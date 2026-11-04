Amiche per 23 anni, scoprono di essere sorelle: l’emozionante storia di Roberta e Jacqueline

Separate da bambine e adottate da famiglie diverse, Roberta e Jacqueline si sono ritrovate dopo 23 anni. Il loro racconto a La Volta Buona emoziona tutti

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IStock roberta maria e jacqueline

Ci sono legami che nemmeno il tempo e la distanza riescono a spezzare, lo dimostra la storia di Roberta Maria e Jacqueline, due sorelle nate in Brasile, separate quando erano ancora bambine e ritrovatesi dopo ben 23 anni grazie ai social network. Una vicenda fatta di sacrifici, dolore, speranza e soprattutto di un amore che non si è mai spento. Le due donne sono state ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona, dove hanno condiviso la loro incredibile esperienza, raccontando cosa significa ritrovare una parte della propria famiglia dopo tanti anni.

Roberta e Jacqueline, due sorelle separate dalla povertà

La storia di Roberta Maria e Jacqueline comincia a Itabuna, nello Stato brasiliano di Bahia, dove entrambe sono nate in una famiglia molto numerosa e in condizioni di estrema povertà.

I loro genitori, contadini che vivevano in una favela, avevano otto figli e pochissime risorse per provvedere alle necessità di tutti. Una situazione drammatica, che spinse la madre a prendere una delle decisioni più dolorose che un genitore possa affrontare: dare due delle sue bambine in adozione.

La prima a lasciare la famiglia fu Roberta Maria, che aveva soltanto due anni, mentre l’anno successivo toccò a Jacqueline che all’epoca aveva sei anni. Le due sorelline furono così separate, iniziando percorsi di vita diversi e crescendo lontane l’una dall’altra.

Nel 1990 Roberta arrivò in Italia, accolta da una famiglia di Bassano del Grappa, in Veneto. Anche Jacqueline trovò una famiglia adottiva italiana, con la possibilità di costruire un futuro diverso da quello segnato dalle difficoltà della sua prima infanzia.

Ma nonostante l’amore ricevuto dalle rispettive famiglie, il legame con le proprie origini e con quella sorella lontana sarebbe tornato a occupare un posto importante nelle loro vite tanto che, dopo 23 anni di separazione, le due sorelle sono riuscite a ritrovarsi grazie ai social network, trasformando una ricerca durata una vita in un incontro reale.

Un momento carico di emozione, fatto di abbracci, tenerezza e della consapevolezza di avere finalmente davanti quella persona che, per tanto tempo, era rimasta soltanto un ricordo o un desiderio.

Roberta aveva già raccontato la sua esperienza attraverso una testimonianza pubblicata nel 2023 dall’associazione Ai.Bi. – Amici dei Bambini, sottolineando come i social possano diventare strumenti preziosi per ricongiungere persone separate dal destino.

Nel suo racconto, il primo incontro con Jacqueline viene ricordato come un momento indimenticabile, in cui la gioia di essersi ritrovate ha dato un significato nuovo a tanti anni di lontananza.

Roberta e Jacqueline ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona

La storia delle due sorelle ritrovate è arrivata anche nel salotto televisivo di Caterina Balivo, a La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1. Ospiti della trasmissione, Roberta e Jacqueline hanno ripercorso le tappe della loro vicenda, dalla difficile infanzia in Brasile alla separazione, fino al ritrovamento che ha cambiato per sempre le loro vite. Le due tra l’altro erano già state amiche e, come raccontato in studio, avevano persino giocato insieme da piccole senza sapere di essere sorelle.

Tra l’altro essendo entrambe figlie uniche nelle loro famiglie adottive, scoprire di avere invece una sorella “è stato un regalo enorme”.

La loro testimonianza riporta al centro dell’attenzione anche il tema delle adozioni internazionali, ma soprattutto il valore dei legami familiari e il desiderio di conoscere le proprie radici.

La loro esperienza dimostra anche come due storie di adozione possano intrecciarsi nuovamente, senza cancellare l’importanza delle famiglie che hanno accompagnato entrambe nella crescita.

Oggi Roberta e Jacqueline hanno costruito le loro famiglie e sono diventate madri: Jacqueline ha quattro figli, mentre Roberta Maria ne ha due ed entrambe conoscono il valore di un’infanzia vissuta in un ambiente amorevole e cercano di trasmettere ai propri bambini l’importanza degli affetti e della famiglia.

Ovviamente resta anche il legame con il Brasile, la terra in cui tutto è cominciato e dove si trovano le radici della loro storia, ma soprattutto resta la felicità di essersi ritrovate, dimostrando che, anche dopo oltre vent’anni, l’amore tra due sorelle può attraversare distanze, silenzi e vite completamente diverse, senza scomparire mai.