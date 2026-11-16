Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

IPA Navy Moores, un bimbo inglese di 3 anni è il più giovane al mondo ad aver scalato tutte le 214 vette di Wainwright

Si chiama Navy Moores, è un bimbo bellissimo dalle guance paffute di tre anni originario di Kendal, in Gran Bretagna ed è diventato la persona più giovane al mondo ad aver scalato tutte le 214 cime del Lake District . Ha completato la sfida di 510 miglia il 4 ottobre 2026, insieme alla sua famiglia.

Per chi non lo sapesse, le cime di Wainwright (in inglese Wainwrights) sono le 214 montagne e colline (chiamate localmente fells) del Parco Nazionale del Lake District, nel nord-ovest dell’Inghilterra, descritte e illustrate dall’escursionista britannico Alfred Wainwright nella sua celebre collana in sette volumi A Pictorial Guide to the Lakeland Fells, pubblicata tra il 1955 e il 1966.

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Completare la salita di tutte e 214 le vette è una delle sfide escursionistiche più popolari del Regno Unito, nota come Wainwright bagging. Che a riuscirsci sia un bambino così piccolo, è senza dubbio da record.

A soli tre anni, Navy ha superato il precedente record del più giovane a completare la scalata delle vette di Wainwright, che aveva quattro anni e dieci mesi.

L’incredibile impresa di Navy, compiuta in 5 mesi

Nel corso di cinque mesi, ha percorso 510,85 miglia (circa 822 km) e scalato un dislivello cumulativo di 224.883 piedi (oltre 68.500 metri) interamente a piedi.

Navy ha iniziato la sfida nel maggio 2026 e ha conquistato le sue ultime due vette, Lingmell e Scafell Pike (la montagna più alta d’Inghilterra), domenica 4 ottobre 2026.

Navy ha completato ogni escursione insieme alla sua famiglia: suo padre Daniel Moores, la madre Leanne Helm, il fratello Oliver di sei anni e la sorella Jessica di quindici anni, come riportato da Sky News e dal Westmorland Gazette.

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Il papà di Navy, Daniel, ha detto che la famiglia faceva escursioni insieme dal 2020, con il piccolo che inizialmente veniva portato in braccio durante le passeggiate prima che desiderasse esplorare da solo. “Lo portavamo in braccio prima di affrontare il Wainwright, e lui voleva solo essere libero e andare a correre”.