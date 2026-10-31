Si chiama Berta Lamas ed è la madre più famosa di Spagna, forse anche la più indaffarata: ha 10 figli tra i 10 e i 35 anni. Ed è già anche nonna

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123RF A 58 anni madre di 10 figli: "Sono una ribelle"

Immaginate dieci ragazzi, da bambini ad adolescenti, tutti insieme sotto lo stesso tetto, tutto il giorno, tutti i giorni. Dieci ragazzi di cui prendersi cura, cui preparar da mangiare, lavare i panni, aiutare con i compiti, accompagnare a scuola e in palestra. Per Berta Lamas è la normalità. La mamma più indaffarata di Spagna ha messo alla luce ben 10 figli e, sui social, racconta la sua caotica quotidianità. Se è la fede a supportarla, il vero motivo per cui ha scelto una famiglia così numerosa è che, in fondo, si sente “una ribelle”.

Per Berta Lamas aver 2 figli è più stressante che averne 10

La prima volta che Berta Lamas è diventata madre aveva 23 anni, l’ultima 48. Il figlio maggiore, già genitore a sua volta, ha 35 anni; la piccola di casa ha da poco festeggiato il decimo compleanno. Una famiglia numerosa, ha raccontato, è ciò che lei e suo marito Eric desideravano. Al caos domestico lei ci è abituata, ha cinque fratelli. Per il marito è stata una novità, ma si è ben presto “innamorato di questa dinamica” di “un bel po’ di vivacità e tanto divertimento tra fratelli e sorelle”.

Una famiglia così numerosa non si programma, “arriva un po’ alla volta”. Ma per Berta è stata quasi una necessità. “Quando avevo solo due figli, mi sentivo molto più sopraffatta di quando ne avevo quattro. Certo, c’è maggior lavoro, ma psicologicamente mi sono sentita meno angustiata”. È una questione di prospettiva ha spiegato: “La vita ti prepara e ti cambia il modo di pensare. Inizi a minimizzare un sacco di cose”.

“È la cosa migliore che abbiamo fatto”: questo è ció che Berta e Eric pensano ogni volta che hanno la possibilità di vedere i loro figli “assieme e con le loro proprie vite”. Una gioia che fa dimenticare i sacrifici di quando erano bebé, quando ti tocca “rinunciare a te stessa, al tuo tempo, al riposo e alla vita matrimoniale” e, ancor più difficile, di quando da adolescenti “non smettono di metterti alla prova”.

Sui social il racconto della vita di una grande famiglia

Quella di Berta Lamas è una vita speciale, una vita che richiede grande impegno e un’organizzazione impeccabile. Dopo aver studiato per diventare insegnante, ha scelto di metter da parte la carriera e dedicarsi alla famiglia. Un lavoro per niente facile, Berta si definisce il “ceo di casa” e sui social ha iniziato a raccontare la propria quotidianità.

A suscitare la curiosità dei numerosi follower, sono più di 500mila al momento in cui quest’articolo è stato scritto, è l’organizzazione pratica, che appare una missione impossibile in una famiglia composto da una dozzina (letteralmente) di persone. Come si fa con la pulizia? “Mi sforzo a chiudere un occhio per non vedere il disordine, altrimenti finiscono per arrabbiarmi”. Sport e impegni con gli amici? È successo spesso che qualcuno ci rinunciasse per dare una mano in casa.

In vacanza si va scaglionati. In auto entrano soltanto 7 persone, gli altri si spostano in treno. E la collaborazione deve necessariamente essere anche economica. Berta non ricorda l’ultima volta che ha comprato dei biscotti, “ho sempre cercato di insegnare che poco è sufficiente, in casa mia non entra niente che non sia davvaro necessario”.

L’amore è tanto, ma chi si vuol bene spesso finisce per litigare, specie tra fratelli. Le discussioni sono accettate ma in casa vige una regola ferrea: “Senza il perdono, non si entra”. A molti quella di Berta apparirà come una scelta folle, ma lei assicura: “Mi diverto un mondo. Non cambierei la mia vita e i miei figli per niente al mondo”.