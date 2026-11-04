Marco Bocci, il monologo sulla Costituzione è un inno alla pace: “La difesa non deve essere un muro che separa”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Marco Bocci, il monologo sulla Costituzione

Ci sono parole che pronunciamo spesso, senza fermarci troppo a riflettere sul loro significato. Pace, difesa, libertà. Marco Bocci le ha riportate al centro dell’attenzione con un monologo sul palco di Insieme – La forza che unisce, l’evento trasmesso su Rai 1 il 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Una riflessione sulla nostra Costituzione e su cosa significhi davvero proteggere qualcuno, che ha regalato al pubblico uno dei momenti più emozionanti della serata.

Marco Bocci, l’intenso monologo sulla Costituzione

Marco Bocci apre la serata dedicata alle Forze Armate su Rai 1 partendo dal fondamento di tutto: la splendida Costituzione italiana. E, in particolare, da due articoli che a una prima lettura potrebbero sembrare in contraddizione. Da una parte l’articolo 11, “L’Italia ripudia la guerra”, dall’altra l’articolo 52, che riconosce nella difesa della Patria un “dovere sacro del cittadino”.

Due principi che l’attore ha messo in relazione, invitando il pubblico a interrogarsi sul loro significato. “La nostra Costituzione non è un insieme di articoli ma un poema vivente“, ha esordito, soffermandosi soprattutto sulla scelta delle parole utilizzate dai padri costituenti.

Bocci ha quindi sottolineato la forza del verbo ripudiare, che esprime un rifiuto netto della guerra. Ma come si concilia questa posizione con la necessità di difendere il proprio Paese? Si e ci chiede. È proprio attorno a questa domanda che si è sviluppata la parte più intensa del suo intervento.

“Forse perché difendere non significa soltanto combattere, significa prima di tutto proteggere“, ha spiegato l’attore. Proteggere, del resto, è qualcosa che impariamo fin da piccoli, lo facciamo con le persone “che amiamo, con ciò che abbiamo costruito e con tutto quello che temiamo di perdere”. Un gesto semplice, che assume un significato ancora più importante quando riguarda un’intera comunità.

Il monologo si è così trasformato in una riflessione sul valore della solidarietà e sulla responsabilità che ciascuno di noi ha nei confronti degli altri. “La difesa non è e non deve essere un muro che separa, ma l’esatto contrario”, ha concluso Bocci, lasciando spazio a un messaggio di pace e unità particolarmente significativo in una giornata dedicata a chi sceglie di mettersi al servizio del Paese.

“Insieme – La forza che unisce”, le esibizioni e i momenti più emozionanti

Dal Circo Massimo di Roma, Nicola Savino ed Elenoire Casalegno hanno accompagnato il pubblico in una serata tra musica, ricordi e testimonianze, dedicata anche ai quattro militari italiani morti il 29 ottobre in Bosnia-Erzegovina durante la missione EUFOR Althea.

Ad aprire la musica è stata Tosca, con La vita è bella di Nicola Piovani, accompagnata dalla Banda della Difesa. Noemi ha cantato Un senso di Vasco Rossi e La leva calcistica della classe ’68 di Francesco De Gregori, trovando anche il tempo per fare gli auguri al papà Armando. Applausi per Serena Autieri, che ha interpretato Avrai di Claudio Baglioni, e per Clara, con una versione particolarmente intensa di The Sound of Silence.

A stemperare l’emozione ci hanno pensato Gabriele Vagnato, inviato speciale della serata e recluta d’eccezione, e Riccardo Rossi che ha ricordato con ironia il suo servizio militare. Parlando di una bomba a mano usata dal padre come portagraffette, però, ha lanciato un messaggio: “Magari le bombe fossero usate solo così!”.

Spazio infine alla memoria, con un omaggio agli Angeli del Fango che, durante l’alluvione di Firenze del 1966, affiancarono le Forze Armate nei soccorsi. Una pagina di solidarietà che, come ha sottolineato Casalegno, racconta la capacità degli italiani di aiutarsi nei momenti più difficili.