della perdita del gusto e dell’olfatto, ed Ellen era stata colpita da un infarto del tronco encefalico. “Siamo arrivate a un punto molto basso”, scrivono. E poi c’è il legame che le ha accompagnate per tutta la vita: “Poiché siamo venute al mondo insieme, desideriamo lasciarlo attraverso un percorso comune”. Agli amici avevano chiesto di non essere tristi e, prima di salutare, avevano augurato loro ogni bene con un’immagine tedesca: “Ci vediamo sulla nuvola numero 7”, che in Germania corrisponde al nostro settimo cielo.

Tra chi ha ricevuto quella busta c’è Bibi Johns, cantante svedese di 97 anni, amica delle gemelle da 67 anni, che della loro morte ha saputo dalla radio. “Alice ed Ellen erano come sorelle per me”, ha raccontato, ammettendo di aspettare ancora che la chiamino. Sulla loro scelta non si sente di dare un giudizio: “È coraggio? È peccato? Non lo so”. Per sé, invece, la conclusione è diversa: è grata per ogni nuovo giorno.

Le Gemelle Kessler, dal Lido di Parigi a Studio Uno

Nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia, Alice ed Ellen avevano iniziato a ballare a sei anni e a undici erano già nel corpo di ballo infantile dell’Opera di Lipsia. Nel 1952 lasciarono la Germania Est. Dal 1955 al 1960 si esibirono al Lido di Parigi, dove nel 1959 conobbero Elvis Presley, e nello stesso anno rappresentarono la Germania Ovest all’Eurovision.

In seguito, si trasferirono in Italia all’inizio degli anni Sessanta, cambiando il cognome da Kaessler a Kessler. Il successo arrivò con Studio Uno, in onda dal 1961 al 1966, e con quella Da-da-un-pa che ancora oggi è il loro brano più ricordato. A quasi 40 anni posarono per la copertina dell’edizione italiana di Playboy, che diventò la più venduta fino a quel momento.

L’Italia è stata anche il Paese dei loro amori, ma nel 1986 scelsero di tornare in Germania, a Grünwald, in una villa con due abitazioni identiche. Oggi quella casa è in vendita: il ricavato e il patrimonio andranno agli eredi indicati dalle sorelle. Per il pubblico italiano, però, resteranno sempre le due ragazze di Studio Uno che, con le loro coreografie, hanno fatto ballare un Paese intero.